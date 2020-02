Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střechy / Ploché střechy ISOVER FireProtect® REI 90

Ploché střechy ISOVER FireProtect® REI 90 Nové řešení od Saint – Gobain pro lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu

Požární odolnost střech na trapézovém plechu na halových stavbách, jako jsou obchodní střediska, logistická centra i výrobní a skladové haly, je dnes již samozřejmostí. Ještě nedávno to však samozřejmost vůbec nebyla.

Žijeme v hlučné době. Výrobní průmyslové haly, nákupní střediska, sportovní a koncertní arény a další a další, to jsou všechno stavby, kde máme problémy s hlukem. Ten se snažíme všemožným způsobem utlumit, abychom si mohli vychutnat čisté tóny koncertu, nebo jen klidný nákup, nebo jen každodenní klidnější práci. Hlukového smogu je všude kolem spousta a přitom máme u halových staveb k dispozici jednoduché, účinné, designově přívětivé a dokonce levné řešení – vytvořit akusticky pohltivou střešní konstrukci. Obrovská střešní plocha hal, která by fungovala jako obrovský pohlcovač hluku – to je idea představovaného řešení.









Obr. 1: Akustika halových staveb se dnes řeší všelijak, zejména zavěšováním textilních pytlíků, na které sedá a sedá hořlavý prach. Obr. 1: Akustika halových staveb se dnes řeší všelijak, zejména zavěšováním textilních pytlíků, na které sedá a sedá hořlavý prach.



Obr. 2: Základním prvkem lehkých akustických střech Isover ROOF ACOUSTIC je perforovaný trapézový plech. Obr. 2: Základním prvkem lehkých akustických střech Isover ROOF ACOUSTIC je perforovaný trapézový plech.

Lehké střešní pláště na trapézovém plechu jsou dnes pro velkorozponové halové stavby, jako jsou obchodní a logistická centra, výrobní a skladové haly apod. standardní konstrukcí. Téměř výhradně se používá plnostěnný trapézový plech, který je z hlediska prostorové akustiky nepohltivým (odrazivým) materiálem, a prostorová akustika musela být dosud v halových stavbách řešena jinými konstrukcemi. Perforovaný TR plech s pohltivou minerální výplní není ve světě výraznou novinkou, nicméně o jeho vysoké schopnosti pohlcovat hluk se u nás dosud téměř vůbec nehovořilo. Navíc tyto akustické střechy s perforovaným TR plechem dosud neměly odzkoušenou žádnou požární odolnost. To je však již minulostí a tyto vysoce účinné akustické konstrukce dokonce s požární odolností můžeme pod značkou Isover ROOF ACOUSTIC využívat i u nás.

Stanovení činitele zvukové pohltivosti dle ČSN EN ISO 354, ČSN EN ISO 11654

Činitel pohltivosti se stanoví podle ČSN EN ISO 354 na základě měření doby dozvuku prázdné dozvukové místnosti a místnosti se vzorkem. Hodnoty činitele zvukové pohltivosti α S se vypočítají podle vztahů:







Obr. 3: Půdorys dozvukové místnosti

A-E…polohy zdroje zkušebního signálu

1-6…polohy mikrofonu Obr. 3: Půdorys dozvukové místnostiA-E…polohy zdroje zkušebního signálu1-6…polohy mikrofonu

kde

A T je ekvivalentní pohltivá plocha (m2),

S … plocha vzorku (m2),

V … objem dozvukové místnosti (m3),

T 1 … doba dozvuku prázdné místnosti (s),

T 2 … doba dozvuku místnosti se vzorkem (s),

c 1 … rychlost šíření zvuku ve vzduchu při teplotě t1 (m/s),

c 2 … rychlost šíření zvuku ve vzduchu při teplotě t2 (m/s),

m 1 … součinitel útlumu ve vzduchu přiměření prázdné místnosti (m-1),

m 2 … součinitel útlumu ve vzduchu přiměření místnosti se vzorkem (m-1).

Tvar dozvukové místnosti, umístění vzorku, polohy zdroje zkušebního signálu a polohy mikrofonu jsou schématicky znázorněny na obr. 3.

Stanovení jednočíselné veličiny podle ČSN EN ISO 11654

Z naměřených hodnot činitelů zvukové pohltivosti se nejprve stanoví pro každé oktávové pásmo 125 – 4 000 Hz praktický činitel zvukové pohltivosti ap jako aritmetický průměrtří příslušných třetinooktávových hodnot, zaokrouhlený na 0,05. Z těchto hodnot se pomocí směrné křivky určí jednočíselná veličina – vážený činitel zvukové pohltivosti aw. Jestliže je vněkterém pásmu hodnota ap nejméně o 0,25 vyšší než hodnota posunuté směrné křivky, připojí se k hodnotě α w do závorky indikátor tvaru. Objeví-li se zvýšená pohltivost na kmitočtu 250 Hz, použije se označení L, na kmitočtu 500 Hz nebo 1 000 Hz označení M a na kmitočtu 2 000 Hz nebo 4 000 Hz označení H.



