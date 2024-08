Stavba / Hrubá stavba / Normy a právní předpisy / Vychází druhá generace Eurokódů

Jak zajistit, aby nově postavený dům nespadl? Aby plochá střecha domu unesla fotovoltaiku i v případě, že napadne sníh? Nikdo z nás nechce bydlet či pracovat v budově, jejíž stavební konstrukce není bezpečná. Stejně tak si chceme být jisti, když vjíždíme nebo vcházíme na most, že nás jeho nosná konstrukce udrží. Pravidla pro navrhování stavebních konstrukcí a požadavky na jejich bezpečnost a trvanlivost byla sjednocena na evropské úrovni v podobě tak zvaných Eurokódů. Od srpna začne Česká agentura pro standardizaci postupně vydávat jejich druhou generaci. Jedná se o několik souborů technických norem, které se zabývají navrhováním stavebních konstrukcí podle použitých materiálů a podle typu konstrukce. Taktéž popisují, jak stanovit jejich možné zatížení. Jedná se tedy o klíčové normy určené zejména pro projektanty.

Tyto normy byly přijaty na evropské úrovni za tradičně aktivního přispění expertů České agentury pro standardizaci působících v evropských standardizačních organizacích. Podle pravidel těchto organizací jsou členské země povinny je zavést do své soustavy norem nejpozději šest měsíců od vydání. Jejich včasným vydáním chce Česká agentura pro standardizaci umožnit českým projektantům, ale i studentům vysokých škol, seznámit se s jejich obsahem s předstihem. Od 31. března 2028 totiž již nebude možné navrhovat budovy podle starých Eurokódů. Účinnost nových norem je proto odložena na 1. říjen 2027.

„Druhá generace Eurokódů je jednou z klíčových technických norem pro české stavebnictví. Určuje totiž pravidla pro návrh stavebních konstrukcí budov. I proto jsme se rozhodli je vydat co nejdříve, byť z větší části v anglické verzi,“ říká Zdena Slaná, ředitelka odboru standardizace České agentury pro standardizaci. „I když se říjen 2027 může zdát daleko, stavby jsou dlouhodobé projekty. Navíc si uvědomujeme, že studenti, kteří dnes studují první či druhé ročníky vysokých škol, již budou muset v praxi pro své návrhy používat jen tuto novou generaci. Velmi nám proto záleželo na tom, aby se s obsahem Eurokódů měly možnost seznámit také vysoké školy a zařadit je do výuky. Pro akademické prostředí není anglický jazyk překážkou,“ dodává Zdena Slaná.

Eurokódy budou vydávány postupně

Eurokódy je souhrnný název pro několik souborů technických norem. Tyto soubory se týkají navrhování stavebních konstrukcí budov z jednotlivých stavebních materiálů. Již v srpnu 2024 přitom vyjde jedna z nejdůležitějších technických norem spadající pod Eurokódy ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. V průběhu měsíce září pak dostane odborná veřejnost i vysoké školy možnost seznámit se s několika dalšími důležitými technickými normami, a to ČSN EN 1990 Eurokód – Zásady navrhování konstrukcí a geotechnických staveb, ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů a dalších inženýrských staveb dopravou a ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí. Postupně budou vydávány také další Eurokódy.

S výjimkou již přeložené technické normy ČSN EN 1996-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru budou všechny Eurokódy vydávány nejprve pouze v angličtině. S českým překladem počítá Česká agentura pro standardizaci u těch, které jsou u nás nejpoužívanější. Vydávány budou postupně po jejich zpracování. Současně pokračují práce na přípravě národních příloh týkajících se možného zatížení stavebních konstrukcí navrhovaných podle příslušných Eurokódů. V jednotlivých členských zemí je zde možné uplatnit tzv. národní volbu a zohlednit pro oblast zatížení národní zájmy, zkušenosti a další podmínky, například přírodní. Národní příloha k ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem bude například nově obsahovat postup, jak stanovit zatížení pro ploché střechy s fotovoltaikou.

Účinnost všech Eurokódů je v Česku odložena do 1. října 2027. Čeští projektanti tak získají dostatek času, aby se přizpůsobili navrhování konstrukcí budov podle požadavků nových Eurokódů. Do 30. března 2028 pak bude možné používat pro návrh stavby staré i nové Eurokódy současně, po tomto datu pak bude platit povinnost využívat jen Eurokódy nové. Předpokládá se, že alespoň část těchto nových technických norem stanoví česká legislativa jako závaznou. V přechodném období bude nutné zrušit nebo upravit všechny dosavadní technické normy či předpisy, které by byly s novými Eurokódy v rozporu.

Eurokódy budou k dispozici tištěné i on-line

Vysokým školám, odborné veřejnosti i všem dalším zájemcům budou nově vyhlašované technické normy k dispozici prostřednictvím všech standardních distribučních kanálů. Předplatitelé je získají v rámci aplikace ČSN on-line, zakoupit je ale bude možné také jednotlivě na e-shopu České agentury pro standardizaci, a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Pokud učiní některou z technických norem zákon či vyhláška závaznou, bude tato samozřejmě dostupná i prostřednictvím sponzorovaného přístupu na webu České agentury pro standardizaci. To se bude s největší pravděpodobností týkat zejména souboru technických norem ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, dále ČSN EN 1998 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení a také souboru norem ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Tyto soubory norem jsou uvedeny ve vyhlášce číslo 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, která je jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu (ve znění zákona číslo 195/2022 Sb.) Do budoucna ale mohou být právními předpisy za závazné určeny i některé další části Eurokódů.