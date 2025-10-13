Bezpečná střecha není luxus, ale nutnost
Bezpečná střecha není luxus, ale nutnost
Střecha je jedním z nejdůležitějších prvků každé stavby – chrání nejen budovu samotnou, ale i její obyvatele. Přesto se bezpečnostní aspekty střech často přehlížejí nebo odkládají na druhou kolej. Proč by měly být prioritou a jaké konkrétní prvky ji mohou zajistit?
Bezpečnost střech je často podceňovaným, avšak zásadním aspektem stavební praxe. Investice do bezpečnostních prvků však není nadstandardem, ale nezbytnou součástí odpovědného přístupu ke stavbě. „Na střechu se nevystupuje pouze kvůli opravě, dnes je na ní stále více technologií, které občas vyžadují odbornou péči. Práce na střeše tedy není výjimkou, ale běžnou součástí údržby domu. O to důležitější je nepodceňovat rizika,“ upozorňuje Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech. Bezpečnost na střeše se týká osoby, která se po ní bude pohybovat, ochrany lidí v jejím okolí a také o prevenci poškození krytiny.
Bezpečný pohyb po střeše
Na podzim může být důvodů pro výstup na střechu více než jindy – provádí se její údržba, čistí se komíny, okapy… Pro bezpečný pohyb po střeše bez rizika pádu je nutné jištění. Způsobů je více: lešení, zábradlí, mobilní plošina. Ekonomicky efektivním řešením je záchytný systém. „Tvoří ho trvalé bezpečnostní body na střeše, ke kterým se pracovník přichytí jisticím lanem. Na stejném principu funguje i náš kotvicí bod určený pro plechové krytiny SATJAM. Je navržený tak, aby poskytnul stoprocentní zajištění jednoduše a bez složitých logistických operací, ale neohrozil ani samotnou střechu,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze společnosti SATJAM. Záchytný systém je pojistkou pro budoucnost a majiteli ušetří starosti i finanční náklady spojené například se zápůjčkou lešení. Pokud by totiž například řemeslník zjistil, že střecha není bezpečná, mohl by na ni odmítnout vylézt.
Kotvicí bod se neupevňuje do krovu, ale pouze do laťování pod krytinou, které je potřeba pro ukotvení kotvícího bodu upravit. Každý bod slouží k jištění jedné osoby v jednom směru pádu. Je dostupný pro profilované krytiny SATJAM, chystá se také pro falcované krytiny a krytiny Rapid (typu KLIK). K dispozici bude i montážní kotvicí bod pro dočasné jištění během stavby. Kotvicí bod byl oceněn čestným uznáním v soutěži Zlatá taška na veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo 2025.
Pohyb bezpečný i pro krytinu
Neopatrným pohybem nemusí přijít k úrazu pouze osoba na střeše, ale i sama krytina. Mnohé materiály totiž nejsou určeny k přímé chůzi. Plechové krytiny SATJAM proto mají promyšlený systém komunikačních prvků, které zajišťují bezpečný pohyb a střechu chrání před poškozením. „Naše krytiny lze doplnit střešními schody, lávkami či žebříky, které jsou navrženy v jednotném systému a jsou bezpečně ukotveny. Díky tomu je zaručena dlouhodobá spolehlivost i estetická návaznost na střešní plochu. Povrch prvků je upravený tak, aby neklouzal ani za mokra. Majitel si tak může vybrat řešení přesně podle potřeb své střechy,“ uvádí Ing. Petr Tureček.
V zimě pozor na sníh na střeše
Majitel nemovitosti má povinnost zajistit, aby ze střechy nepadal sníh a led, které by mohly ohrozit lidi, auta či stavbu. Možné je na střechu vylézt a sníh shodit ručně. Praktičtějším řešením jsou sněhové zábrany. „Jejich úkolem je udržet sníh a led na střeše, aby mohly bezpečně odtát. Tím se zamezí náhlému sesuvu celé vrstvy. Systém musí být s krytinou kompatibilní, nutné je i správně zvolit typ, množství a rozmístění prvků. Hlavní vliv má tvar a sklon střechy a sněhová oblast, v níž dům stojí,“ uvádí Ing. Petr Tureček ze SATJAMu.
Aby systém dlouhodobě plnil svůj účel, musí mít optimálně vyřešený i způsob upevnění. To se provádí nejčastěji do krytiny nebo do podkladu pod ní. „Principu upevnění do krytiny využívá i naše řada ochranných prvků SATJAM Protect Premium. Poskytují tak jednotné univerzální řešení, které lze použít na široké škále krytin různých tvarů a provedení. Shodný způsob montáže jsme aplikovali i u nových dvoutrubkových zachytávačů SATJAM Safe. Nabízejí dlouhodobou spolehlivost, nenaruší vzhled střechy a přitom se drží v dostupné cenové relaci,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček.
Fotovoltaika jako potenciální riziko
Potenciální riziko může skýtat i nevhodně vyřešená fotovoltaika. U té se většinou řeší hlavně výkon a návratnost investice, ale zapomíná se na bezpečnost střechy. Nešetrnou instalací panelů by se totiž mohla krytina poškodit a místo úspor by způsobily jen zbytečné výdaje. Pokud na plechové střeše vyjde ukotvení panelů nevhodně – třeba u boční části vlny krytiny, u oplechování nebo těsně kolem střešního okna, může být problém místo trvale utěsnit. „Pro naše plechové krytiny jsme proto vyvinuli systémové držáky SATJAM Solar, které se nekotví do podkladu, ale pomocí šroubů s těsněním přímo do krytiny. Upevňují se do horní vlny těch profilovaných nebo na tak zvanou stojatou drážku falcovaných krytin a krytiny Rapid (typ KLIK). Instalace je tedy snadná a zajistí bezpečné kotvení fotovoltaických panelů bez rizika poškození krytiny,“ popisuje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu. Držáky SATJAM Solar získaly na veletrhu Střechy Praha 2023 čestné uznání v soutěži Zlatá taška.
Jak mít jistotu, že na střeše nebude chybět nic potřebného a vše bude dlouhodobě funkční a bezpečné pro stavbu i její uživatele? Řešení je jednoduché: zvolit maximum střešních komponent od jednoho výrobce, který je řeší jako ucelený systém s ohledem na dlouhodobou funkčnost i bezpečnost.
Více na www.satjam.cz.
SATJAM s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, okapových systémů a profilů, fasádních systémů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.