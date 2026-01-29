Technologické novinky, které musíte vidět. Navštivte veletrh Střechy-Solar-Řemeslo 2026
Stavebnictví a obor technických zařízení budov se neustále posouvají kupředu. Rok 2026 přinese řadu nových řešení, která se promítnou do střech, fasád i energetické soběstačnosti staveb. Vybrali jsme nejzajímavější inovace, které budou k vidění v únoru na 27. ročníku veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo.
Společnost Austrotherm CZ uvede dvě novinky zaměřené na energetickou efektivitu a architektonické detaily. První z nich je tepelněizolační systém základové desky Austrotherm XPS, který umožňuje zateplení základové desky zespodu. Souvislá izolační vrstva eliminuje tepelné mosty, přispívá ke snížení nákladů na vytápění i chlazení a díky polodrážce vytváří kompaktní a mechanicky odolnou konstrukci. Systém zároveň slouží jako ztracené bednění, čímž urychluje realizaci a snižuje spotřebu betonu. Druhou novinkou jsou podstřešní římsy z EPS, které vizuálně oddělují fasádu od střechy či podstřeší. Díky nízké hmotnosti, přesné geometrii a pružné povrchové úpravě se snadno montují a bez problémů se napojují na systém ETICS. Uplatnění najdou jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích, včetně objektů s historizujícím charakterem.
Výrobce plastových střešních krytin B.E.Q Company CZ rozšiřuje svůj sortiment o nové hřebenáče a krajové šablony, které umožňují realizaci kompletní systémové střechy bez nutnosti oplechování. Na veletrhu bude zároveň představen prototyp zelené střechy, jenž rozšiřuje možnosti využití plastových krytin v udržitelném stavebnictví.
Společnost Betonpres přihlásila do soutěže Zlatá taška 2026 dvě nové betonové krytiny. Betonpres Duna zaujme inovativním zakřivením, díky němuž je až o 25 % lehčí než běžné betonové tašky, přesto si zachovává vysokou pevnost a odolnost. Betonpres Horizont nabízí minimalistický, extra tenký design, nižší hmotnost a zvýšenou mechanickou odolnost díky novému tvarovému řešení.
Firma Evromat představí nové barevné i funkční povrchové úpravy. Do nabídky přibývá odstín RAL 7037 prachově šedá a povrch Granite Comfort RAL 7016, který omezuje přehřívání materiálu v letních měsících. Speciální pigmenty odrážejí infračervené záření, zlepšují tepelný komfort v interiéru, prodlužují životnost izolace a zároveň usnadňují práci pokrývačům i za vysokých teplot.
Společnost Fakro Czech uvede novou generaci střešních oken Greenview s trojsklem o tloušťce 44 mm, vyšším profilem křídla a výbornými tepelněizolačními vlastnostmi (Uw = 0,9 W/m²K). Automatická ventilační klapka zajišťuje optimální přívod čerstvého vzduchu při minimálních tepelných ztrátách, samočisticí sklo snižuje nároky na údržbu a zvukově izolační fólie zvyšuje akustický komfort. Novinkou jsou také velkoformátová terasová střešní okna Greenview, která po otevření umožňují pohodlný vstup na terasu nebo balkon. Fakro dále představí elektrické půdní schody LET Electric, ovládané dálkově, vypínačem nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Produkty Greenview a Greenstep LET Electric jsou přihlášeny do soutěže Zlatá taška 2026.
Nová povrchová úprava Granite Comfort RAL 7016, která zabraňuje přehřívání plechové krytiny v horkých letních dnech. Zdroj: Evromat
Společnost ITW modernizuje řadu nastřelovacích strojů Spit určených pro vstřelování hřebů do oceli a betonu. Novinkou je Paslode Combi Xi, který kombinuje dvě aplikace – vstřelování hřebíků při realizaci střešních konstrukcí a možnost rychlé výměny zásobníku i koncovky pro speciální hřebíky používané u tesařského kování.
Firma IVT představí držák hřebenové latě a hřebenový větrací pás Duo Roll. Obě novinky, přihlášené do soutěže Zlatá taška 2026, se zaměřují na funkční a efektivní odvětrání hřebene střechy.
Společnost Juta zavádí 30letou záruku na všechny prémiové podstřešní membrány, a to i při použití chemicky impregnovaného laťování nebo bednění. Záruka se vztahuje na fólie Jutadach Monolitic Profi 2AP, Jutadach Thermoisol Profi 2AP, Jutatop 2AP, Jutatop HTR 2AP a svařovatelnou membránu Jutadach Thermoisol W (NP R). Tyto produkty splňují nejpřísnější třídu kvality UDB-A a jsou vhodné i pro střechy s nízkým sklonem.
Firma Metal Trade Comax uvádí novou povrchovou úpravu Comax Cortex pro krytiny Comax Falc, Comax Klik 31 a hliníkové šablony Comax ComBo. Povrchová úprava je dostupná v sedmi barevných odstínech a vyznačuje se vysokou odolností vůči klimatickým vlivům, což umožňuje poskytnout záruku 30 let na stálost odstínu.
Společnost OSSMA přichází s vylepšeným systémem kontroly těsnosti hydroizolací Electronic Leak Prevention (ELP). Technologie využívá vodivou podkladní vrstvu Controlit a vysokonapěťové i nízkonapěťové detekční přístroje. Novinkou je nízkonapěťový skenovací detektor s certifikací FM GLOBAL.
