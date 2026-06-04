Stavební systém PORFIX – kompletní řešení pro každou stavbu
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Stavební systém PORFIX – kompletní řešení pro každou stavbu
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Společnost PORFIX CZ a.s. se věnuje výrobě a prodeji nepálených zdicích materiálů, konkrétně pórobetonových produktů PORFIX a vápenopískových produktů PORFIX AKU. Oba materiály mají své specifické výhody, díky nimž se hodí pro různé stavební aplikace.
Kořeny společnosti
PORFIX CZ a.s. sídlí v Trutnově, jeho kořeny sahají až do roku 1965. Tehdy zahájil zkušební provoz závod PREFA POŘÍČÍ zaměřený na výrobu pórobetonu. Původní produkce činila přibližně 100 000 m³, v průběhu následujících 20 let ji firma zdvojnásobila. Své výrobky prodává PORFIX v České republice od roku 1994, a to prostřednictvím dceřiné společnosti POROTRADE, s.r.o. V roce 2006 se výroba rozšířila o závod v Trutnově a přesně o 10 let později dokončil PORFIX akvizicí závodu v Ostravě expanzi na českém trhu. Výrobní kapacita všech tří závodů, včetně slovenského závodu v Zemianských Kostoľanech, dnes přesahuje 1 000 000 m³ ročně, což vystačí na stavbu přibližně 9 000 rodinných domů.
Výrobní závod PORFIX v Trutnově navazuje na tradici výroby pórobetonu sahající do 60. let minulého století
Pórobetonové zdivo
Pórobeton patří mezi moderní stavební materiály, ačkoli počátky jeho výroby sahají až do konce 18. století, kdy se stavitelé začali pokoušet o zlepšení některých vlastností betonu. Pórobeton je známý výbornou tepelnou izolací, nízkou hmotností, takže je ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy, ale i jako výplňové zdivo do skeletů.
Výhody pórobetonu:
- Vynikající tepelná izolace – pomáhá snížit náklady na vytápění a zvyšuje energetickou účinnost.
- Nízká hmotnost – usnadňuje manipulaci a montáž, což zkracuje dobu výstavby.
- Snadná opracovatelnost – jde o vhodný materiál i pro svépomocné stavebníky. Materiál je poddajný a snadno se do něj frézují drážky pro potrubí a kabely.
- Environmentální charakter – materiál je šetrný k životnímu prostředí a využívá recyklované suroviny.
Vápenopískové zdivo
V roce 2023 začala společnost PORFIX vyrábět vápenopískové produkty pod značkou PORFIX AKU. Charakterizuje ho vysoká objemová hmotnost, která zajišťuje vynikající pevnost, zvukovou neprůzvučnost a lepší tepelnou stabilitu.
Výhody vápenopísku
- Vysoká objemová hmotnost (1 610 – 1 800 kg/m³) – poskytuje vynikající pevnost a odolnost vůči vnějším vlivům.
- Výborná zvuková izolace – ideální pro budovy s požadavkem na ticho a klid.
- Vyšší tepelná stabilita – materiál lépe akumuluje teplo, což zajišťuje stabilnější vnitřní klima.
- Dlouhá životnost – materiál je odolný proti povětrnostním vlivům a předchází degradaci konstrukce.
Široký sortiment výrobků
Kromě základních zdicích materiálů nabízí společnost PORFIX také široké portfolio dalších stavebních výrobků, jako jsou nosné a nenosné překlady, U-profily, thermo U-profily, sloupové tvárnice a stropní systémy. Sortiment je doplněn o obchodní zboží – například zdicí spojky, maltoviny a nářadí. PORFIX tak zájemcům poskytuje kompletní stavební systém pro různé typy konstrukcí.
PORFIX se zaměřuje na výrobu materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Proces výroby je navržen tak, aby minimalizoval negativní dopady na životní prostředí a maximálně využíval recyklační postupy.
Společnost PORFIX CZ a.s. se věnuje výrobě a prodeji nepálených zdicích materiálů, konkrétně pórobetonových produktů PORFIX a vápenopískových materiálů PORFIX AKU. Oba materiály mají své specifické výhody, díky nimž se hodí pro různé stavební aplikace.