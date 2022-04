Stavba / Hrubá stavba / Ocelové konstrukce / Koroze spojovacích a upevňovacích prvků je ve stavebnictví velmi podceňované téma

Koroze jako taková, ale i náklady na její odstranění nebo snižování negativních následků, je ekonomickou zátěží. Nejde jen o korozi velkých ploch a ocelových konstrukcí. Velkým problémem je i u spojovacích a upevňovacích prvků.

Ve vyspělých zemích jsou tyto škody odhadovány na 3–5 % HDP. Nejde přitom jen o tzv. velkou korozi, tedy např. korozi ocelových konstrukcí nebo ocelové výztuže betonu. Škody způsobuje i koroze spojovacích a upevňovacích prvků, které tvoří sice malou část z celkového objemu stavebního díla, nikoli zanedbatelnou. Tyto prvky jsou vystaveny vnějšímu prostředí, a proto v takovém případě hovoříme o nejrozšířenější korozi – atmosférické. Její rozsah ovlivňují hlavně klimatické podmínky dané vlhkostí, teplotou vzduchu a jeho znečištěním. Vzniká přítomností vlhka ve formě vodního filmu vzniklého kondenzací vlhkosti na povrchu kovu. Voda, nasycená rozpustnými složkami atmosféry jako CO, SO 2 , NH 3 , HCl a aerosoly, tvoří elektrolyt. Na korozi se podílí také O 2 , který ji urychluje.

Druhy korozí u spojovacích a upevňovacích prvků

Povrchovou korozí se rozumí rovnoměrné napadení se stejnou intenzitou na celém povrchu, který je v kontaktu s korozním prostředím. Rovnoměrná koroze je dobře viditelná a dobře detekovatelná.

se rozumí rovnoměrné napadení se stejnou intenzitou na celém povrchu, který je v kontaktu s korozním prostředím. Rovnoměrná koroze je dobře viditelná a dobře detekovatelná. Galvanická koroze vzniká při kontaktu kovů s rozdílným korozním potenciálem za přítomnosti elektrolytu. Kov s nižším korozním potenciálem (anoda) koroduje rychleji, zatímco kov s vyšším korozním potenciálem (katoda) koroduje pomaleji, než by korodoval sám.

vzniká při kontaktu kovů s rozdílným korozním potenciálem za přítomnosti elektrolytu. Kov s nižším korozním potenciálem (anoda) koroduje rychleji, zatímco kov s vyšším korozním potenciálem (katoda) koroduje pomaleji, než by korodoval sám. Štěrbinová koroze vede k chemickému poškození materiálu v úzkých štěrbinách, kde je omezený přístup O 2 . Taková místa vznikají např. mezi dvěma plechy nebo pod hlavou šroubu. Roztok ve štěrbině může být vlivem probíhajících chemických reakcí agresivnější. Štěrbinovou korozí mohou být napadány i za normálních podmínek nerezavějící oceli.

vede k chemickému poškození materiálu v úzkých štěrbinách, kde je omezený přístup O . Taková místa vznikají např. mezi dvěma plechy nebo pod hlavou šroubu. Roztok ve štěrbině může být vlivem probíhajících chemických reakcí agresivnější. Štěrbinovou korozí mohou být napadány i za normálních podmínek nerezavějící oceli. Koroze při napětí způsobuje porušení materiálu (prasknutí) kombinací účinků mechanického a chemického namáhání. Bez zjevných projevů koroze se mohou objevit změny ve struktuře materiálu výrazně snižující pevnost. Porušení je charakterizováno krystalickým lomem.

Anodické a katodické (neboli vodíková křehkost) korozní napětí

Korozní agresivita

dochází na šroubech ve vysoce korozním prostředí plaveckých bazénů obsahující chloridy. K výskytu koroze dochází na velkém počtu nerezavějících ocelí. Naopakse vyskytuje na šroubech z ušlechtilých uhlíkových ocelí. Hromadění atmosférického vodíku v materiálu šroubu vytváří působením tahových napětí trhliny, které snižují únosnost a mohou vést až k prasknutí upevňovacích prostředků.

Pro minimalizaci škod způsobených korozí upevňovacích a spojovacích prvků je potřeba věnovat zvýšenou pozornost volbě materiálu výrobku. Vodítkem pro výběr materiálu upevňovacího nebo spojovacího prvku je rozdělení atmosféry podle korozní agresivity uvedené v normě ČSN EN ISO 12944-2 a také v ČSN EN ISO 9223.

Stupeň korozní agresivity Označení Popis C1 Velmi nízká Uzavřené vytápěné prostory s čistými atmosférami jako jsou kanceláře, obchody, školy, hotely atd. Venkovní prostředí v C1 není uvažováno. C2 Nízká Nevytápěné prostory s měnící se teplotou a relativní vlhkostí, malou četností kondenzace a malým znečištěním, což jsou např. sklady, sportovní haly, dále venkovní oblasti a malá města. C3 Střední Prostory s velkou četností kondenzace a malým znečištěním z výrobních procesů, příkladem jsou potravinářské závody, prádelny, pivovary, mlékárny. Následně venkovní oblasti se středním znečištěním jako jsou městské oblasti, střední úroveň znečištění SO 2 . C4 Vysoká Prostory s velkou četností kondenzace a velkým znečištěním jako chemické závody, plavecké bazény, průmyslové oblasti, znečištěné městské oblasti. C5 Velmi vysoká Prostory s vysokou četností kondenzace a/nebo s velkým znečištěním z výrobních procesů. Atmosférické prostředí s velmi vysokým znečištěním a/nebo s významným vlivem chloridů. C6 Extrémní Průmyslové prostory s extrémní vlhkostí a agresivní atmosférou, případně přímořské oblasti.

