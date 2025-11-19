Kotvicí bod SATJAM zvyšuje bezpečnost práce na střechách
Kotvicí bod SATJAM zvyšuje bezpečnost práce na střechách
Jedinečné řešení pro jištění osob pohybujících se po střeše, které nemá na evropském trhu obdoby… To představuje unikátní kotvicí bod SATJAM, který získal Čestné uznání v soutěži Zlatá taška.
Kotvicí bod zabezpečí osobu při pohybu po střeše jednoduše a bez složitých logistických operací. Zdroj: SATJAM
Ať už jde o kontrolu stavu, revizi komína nebo instalaci nejrůznějších technologií, pro podobné činnosti je nutné zajistit bezpečný pohyb po střeše a zamezit pádu dané osoby. K tomuto účelu lze využít různé způsoby, například postavit lešení nebo nainstalovat záchytné konstrukce. Ekonomicky efektivnější alternativu představuje unikátní novinka – kotvicí bod SATJAM. „Motivací pro vytvoření kotvicího bodu pro nás byly jak současné legislativní požadavky, tak i naše filozofie, kterou je kvalitní a komplexní střešní systém. Při pohybu osoby po střeše je totiž nutné myslet také na bezpečnost při práci ve výškách. Právě tu dokáže kotvicí bod zajistit jednoduše a bez složitých logistických operací,“ říká Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM.
Jedinečnost tohoto bezpečnostního prvku zaujala i odbornou porotu prestižní soutěže Zlatá taška pořádané v rámci veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo 2025. Kotvicí bod v ní získal čestné uznání a potvrdil, že ve vývoji střešních systémů patří SATJAM ke špičce.
Princip bezpečnostního prvku
Použití nerezové oceli zaručuje vysokou pevnost, odolnost proti korozi a dlouhou životnost kotvícího bodu. Zdroj: SATJAM
Použití nerezové oceli zaručuje vysokou pevnost, odolnost proti korozi a dlouhou životnost kotvícího bodu. Kotvicí bod slouží k upevnění jisticího lana a na střeše tak vytváří bezpečné podmínky pro pohyb osob. Bezpečnost a spolehlivost kotvicího bodu je řešena návrhem a zkoušením dle ČSN EN 795:2013. Je testovaný na 12 kN statického zatíženi a 9 kN dynamického zatíženi. Kotvící bod je vyroben z nerezové oceli, která zaručuje vysokou pevnost, odolnost proti korozi a dlouhou životnost prvku. Navržen je pro zajištění jedné osoby v jednom směru pádu. Nelze jej tedy využít při jištění například přes hřeben. Pokud je nutné zabezpečit pohybující se osoby i na jiných plochách střechy, je nutné na každou z nich instalovat samostatný prvek nebo prvky.
Snadná instalace
V soudobém stavebnictví je velmi často kladen důraz na rychlost výstavby a dodržování smluvených termínů. Tomu byla přizpůsobena i konstrukce Kotvicího bodu. Přestože jde o klíčový bezpečnostní prvek, jeho montáž je velmi snadná. „Kotvicí bod se neupevňuje do krokve, ale pouze do střešních latí, které je třeba v místě jeho instalace zesílit o další dvě latě. Je také nutné počítat s tím, že kvůli zvýšení pevnosti se musí střešní krytina kolem kotvicího bodu v každé vlně prošroubovat k podkladu. Všechny kotvicí prvky jsou opatřeny pryžovou podložkou, která vytyčí jejich přesné umístění na krytině a zajistí trvalé utěsnění prostupu kotevních prvků přes krytinu. Tato pryžová podložka se použije jako šablona pro předvrtání šesti otvorů, přes které se poté pomocí vrutů do dřeva kotvicí bod upevní do podkladu pod krytinou,“ popisuje postup Ing. Petr Tureček ze SATJAMu.
Počet a rozmístění kotvicích bodů závisí na požadavcích majitele a konkrétní situaci dané střechy podle toho, kam by měl být přístup zabezpečen. Možné je využít pouze jeden prvek u konkrétního místa, například kvůli přístupu ke komínu nebo anténě, případně lze umístit i více prvků v ploše střechy. Kotvicí bod je aktuálně dostupný pro hliníkové i ocelové krytiny Grande Plus, Roof Classic, Trend Wave a Taurus Maxx. Nově bude k dispozici také pro krytinu SATJAM Rapid DeLuxe, falcovaný plech, trapézové profily a také ve formě dočasného montážního bodu pro jištění v průběhu pokládky krytiny.
Jak probíhá instalace kotvicího bodu?
Více informací a přesný technologický postup montáže je k dispozici na www.satjam.cz.
SATJAM s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, okapových systémů a profilů, fasádních systémů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.