Podrobné projektové podklady pro navrhování lehkých požárně odolných a akustických střech je možné nalézt v Podrobné projektové podklady pro navrhování lehkých požárně odolných a akustických střech je možné nalézt v katalogu Isover Ploché střechy

Pro absorbéry, určené k pohlcování zvuku v širokém kmitočtovém pásmu, uvádí dále ČSN EN ISO 11654, příloha B, klasifikační systém, podle kterého se materiály zařazují do jednotlivých tříd zvukové pohltivosti (viz tab. 1).

Třída zvukové pohltivosti α w [-] A 0,90; 0,95; 1,00 B 0,80; 0,85 C 0,60; 0,65; 0,70; 0,75 D 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55 E 0,15; 0,20; 0,25 Neklasifikováno 0,00; 0,05; 0,10

Tabulka 1: Třídy zvukové pohltivosti

Zkoušené lehké střešní pláště



Obr. 4: Typický kmitočtový průběh zvukové pohltivosti pro α w = 0,70 pro lehké stření pláště Isover ROOF ACOUSTIC. Obr. 4: Typický kmitočtový průběh zvukové pohltivosti pro α= 0,70 pro lehké stření pláště Isover ROOF ACOUSTIC.

V akustické laboratoři CSI Zlín byly zkoušeny variantní skladby střešních plášťů na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerální vlny MW, kombinovanou izolací EPS + MW a kombinovanou izolací PIR + MW. Byly zkoušeny pohltivosti především střech s perforovaným TR plechem a pro porovnání v jedné verzi také s plnostěnným TR plechem. Vlastní výsledky měření akustických střech Isover ACOUSTIC jsou uvedeny v následující přehledné tabulce.

Z výsledků zkoušek Isover ROOF ACOUSTIC je zřejmé: Střešní konstrukce s perforovaným TR plechem (s akustickou výplní vlny) dosahuje výborné hodnoty zvukové pohltivosti … α w = 0,70 .

. Vynechání akustické výplně vlny perforovaného TR plechu zcela degraduje akustikou pohltivost … α w = 0,40

Shodná skladba s plnostěnným TR plechem nemá akustikou pohltivost prakticky žádnou … α w = 0,15

nemá akustikou pohltivost prakticky žádnou … Skladba nad parozábranou (MW, EPS, PIR) nemá již žádný vliv na zvukovou pohltivost střechy s perforovaným TR plechem (a minerální výplní vlny) … α w = 0,70.

Jako horní vrstva minerální izolace se používají desky Isover S (s pevností v tlaku 70 kPa), nebo Isover S-i (60 kPa) .

minerální izolace se používají desky . Jako spodní vrstva minerální izolace se používají desky s podélným vláknem Isover T (40 kPa), Isover R (30 kPa), Isover P (20 kPa) nebo lamelové desky s kolmým vláknem Isover LAM 70 (70 kPa), Isover LAM 50 (50 kPa) a Isover LAM 30 (30 kPa) .

minerální izolace se používají desky s podélným vláknem nebo lamelové desky s kolmým vláknem . Jako akustická výplň TR plechu se ve všech případech používají přířezy z materiálu Isover AKU .

se ve všech případech používají . Pro kombinované izolace s pěnovým polystyrenem se používají pro horní vrstvy výrobky Isover EPS 100, 150 a 200 (s pevností v tlaku 100, 150 a 200 kPa). Pro podkladní vrstvu lze použít i Isover EPS 70 (70 kPa).

Grafické schéma Skladba Jednočíselné hodnoty zvukové pohltivost Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm

Isover MW horní vrstva tl. 60 mm

Isover MW spodní vrstva tl. 120 mm

PE fólie 0,2 mm

Výplně TR plechu – Isover FASIL

Geotextilie

Perforovaný TR plech 150/280/0,75 α w = 0,70 (LM)

NRC = 0,85

SAA = 0,85 Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm

Isover MW horní vrstva tl. 60 mm

Isover MW spodní vrstva tl. 120 mm

PE fólie 0,2 mm

Perforovaný TR plech 150/280/0,75 α w = 0,40 (LM)