Společnost Regra Plast uvádí inovovanou plastovou krytinu Eureko Moderna, u níž byla pokládka výrazně zjednodušena díky nové vyznačené rysce přesahu. Ta eliminuje potřebu dodatečného měření dilatačních mezer a urychluje montáž. Současně přibyl nový větrací modul pro odvětrání podél hřebene, který umožňuje účinnou cirkulaci vzduchu, přirozeně se uzavírá při polétavém sněhu a vizuálně ladí s krytinou.
Firma Reprof představí opravnou polyuretanovou hmotu Hyperdesmo ADY 610 Particular, určenou k dlouhodobému utěsnění detailů střech, jako jsou prostupy, vpusti nebo napojení fotovoltaických systémů. Sortiment doplní pružný polyuretanový tmel Hyperseal Expert −150, vhodný pro většinu podkladů včetně skla a hliníku, a to i při aplikaci za zvýšené vlhkosti.
Společnost Rockwool na veletrhu představí novou izolaci STROPROCK S, určenou pro zateplení stropů garáží, sklepů a průjezdů. Návštěvníci se seznámí také s různými skladbami zateplení střech – mezi krokvemi, pod nimi i nad nimi – včetně systému nadkrokevních držáků, které zajišťují rovnoměrné rozložení zatížení střechy, důležité například při instalaci fotovoltaiky. Součástí expozice budou rovněž fasádní obklady Rockpanel pro provětrávané fasády a akustická řešení Rockfon pro stropy a stěny. Rockwool zároveň představí partnerský klub Mistr Fachman, určený pro řemeslníky a realizační firmy pracující s izolacemi Rockwool.
Firma ROTO střešní okna představí střešní okno Roto Designo Heat, které jako první zároveň topí. Díky pokročilé nanotechnologii se celé sklo mění v účinné sálavé topné těleso – neohřívá vzduch, ale stěny a podlahy, které teplo akumulují a rovnoměrně vracejí zpět do místnosti. Speciální povrchová úprava navíc odráží až 97 % infračervené energie, takže vytápění je mimořádně efektivní. Okno může sloužit jako hlavní i doplňkové topení a ovládá se snadno přes chytrou domácnost nebo bezdrátový termostat. Okno bude uvedeno na český trh na jaře 2026. Novinka je přihlášena do soutěže Zlatá taška 2026.
Pod značkou Rova (dříve Lindab Profile) se představí nové povrchové úpravy Classic Mat a nová tvarová provedení Embos a Mikrovlna pro krytinu Click SRP. Novinkou je také Rova Solar Roof, krytina Click s integrovaným fotovoltaickým panelem. Sortiment se rozšiřuje o nové trapézové profily a falcovanou krytinu Seamline, nově také v hliníkovém provedení AL matt.
Novinkou na českém trhu od společnosti Ruukki je střešní krytina Ruukki Classic LowCarbon, vyrobená ze 100% recyklované oceli. Její hlavní předností je výrazně nižší uhlíková stopa – až o 60 % nižší oproti krytinám z běžné oceli.
Společnost Satjam uvede novou plechovou krytinu Tira Modul, která reaguje na rostoucí poptávku po geometrických tvarech a čistých liniích. Rozšíří také řadu falcovaných krytin ProfiFalc a nabídku antikondenzačních úprav trapézových plechů. Nově se zaměří i na bezpečnost práce – představí varianty kotvicích bodů pro další typy krytin a dočasný kotvicí bod pro jištění při montáži.
Firma TopKraft představí nové spojovací prostředky: šrouby TQT pro tenkostěnné konstrukce, šrouby SQ pro silnostěnnou ocel až do tloušťky 22 mm bez nutnosti předvrtání, šrouby NTCS pro přímé kotvení sendvičových panelů do betonu a hmoždinky TK-PXP-PV, které minimalizují vznik tepelných mostů.
Společnost Weldplast uvede ruční akumulátorový svařovací přístroj Nexheat 300 A-LP pro hydroizolační systémy. Nabízí teplotní rozsah 50–500 °C, nastavitelný průtok vzduchu a baterii ProCore 8 Ah, která umožňuje až 15 minut nepřetržité práce.
Společnost wienerberger představí integrovaný montážní systém fotovoltaiky Wevolt X-Frame pro šikmé střechy. Řešení je kompatibilní s většinou fotovoltaických panelů i střešních krytin a je přihlášeno do soutěže Zlatá taška 2026. Zcela nový bude i koncept expozice wienerberger, jehož cílem je přiblížit návštěvníkům jednotlivé fáze stavby rodinného domu – od prvotního záměru až po finální úpravy. Prostor bude rozdělen do sedmi tematických zón, které odpovídají jednotlivým krokům plánování a realizace stavby.
Firma Zambelli přichází s povrchovou úpravou COLORDUR® pro okapové systémy a svitky s vysokou odolností vůči korozi, UV záření i mechanickému poškození a se zárukou až 20 let. Dalšími novinkami jsou HSF balastní nádrž pro fotovoltaiku na plochých střechách bez nutnosti vrtání a držák fotovoltaiky pro šikmé střechy, který umožňuje montáž bez zásahu do krytiny.
Kde novinky uvidíte naživo
Všechny uvedené novinky a mnoho dalších si budete moci prohlédnout na 27. ročníku veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo 2026, který se uskuteční 12.–14. února 2026 na výstavišti PVA Expo Praha Letňany. Veletrh nabídne jedinečnou příležitost seznámit se s novými technologiemi zblízka, konzultovat je přímo s výrobci a načerpat inspiraci pro nové projekty i rekonstrukce.
