Zdraví na stěnách dětského pokoje

Modrá pro kluky a růžová pro děvčata už dávno nejsou pravidlem! V dětských pokojích se na stěnách stále častěji objevují nejrůznější barevné odstíny. „Barvami použitými v dětském pokoji ovlivňujeme náladu a chování našich dětí, můžeme podpořit jejich hravost a kreativitu, ovlivnit jejich soustředění, a zároveň umožnit jim relaxovat,“ říká interiérová designérka Hana Zmitková. Moderní interiérové barvy navíc dokáží také ochránit dětské zdraví.

Přesunem z dětské postýlky do vlastního pokoje začíná dětem nová etapa života. Není divu, že se rodiče stále více věnují nejen jeho vybavení, ale také barevné kompozici. „Dětský pokoj je svou funkcí herna, pracovna a ložnice v jednom,“ popisuje designérka Hana Zmitková. „Nelze pro něj jako celek použít známé doporučení barev pro tyto prostory. Žije v něm ale člověk sice malý, ale individualita. Při výběru barev je vhodné zohlednit právě charakter dítěte, jeho záliby, a zároveň se řídit barevným schématem.“

Do vlastního pokoje se děti většinou přesouvají kolem dvou let věku. V té době už rodiče vědí, jestli je jejich chlapeček tělem i duší hasič nebo malý vědátor, zda chce být jejich malá princezna další Elsa z Ledového království nebo je jejím hrdinou prasátko Pepa. Při výběru barev bychom měli vycházet nejen z oblíbených postaviček, ale také povahových rysů dítěte, protože například rudě červený hasičský pokoj nemusí být dlouhodobě příjemným místem pro introvertní dítko.

Jak upozorňuje dětská lékařka Linda Wiglaszová, při zařizování dětského pokoje bychom v prvé řadě měli myslet na bezpečnost a zdraví našich nejmenších. „Platí to samozřejmě také při výběru hraček a vybavení dětského pokoje, u kterého se vyplatí zaměřit se nejen na funkčnost, ale zejména materiálové složení a zdravotní nezávadnost. Hračky i nábytek by měly být jednoduše omyvatelné či pratelné, aby mohli rodiče vše pravidelně čistit a dezinfikovat.“







Trendy pastely pro nejmenší

Podle Hany Zmitkové jsou současným hitem pastelové barvy v odstínech modré, zelenkavé, světle růžové, meruňkové a jemně žluté. Tyto tlumené barvy pak doplňují a oživují výraznější doplňky a hračky. „V pokoji pro více dětí je trendem tyto barvy kombinovat, a to vždy maximálně dvě jakékoliv z vyjmenovaných barev, doplnit je pak mohou barvy neutrální – světle šedá a bílá. Do spodní části stěny do pokojíků malých dětí pak ráda doporučuji například použití praktického a také hygienického nátěru firmy KABE Farben, který je omyvatelný a má i antiseptické účinky.“

Právě rodiče nejmenších dětí často volí tento druh nátěru, protože je velmi praktický. „Struktura barvy PROFI BABY COLOR je uzavřená, proto na sobě nezadržuje prach a je omyvatelná a otěruvzdorná,“ vysvětluje Zdeněk Mikulenka ze společnosti KABE Farben. „Je plně omyvatelná, odpuzuje vodu a tekuté nečistoty a tak brání zašpinění jídlem nebo třeba pastelkami či jinými malířskými nástroji malých umělců.“

„Omyvatelné a antiseptické nátěry jsou podle mě dobrou volbou do dětského pokoje nebo herničky. Používají se také ve školkách, školách, v ordinacích a pokojích na dětských odděleních nemocnic, kde musíme splňovat přísná hygienická opatření. Jejich předností je výrobcem garantovaná schopnost omezit výskyt gramnegativních i grampozitivních bakterií, čímž dochází ke snížení rizika infekčních onemocnění,“ dodává dětská lékařka Wiglaszová.

Pokoj: Výkladní skříň teenagerů

U dětí nad 10 let se už výrazně projevuje ve vzhledu pokoje povaha, životní styl i snaha zaujmout vrstevníky. Podle Zmitkové mají junioři často nějakou představu, kde se odráží to, zda jsou spíše konzervativní, nebo si se životními změnami nelámou hlavu. „Konzervativní lidé dávají přednost nevýrazným barvám, nebo barvám ve stejném odstínu s různou sytostí – tzv. tón v tónu. Lidé flexibilnější nosí často rádi i barevně výraznější oblečení a v interiéru mají rádi totéž – kontrastní barvy, v barevném spektru proti sobě.“

Pro konzervativní juniory je letos atraktivní a trendy barva šedá, v různých sytostech, v kombinaci s bílou, doplněnou o černou a jednu jejich oblíbenou barvu doplňků dle vkusu. Děvčata přidávají fialkovou nebo modrou, chlapci modrou, zelenou a červenou. „Mladí hoši jsou často nadšeni, použiji-li v návrzích betonovou stěrku, která dodá pokoji industriální ráz. Pro ty odvážnější ráda vybírám sytější odstín hlavní barvy, tyrkysová až petrolejová, starorůžová, tmavomodrá či mechově zelená a kombinuji ji s doplňkovou barvou, která ztlumí a doplní účinek hlavní barvy – zemitá hnědá a šedá či bílá. Doplňky a textilie mohou být výraznější, v barvách červené, žluté, hráškově zelené, nebo fuchsiové a oranžové,“ popisuje spolupráci s mladými zákazníky Zmitková.

Ani v pokojích pro starší děti a dospívající ale nesmíme zapomínat na zdravotní nezávadnost a praktičnost. Ve světle současné epidemiologické situace jsou navíc antiseptické účinky barev velkým přínosem. Malířská barva PROFI BABY COLOR nabízí 15 moderních odstínů, je nejen omyvatelná, ale také odolná proti poškození dezinfekčními prostředky, které je nutné používat jak v domácnosti, tak třeba ve školních zařízeních, v hernách nebo v ordinacích lékařů.

A jak se s omyvatelnou barvou pracuje? „Prvním krokem je aplikace penetračního podkladu pomocí penetrace AQUALIT, která je bílá. Sjednotí nám nasákavost podkladu a zlepší přilnavost následné vrstvy,“ popisuje Zdeněk Mikulenka z KABE Farben. „Aplikuje se válečkem nebo stříkáním. Spotřeba je obvykle kolem 150 g/m2 na štukovou stěnu nebo na sádrovou omítku. Druhým krokem je aplikace omyvatelné barvy PROFI BABY COLOR a poté druhé vrstvy. Doporučujeme použít na nátěr omyvatelné barvy váleček s krátkým vlasem, cca 10–12 mm, nebo jiný váleček z přírodního rouna s krátkým vlasem. Omyvatelná barva jde i stříkat, tedy aplikovat strojově. Dnes tuto metodu aplikace využívá spousta kvalitních malířů, protože tato metoda dokáže ušetřit čas,“ uzavírá Mikulenka.