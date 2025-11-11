Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO 2026: lídři oboru míří do Prahy
Od 12. do 14. února 2026 se na výstavišti v Praze Letňanech uskuteční 27. ročník veletrhu STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO, který dlouhodobě patří k nejvýznamnějším událostem svého druhu ve střední Evropě. Návštěvníci se mohou těšit na nejnovější technologie, materiály, trendy i inspiraci v oblasti střech, bydlení a úspor energií.
Lídři trhu na jednom místě
Účast potvrdila většina klíčových výrobců a dodavatelů. Návštěvníci uvidí kompletní přehled střešních krytin a střešních oken, dále nabídku izolací, doplňků, nářadí i strojů – vše přehledně na jednom místě. Nebudou chybět expozice zelených střech a střešní fotovoltaiky.
Generálním partnerem veletrhu je Tondach ze skupiny wienerberger.
„Zájem o účast je mimořádný, představí se nejvýznamnější firmy z oboru,“ uvádí ředitelka veletrhu Jitka Šefránková. Mezi potvrzenými vystavovateli jsou mimo jiné společnosti Agro, Austrotherm, Besk, Betonpres, Evromat, Fakro, Fenestra, ITW Befestigungssysteme, Itadeco, Juta, Lanit Plast, Mafell, OBB stavební materiály, Prefa Aluminiumprodukte, Rockwool, Roto, Rova, Ruukki, Satjam, Sema, Stanley Black & Decker, Střechy Comax, Tegola Bohemia, Topkraft, Velux, Weldplast, wienerberger, Zambelli a mnoho dalších.
Technologie, nářadí i živé ukázky
Jedním z hlavních lákadel veletrhu budou praktické prezentace moderní techniky a digitálních nástrojů, které zásadně mění způsob práce na stavbách i v dílnách. Zájemci si budou moci vyzkoušet profesionální nářadí i špičkové stroje přímo na místě.
Vedle nejnovějších trendů však dostanou prostor také tradiční řemeslné postupy, které i v době digitalizace zůstávají nepostradatelnou součástí stavební praxe.
Doprovodný program: od dostupného bydlení po řemesla budoucnosti
Odborný doprovodný program se zaměří na aktuální výzvy českého stavebnictví – především nedostatek dostupného bydlení a úbytek kvalifikovaných pracovníků v řemeslech.
Novinkou bude řemeslný workshop „Craft Days – Řemeslo v akci!“, připravený pro žáky druhého stupně základních škol. Ti si budou moci vyzkoušet práci pokrývače, klempíře, tesaře i truhláře pod vedením zkušených mistrů a soutěžit o zajímavé ceny. Program doplní také konference o izolacích a blok o bezpečném provozu fotovoltaických systémů.
Poradenská centra a individuální konzultace
Součástí veletrhu budou i odborná poradenská centra, kde návštěvníci získají kompletní informace k výstavbě a rekonstrukcím. Specialisté poradí například s volbou technologií pro úsporu energií, instalací FVE, výběrem vhodné instalační firmy i s využitím aktuálních dotačních programů.
Online inspirace: portál Naše střecha
Pořadatel veletrhu provozuje také informační portál Naše střecha přinášející spolehlivé informace a praktické rady ke stavbě, rekonstrukcím, střechám a šetření energiemi.
Sledujte oficiální webové stránky veletrhu, kde budou přibývat další informace o přípravách této jedinečné akce, svátku všech střechařů, s tradičně neopakovatelnou atmosférou, s účastí lidí, které zajímá svět střech a moderní bydlení.
Více na www.strechy-praha.cz
Pořadatel veletrhu STŘECHY-SOLAR-ŘEMESLO pro střechy, stavbu a úspory energií