NRC = 0,70

SAA = 0,71 Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm

Isover MW horní vrstva tl. 60 mm

Isover MW spodní vrstva tl. 120 mm

PE fólie 0,2 mm

Plný TR plech 150/280/0,75 α w = 0,15

NRC = 0,30

SAA = 0,28 Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm

Skelný vlies 120 g/m 2

Isover EPS 100 tl. 120 mm

Isover P tl. 2×30 mm

PE fólie 0,2 mm

Výplně TR plechu – Isover FASIL

Geotextilie

Perforovaný TR plech 150/280/0,75 α w = 0,70 (LM)

NRC = 0,85

SAA = 0,86

Tabulka 2. Celkové výsledky zvukové pohltivosti akustických plochých střech Isover ROOF ACOUSTIC









Obr. 5: Akustické střechy s perforovanými TR plechy Isover ROOF ACOUSTIC se zkouší na zvukovou pohltivost obráceně tj. TR plechem směrem nahoru do akustické měřicí komory. Tak se projeví silný pohltivý účinek perforovaného TR plechu s akustickou minerální výplní, nebo naopak odrazivý účinek standardního plnostěnného TR plechu bez perforace. Obr. 5: Akustické střechy s perforovanými TR plechy Isover ROOF ACOUSTIC se zkouší na zvukovou pohltivost obráceně tj. TR plechem směrem nahoru do akustické měřicí komory. Tak se projeví silný pohltivý účinek perforovaného TR plechu s akustickou minerální výplní, nebo naopak odrazivý účinek standardního plnostěnného TR plechu bez perforace.

Systémové řešení ROOF ACOUSTIC pro střechy s minerální izolací, pěnovým polystyrenem a PIR

Akustické vlastnosti perforovaného TR plechu s minerální výplní je možno využívat pro všechny stávající používané systémy tj. celovatové i kombinované vata/polystyren a vata/PIR. Stávající názvy se tak rozšíří o doplňující označení ACOUSTIC, které bude jednoznačně znamenat použití perforovaného TR plechu.

Konkrétní systémová řešení Isover pro lehké střechy na TR plechu s požární odolností:

TOP ROOF

celovatová střecha na neperforovaném TR plechu

celovatová střecha na neperforovaném TR plechu TOP ROOF ACOUSTIC

celovatová střecha na perforovaném TR plechu

celovatová střecha na TR plechu SG COMBI ROOF

kombinované izolace MW/EPS na neperforovaném TR plechu

kombinované izolace MW/EPS na neperforovaném TR plechu SG COMBI ROOF ACOUSTIC

kombinované izolace MW/EPS na perforovaném TR plechu

kombinované izolace MW/EPS na perforovaném TR plechu COMBI PIR

kombinovaná izolace MW/PIR na neperforovaném TR plechu

kombinovaná izolace MW/PIR na neperforovaném TR plechu COMBI PIR ACOUSTIC

kombinovaná izolace MW/PIR na perforovaném TR plechu



Obr. 6: Systémové skladby plochých střech Iso ver na TR plechu: TOP ROOF, SG COMBI ROOF, COMBI PIR je možno nyní využívat i ve verzi ACOUSTIC s perforovaným TR plechem. Obr. 6: Systémové skladby plochých střech Iso ver na TR plechu: TOP ROOF, SG COMBI ROOF, COMBI PIR je možno nyní využívat i ve verzi ACOUSTIC s perforovaným TR plechem.

Obr. 7: Akustické střechy Isover ROOF ACOUSTIC se používají vždy s pohltivou minerální výplní vlny TR plechu. Obr. 7: Akustické střechy Isover ROOF ACOUSTIC se používají vždy s pohltivou minerální výplní vlny TR plechu.



Požární odolnost akustických střech s perforovaným TR plechem Isover ROOF ACOUSTIC

V letošním roce 2019 byly pro střechy Isover ROOF ACOUSTIC provedeny základní zkoušky požární odolnosti pro velké rozpony a bylo dosaženo výborných výsledků. Na skladbu byla vystavena požární klasifikace s požární odolností REI 45. V současnosti probíhají expertizní práce na rozšíření požární klasifikace pro celé široké spektrum skladeb, které se na halových stavbách vyskytuje.



Obr. 8: Protokol o požární klasifikaci akustických střech Isover ROOF ACOUSTIC. Obr. 8: Protokol o požární klasifikaci akustických střech Isover ROOF ACOUSTIC.



Obr. 9: Akustické ploché střechy Isover ROOF ACOUSTIC byly klasifikovány s požární odolností REI 45 DP1 pro celovatovou izolaci MW. Foto požární zkoušky na začátku a ve 46 minutě. Střešní plášť je zcela funkční.



*Ing. Pavel Rydlo (1967) pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Iso ver. Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.