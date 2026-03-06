Perfektní vzduchotěsnost kolem prostupů parobrzdou? Vsaďte na flexibilní lepicí pásku od Isoveru
Při aplikaci parozábran a parobrzd rozhodují detaily. Každý prostup těmito membránami představuje potenciální slabé místo, kudy může do izolačního souvrství domu proniknout vlhkost. Jak tedy zajistit dokonalé utěsnění této membrány? Pomůže speciální lepicí páska Isover Vario® Stretch.
Jde o flexibilní pásku, která se dokáže přizpůsobit jakémukoli tvaru prostupu. Díky jednoduché manipulaci šetří až 50 % času instalace ve srovnání s běžnými páskami. Využijete ji především na parobrzdy s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou.
Isover Vario® Stretch boduje roztažností i snadným použitím
Isover Vario® Stretch je speciální jednostranná páska s extrémní pružností. Ideální pro použití s parobrzdami Isover Vario® KM Duplex UV a Isover Vario® XtraSafe. Dokáže se natáhnout až na trojnásobek délky a těsně obejmout nepravidelné tvary prostupujících stavebních prvků. Díky tomu se hodí pro utěsnění:
- kabelů (jednotlivých i svazků),
- potrubí,
- nosníků,
- a dalších problematických prostupů.
Flexibilita není jediná výhoda. Isover Vario® Stretch umí parobrzdu skvěle zafixovat – na čistém a suchém podkladu totiž velmi pevně drží. Navíc má na zadní straně dvoudílnou ochrannou fólii rodělující lepivou část, díky které usnadní a zrychlí celou aplikaci.
Jak na aplikaci Isover Vario® Stretch
Montáž pásky Isover Vario® Stretch zvládnete rychle, je však třeba dodržet správný postup. Následující kroky vám pomohou s dokonalým utěsněním typických prostupů.
1) Utěsnění jednoho kabelu
- Odřízněte dva proužky pásky Isover Vario® Stretch dlouhé přibližně 10–15 cm.
- Odstraňte jednu polovinu ochranné fólie a přilepte proužek na podklad kolem kabelu.
- Poté odstraňte druhou polovinu fólie a přilepte zbytek pásky naplocho přímo na kabel.
Páska má šířku 80 mm, bude ji proto potřeba lehce naformátovat. Po stranách kabelu pásku nařízněte cca o 1 cm směrem k podkladu (parobrzdě) – část pásky tak rozdělíte na 3 díly. Pozor, aby nedošlo k narušení parobrzdy.
- Postranní nařízlé díly pásky pevně přilepte k podkladu (můžete k tomu použít i stěrku). Prostřední díl přitlačte ke kabelu, aby jej alespoň zčásti obepínal.
- Totéž zopakujte pomocí druhého proužku pásky Isover Vario® Stretch z protilehlé strany kabelu. Tak, aby byl detail utěsněn po celém obvodu.
2) Utěsnění svazku kabelů
Kritický prostor, kterým může unikat vzduch se u kabelových svazků nachází mezi jednotlivými kabely. Právě tam často vznikají netěsnosti. Proto bude nutné flexibilní pásku doplnit systémovým tmelem Isover Vario® DoubleFit+.
- Do prostoru mezi kabely (v mezerách prostupu) naneste tmel Isover Vario® Doublefit+.
- Kabely stáhněte do kompaktního svazku – ideálně stahovací páskou nebo lepicí páskou. Okolo svazku znovu aplikujte tmel a nechte zaschnout.
- Připravte si čtyři proužky pásky Isover Vario® Stretch, v délce 10–15 cm.
- První proužek nalepte napůl na fólii, napůl na svazek.
- Pásku na svazku po stranách nastřihněte. Dva postranní díly opět přitlačte na podklad, prostřední díl na svazek.
- Stejný postup proveďte i na zbylých třech stranách svazku (pásku tedy lepíte „do čtverce“ kolem svazku).
3) Utěsnění potrubí nebo většího prostupu s kruhovým tvarem
U potrubí je často problém dostat pásku do stavu, kdy rovnoměrně přiléhá po celém obvodu prostupu. Flexibilita Isover Vario® Stretch to výrazně ulehčuje.
U potrubí s menším průměrem (cca do 50 mm) pracujte stejně jako v případě kabelového svazku. U širších potrubí postupujte takto:
- Kolem potrubí v místě prostupu je ideální použít systémový tmel Isover Vario® DoubleFit+.
- Než tmel zaschne, připravte si několik proužků pásky Isover Vario® Stretch dlouhých 15–20 cm. Každý proužek v polovině přeložte tak, aby ochranná fólie byla vždy z vnější strany.
- Odstraňte ochrannou fólii z jedné poloviny proužku lepicí pásky. Takto připravený proužek přilepte k trubce.
- Poté stáhněte ochrannou fólii z druhé, přeložené poloviny. Ohyb rozložte a přelepte jím podklad kolem potrubí.
- Pokračujte stejným způsobem lepení pásky kolem prostupu. Další proužky lepte vždy s přesahem cca 2,5 cm.
Chcete se o systému parobrzd a parozábran Vario® dozvědět více? Obraťte se na technické specialisty Isoveru. Vyberou s vámi vhodné řešení a spočítají orientační spotřebu materiálu, to celé zdarma.
