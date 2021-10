Stavba / Regenerace domů / Průměrný věk lidí kupujících nemovitosti se bude zvyšovat

Mezi nejčastější žadatele o hypoteční úvěr nyní patří mladí lidé ve věku okolo 25–30 let. V roce 2030 to podle kvalifikovaného odhadu bude až o 5 let více.

Za změnou věku investorů stojí horší dostupnost hypoték, růst cen nemovitostí a změna životního stylu

V současné době patří mezi nejčastější žadatele o hypoteční úvěr mladí lidé ve věku okolo 25–30 let. V roce 2030 to podle kvalifikovaného odhadu odborníků ze společnosti GarantovanyNajem.cz bude až o 5 let více. Hlavními důvody budou ztížené podmínky pro poskytnutí hypotečních úvěrů, rychlejší růst cen nemovitostí než mezd a v neposlední řadě také změna životního stylu mladých lidí. Ti se usazují později, a vlastní bydlení začínají řešit v pozdějším věku.

Vlastní bydlení se stává stále nedostupnějším a dovolit si ho může jen málokdo. Narůstající požadavky pro poskytnutí hypotečních úvěrů, mezi které patří i obstarání vyšší části vlastních finančních prostředků a propast mezi výší platů a cenami nemovitostí, povedou k tomu, že se bude zvyšovat průměrný věk pořízení vlastního bydlení.

Projekt FIRSTlife Nepříliš optimistická situace mladých lidí na trhu s nemovitostmi se také odráží na snaze vysokoškolských studentů tento problém částečně mitigovat navýšením kolejních kapacit. Projekt FIRSTlife, vedený Fakultou stavební ČVUT s podporou UCEEB ČVUT, si dává za cíl vytvořit univerzální nadstavbu na tradiční kolejní budovy ze 70. let. Nadstavba má splňovat nejen nejpřísnější kritéria udržitelného stavebního rozvoje, ale i představy studentů a obecně mladých lidí o kvalitním, komunitním a hlavně dostupném bydlení. Výsledek práce studentů bude tzv. demonstrační jednotka, která bude v měřítku 1:1 postavena v Česku, následně rozebrána a během deseti dnů opět postavena na finále soutěže Solar Decathlon Europe v německém Wuppertalu. Přečtěte si také Nástavba kolejí Větrník v soutěži Solar Decathlon Europe Přečíst článek „V textu zmiňovaná změna životního stylu a problém s hledáním bydlení se přirozeně projevil i v tématu našeho projektu, bylo totiž tvořeno samotnými studenty. Chceme poskytnout studentům možnost osamostatnit se dostupným způsobem, což je jednou z hlavních devíz kolejního bydlení. V projektu ale uvažujeme i o možnosti modulovat jednotlivé jednotky na byty pro mladé rodiny či seniory. Ti jsou bytovou krizí zasaženi stejně jako mladá generace,“ říká Jakub Diviš, doktorand na FSv ČVUT a zároveň jeden z členů týmu FIRSTlife. Přečtěte si také Co obsahuje termín udržitelné stavění? Odpovídá mu vize studentského bydlení? Přečíst článek

Vlastní bydlení nejdříve po čtyřicítce

Podle kvalifikovaného odhadu odborníků z GarantovanyNajem.cz, se během následujících 10 let, tedy přibližně do roku 2030, zvýší průměrný věk až o 5 let.

„Průměrný věk zvyšuje nejen rostoucí cena nemovitostí, a k tomu neúměrně vysoké platové ohodnocení, ale také skutečnost, že se lidé usazují později, než tomu bylo před několika lety. Jednoduše řečeno, to, že mají lidé potomky v pozdějším věku ovlivní přirozený proces, při kterém si mladí lidé pořizují bydlení buďto za zděděné finanční prostředky nebo za peníze, které získají prodejem starší nemovitosti po prarodičích,“ komentuje situaci Viktor Mejzlík, obchodní ředitel společnosti GarantovanyNajem.cz a dodává, že by změna mohla nastat až s nástupem další generace narozené po roce 2010, která by měla věk opět postupně snižovat.

Bude růst tlak na zvyšování mezd, situace se nezlepší

V České republice je zaznamenáván růst cen napříč odvětvími, ale růst na trhu nemovitostí postupuje závratným tempem. Průměrné mzdy na zdražování nestíhají reagovat a vlastní bydlení se stává stále méně dostupným. Tento trend povede k tomu, že zaměstnanci budou nuceni tlačit na zaměstnavatele, aby jim byly navýšeny mzdy. Podle odborníků to není ani při současné situaci, ovlivněné pandemií koronaviru, nereálné. Na trhu je spousta zahraničních a IT firem, které finančními prostředky disponují a jsou ochotny výplaty navýšit, jen si o ně zaměstnanci musejí sami říct.

„V případě, že zaměstnanci zatlačí na navýšení příjmů, měla by se dorovnat navýšená hodnota nemovitostí a vlastní bydlení tak bude o něco více dostupné. V České republice potřebujeme v současné době průměrně jedenáct ročních mezd k pořízení vlastní nemovitosti, kdežto například v Německu potřebují jen čtyři,“ dodává závěrem Viktor Mejzlík.