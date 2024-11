Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Zateplení soklu a spodní stavby: vsaďte na revoluční izolaci od Isover

Zateplení soklu a spodní stavby: vsaďte na revoluční izolaci od Isover

Výkonnější izolaci pro sokl na trhu nenajdete. Nový Isover EPS Ground Protect 29 s lambdou 0,029 W·m⁻¹·K⁻¹ spolehlivě zamezí ztrátám tepla a kondenzaci vodních par v interiéru. Hluboký rastr na povrchu desek zlepšuje jejich přilnavost, a tak si během montáže vystačíte s běžnými tmely.

Desky Isover EPS Ground Protect 29 doplňují portfolio materiálů Isover určených pro zateplení soklu a spodní stavby. Nabízí však ještě lepší tepelně-izolační vlastnosti než Isover EPS Sokl 3000 (λ = 0,034 W·m−1·K−1) a předčí také běžný XPS s rastrem (λ = 0,032 − 0,038 W·m−1·K−1).

Isover EPS GP 29 samozřejmě splňuje veškeré požadavky kladené na izolační materiály určené pro sokl: minimální nasákavost, mrazuvzdornost a vysokou pevnost v tlaku.

Snadná montáž a tloušťka až do 300 mm

Práci s Isover EPS GP 29 zvládnete bez námahy. Desky se jednoduše formátují a manipulaci usnadní také jejich nízká váha a neostré hrany. Na povrchu izolace ja navíc hluboký rastr pro lepší přilnavost desek, takže pro lepení stačí běžné tmely.

Isover EPS GP 29 se vyrábí v rozměrech 1 000 × 500 mm a tloušťkách 100–300 mm. To je výhodné zejména pro zateplení energeticky úsporných staveb a pasivních domů, kde pracujeme s tloušťkami izolace běžně 250–300 mm. Kromě toho, když zateplujeme stěny pasivního domu například deskami Isover GreyWall Plus s lambdou 0,031 W/(m.K), tak nyní máme i na sokl k dispozici materiál, který není izolačně horší. Kromě izolace soklu můžete desky využít také pro zateplení podlah.

Na sokl patří jen odolné materiály

Povětrnostní vlivy působí na sokl intenzivněji než na jiné části fasády. Zároveň jde o poměrně komplikovaný technický detail stavby. Řeší totiž protichůdné požadavky – jak statickou pevnost celé konstrukce, tak minimalizaci tepelného mostu v přechodu stěny na základ domu.

Izolace soklu, kromě snížení tepelných ztrát, zabraňuje podchlazení stěn v interiéru. To by v opačném případě vedlo ke kondenzaci vlhkosti a vzniku plísní. Samotná tepelně izolační funkce se výrazně projeví i na stavbách s malým zateplením podlahy. Když se u takového domu správně zateplí sokl do hloubky cca 80 cm, přestává teplo unikat jak stěnou, tak právě podlahou.





Kvůli náročným podmínkám musí materiály na zateplení soklu splňovat tyto vlastnosti:

Odolnost proti vodě (vzlínající i odstřikující)

Odolnost proti solím

Odolnost proti mrazu a sněhu

Mechanickou odolnost

Kvalitní tepelnou izolaci

Tipy pro správnou montáž soklového zateplení

Mezi zateplený sokl a zateplenou stěnu nepoužívejte hliníkové zakládací lišty, zbytečně by totiž vytvořily tepelný most, což je patrné na termosnímku výše. Pokud má izolace soklu a stěny shodnou tloušťku, stačí celou plochu souvisle vyztužit perlinkou. V opačném případě zvolte raději plastovou lištu (ať už s okapničkou, nebo bez ní).

Soklovou omítku, nebo obklad, se vyplatí provádět až pod navazující terén nebo okapový chodníček. Nejlépe tak hluboko, aby nedošlo k obnažení spodního okraje omítky při sedání terénu. Vyztužování se dělá ještě hlouběji, tedy alespoň 30 cm pod úrovní terénu. Ochráníte tím polystyren před hlodavci a mravenci, kteří v této hloubce žijí. Můžete navíc využít dodatečnou hydroizolační stěrku.

Chcete se o zateplení (nejen) soklu dozvědět více? Prohlédněte si produktový katalog Isover nebo kontaktujte specialisty z Centra technické a obchodní podpory Saint-Gobain. Zdarma vám poradí s výběrem řešení a připraví orientační kalkulaci materiálu.