Výběr vhodných spojovacích a upevňovacích prostředků se zřetelem na korozi

Nejprve posoudíme, zda je upevňovací prvek vystaven působení vnějšího prostředí. Pokud ano, je důležité posouzení korozní agresivity prostředí v závislosti na okolním prostředí budovy, případně také užití budovy. Pokud není vystaven, můžeme klasifikovat korozní agresivitu jako velmi nízkou – stupeň C1. Upevňovací prvky mohou být vyrobeny ze zušlechtěné oceli opatřené galvanickou zinkovou vrstvou.

Podle evropské specifikace by měly být šrouby, které se používají ve vnějším prostředí, v prostředí nevytápěných budov a budov se zvýšenou vlhkostí, vyrobeny minimálně z nerezavějící oceli A2. Použití šroubů ve vyšším stupni korozní agresivity vyžaduje také použití šroubů z ocelí A4, případně HCR. V praxi se často setkáváme s případy, kdy jsou na opláštění skladové nebo výrobní haly v městské aglomeraci, tedy v prostředí korozní agresivity C3, použity ocelové pozinkované šrouby. Samotná pozinkovaná vrstva poskytuje šroubu tu nejzákladnější ochranu proti korozi způsobenou vzdušnou vlhkostí, a to tak že chrání šroub pouze krátkodobě během skladování a přepravy. Koroze se objeví i na zabudovaném pozinkovaném ocelovém šroubu vystaveném dlouhodobě povětrnostním vlivům v nejmírnějším stupni C2. I když se nemusí zpočátku jednat o míru koroze ohrožující samotný spoj, tak znečištění fasády stékající korozí významně negativně ovlivní vzhled fasády objektu a může to být důvodem reklamace. Kritickým místem z pohledu koroze je střižná hrana plechu podložky, která je vyráběna stříháním z pozinkovaného plechu s navulkanizovaným EPDM a není dále upravována. Tam se objeví koroze nejdříve. Nejedná se o velkou plochu a samotný spoj není ohrožen, ale na znečištění fasády korozí to stačí.



Obrázek 2: Pokročilá koroze hlavy šroubu a těsnící podložky



Ochrana proti korozi

Při dlouhodobějším působení koroze dochází k úbytku materiálu šroubu. To může vést ke kritickému zeslabení šroubového spoje a k jeho selhání. Použití ocelových šroubů není v podmínkách vyšší korozní agresivity zcela vyloučeno, ovšem vyžaduje lepší protikorozní ochranu než galvanické zinkování. K tomu jsou k dispozici šrouby se speciálním vícevrstvým protikorozním povlakem, který zvýší odolnost proti korozi. Protikorozní odolnost je stanovená počtem hodin zkouškou neutrální solnou mlhou NSS a/nebo počtem cyklů Kesternichovy zkoušky. Nelze předpokládat, že ocelové šrouby s vícevrstvým protikorozním povlakem nebudou korodovat, nicméně v podmínkách korozní agresivity C2 mohou zajistit dostatečnou dobu užívání bez výskytu červené koroze. V podmínkách interiéru se zvýšenou kondenzací vlhkosti charakterizovanou agresivitou prostředí C3 a vyšší, je třeba věnovat pozornost i části šroubu v interiéru. V případě duálních samovrtných šroubů je sice šroub vyrobený z nerezavějící oceli, ale vrtací špička šroubu je z uhlíkové oceli, proto je nutné používat závitotvorné šrouby z nerezu (bez vrtací špičky) a s předvrtáním. V atmosféře s korozní agresivitou C4 a vyšší, je důrazně doporučeno používat šrouby vyrobené z austenitické nebo austeniticko-feritické nerezavějící oceli HCR.



Obrázek 2: Koroze ocelového závitotvorného šroubu v interiéru



Šrouby EJOT jsou vyráběny z uhlíkové oceli pozinkované, případně opatřené duplexním povlakem pod označením Climadur nebo EJOGUARD jako ochranou proti korozi základního materiálu šroubu. V případě požadavku na korozní odolnost šroubu je třeba použít korozně odolný základní materiál šroubu. Korozně odolné šrouby jsou k dispozici z nerezavějící oceli A2 a v některých případech i z nerezavějící oceli A4. V případě prostředí s vysokým stupněm korozní agresivity je potřeba volit závitotvorné šrouby (bez vrtací špičky) vyrobené z nerezavějící oceli HCR (1.4529) s označením Corremax.

Snímky struktury nerezavějících ocelí pro šrouby (zvětšení 500x).

