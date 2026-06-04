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Stavba / Hrubá stavba / Stavební systém PORFIX – kompletní řešení pro každou stavbu

Stavební systém PORFIX – kompletní řešení pro každou stavbu

4.6.2026
PORFIX CZ, a.s.
Sponzorováno

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Stavební systém PORFIX – kompletní řešení pro každou stavbu

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Společnost PORFIX CZ a.s. se věnuje výrobě a prodeji nepálených zdicích materiálů, konkrétně pórobetonových produktů PORFIX a vápenopískových produktů PORFIX AKU. Oba materiály mají své specifické výhody, díky nimž se hodí pro různé stavební aplikace.

Stavební systém PORFIX nabízí komplexní řešení pro výstavbu rodinných i bytových domů
Stavební systém PORFIX nabízí komplexní řešení pro výstavbu rodinných i bytových domů

Kořeny společnosti

PORFIX CZ a.s. sídlí v Trutnově, jeho kořeny sahají až do roku 1965. Tehdy zahájil zkušební provoz závod PREFA POŘÍČÍ zaměřený na výrobu pórobetonu. Původní produkce činila přibližně 100 000 m³, v průběhu následujících 20 let ji firma zdvojnásobila. Své výrobky prodává PORFIX v České republice od roku 1994, a to prostřednictvím dceřiné společnosti POROTRADE, s.r.o. V roce 2006 se výroba rozšířila o závod v Trutnově a přesně o 10 let později dokončil PORFIX akvizicí závodu v Ostravě expanzi na českém trhu. Výrobní kapacita všech tří závodů, včetně slovenského závodu v Zemianských Kostoľanech, dnes přesahuje 1 000 000 m³ ročně, což vystačí na stavbu přibližně 9 000 rodinných domů.

Výrobní závod PORFIX v Trutnově navazuje na tradici výroby pórobetonu sahající do 60. let minulého století
Výrobní závod PORFIX v Trutnově navazuje na tradici výroby pórobetonu sahající do 60. let minulého století
Výstavba rodinného domu z pórobetonového systému PORFIX
Výstavba rodinného domu z pórobetonového systému PORFIX

Pórobetonové zdivo

Pórobeton patří mezi moderní stavební materiály, ačkoli počátky jeho výroby sahají až do konce 18. století, kdy se stavitelé začali pokoušet o zlepšení některých vlastností betonu. Pórobeton je známý výbornou tepelnou izolací, nízkou hmotností, takže je ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy, ale i jako výplňové zdivo do skeletů.

Výhody pórobetonu:

  • Vynikající tepelná izolace – pomáhá snížit náklady na vytápění a zvyšuje energetickou účinnost.
  • Nízká hmotnost – usnadňuje manipulaci a montáž, což zkracuje dobu výstavby.
  • Snadná opracovatelnost – jde o vhodný materiál i pro svépomocné stavebníky. Materiál je poddajný a snadno se do něj frézují drážky pro potrubí a kabely.
  • Environmentální charakter – materiál je šetrný k životnímu prostředí a využívá recyklované suroviny.
Pórobetonové tvárnice PORFIX umožňují rychlou a přesnou výstavbu
Pórobetonové tvárnice PORFIX umožňují rychlou a přesnou výstavbu
Vápenopískové zdivo PORFIX AKU vyniká pevností, akustickými vlastnostmi a tepelnou stabilitou
Vápenopískové zdivo PORFIX AKU vyniká pevností, akustickými vlastnostmi a tepelnou stabilitou

Vápenopískové zdivo

V roce 2023 začala společnost PORFIX vyrábět vápenopískové produkty pod značkou PORFIX AKU. Charakterizuje ho vysoká objemová hmotnost, která zajišťuje vynikající pevnost, zvukovou neprůzvučnost a lepší tepelnou stabilitu.

Výhody vápenopísku

  • Vysoká objemová hmotnost (1 610 – 1 800 kg/m³) – poskytuje vynikající pevnost a odolnost vůči vnějším vlivům.
  • Výborná zvuková izolace – ideální pro budovy s požadavkem na ticho a klid.
  • Vyšší tepelná stabilita – materiál lépe akumuluje teplo, což zajišťuje stabilnější vnitřní klima.
  • Dlouhá životnost – materiál je odolný proti povětrnostním vlivům a předchází degradaci konstrukce.

Široký sortiment výrobků

Kromě základních zdicích materiálů nabízí společnost PORFIX také široké portfolio dalších stavebních výrobků, jako jsou nosné a nenosné překlady, U-profily, thermo U-profily, sloupové tvárnice a stropní systémy. Sortiment je doplněn o obchodní zboží – například zdicí spojky, maltoviny a nářadí. PORFIX tak zájemcům poskytuje kompletní stavební systém pro různé typy konstrukcí.

PORFIX se zaměřuje na výrobu materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Proces výroby je navržen tak, aby minimalizoval negativní dopady na životní prostředí a maximálně využíval recyklační postupy.


PORFIX CZ, a.s.
logo PORFIX CZ, a.s.

Společnost PORFIX CZ a.s. se věnuje výrobě a prodeji nepálených zdicích materiálů, konkrétně pórobetonových produktů PORFIX a vápenopískových materiálů PORFIX AKU. Oba materiály mají své specifické výhody, díky nimž se hodí pro různé stavební aplikace.

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