Hala roku 2026: 77 mostů zatížených až do kolapsu
Studentská soutěž Hala roku Structure Challenge Academic trhala letos rekordy v účasti, přihlásilo se celkem 77 týmů ze 4 zemí světa. Úkolem soutěžících bylo navrhnout a vyrobit model mostu přes řeku, po níž plují lodě, a ten poté zatížit až do kolapsu. Vítězství si odnesl polský tým The Adamant z Varšavské polytechniky.
Soutěž hala roku vznikla před čtyřiceti lety na Fakultě stavební ČVUT v Praze a její popularita dlouhodobě roste. Je otevřena studentům bakalářských a magisterských programů v kategorii Academic a studentům středních škol v kategorii Junior. Letos měly 2–3členné týmy v obou těchto kategoriích za úkol navrhnout a sestavit model mostu přes řeku, po níž plují lodě.
Pravidla jsou neúprosná
Model musel odpovídat přísným geometrickým požadavkům tak, aby překlenul chráněný prostor. Pro stavbu modelu bylo možné použít dřevěné profily nebo překližku z jehličnatých dřevin běžně rostoucích v mírném zeměpisném pásmu, dále pak provázky z přírodních materiálů, lepidlo nebo kovové spojovací prostředky. Použití ocelových lanek, závitových tyčí nebo třeba hedvábí je zakázáno.
Každý model je nejprve důkladně zkontrolován a zvážen a po umístění na zkušební místo může začít zatěžování. V první zatěžovací zkoušce je ověřena schopnost modelu přenést základní zatížení 33 malými závažími o celkové hmotnosti přibližně 7,8 kg. Model nesmí vykázat přílišnou deformaci a zasáhnout do chráněného prostoru. Pokud je zkouška úspěšná, může zatěžování pokračovat, a to až do kolapsu konstrukce nebo do vypršení časového limitu. V opačném případě je tým diskvalifikován.
Výhercem je tým z Polska
Výsledné pořadí je stanoveno na základě efektivity, tedy poměru mezi únosností modelu a vlastní hmotností. První a druhé místo v kategorii Academic obsadily týmy z Varšavské polytechniky, třetí pak tým z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Celý přehled výherců najdete na stránkách Haly roku Academic, výsledky středoškolské kategorie pak na stránkách Haly roku Junior.
Pro doktorandy je určena kategorie Advanced, kde soutěžním úkolem bylo postavit hnízdo ptáka ohniváka za použití tensegritní struktury. Na rozdíl od předchozích dvou kategorií, kde studenti připravují model dopředu, dostanou doktorandi přesná pravidla a materiál až v den konání soutěže a musí vyrobit model na místě. Kompletní výsledky najdete na stránkách Haly roku Advanced.
Studenti mají příležitost navázat kontakt s firmami
Studenti si v soutěži mohou prakticky vyzkoušet, jak působí zatížení na konstrukci a zároveň mají možnost se setkat se zástupci stavebních firem, které neustále hledají posily do týmu z řad absolventů. Příkladem je jeden z hlavních partnerů soutěže, společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., která se zaměřuje téměř na vše, co souvisí se stavebnictvím.
Firma studentům nabízí spoustu výhod – od stabilního pracovního zázemí, přes vysoké finanční ohodnocení, až po flexibilní pracovní dobu. Atraktivní je také možnost zapojení do mezinárodních projektů nebo využití expat programů, které nabízí získat pracovní zkušenosti v zahraničí. Soutěž s radostí sponzoruje už několik let.
Soutěž Hala roku Akademik probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc., FEng. a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.