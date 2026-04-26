Soutěž Hala roku Structure Challenge 2026 zažila plno rekordů
Mezinárodní soutěž Hala roku pořádanou Fakultou stavební ČVUT ovládly studentské týmy z Polska. Vítězný model konstrukce vážil 269,7 gramu a unesl zatížení 86,37 kilogramu.
1. místo kategorie Academic 2026: tým The Adamant – zhroucení modelu po zatěžovací zkoušce
Soutěž Hala roku Structure Challenge, kterou již čtyřicet let pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze, zažila rekord za celou historii svojí existence. V soutěži, jejímž principem je navrhnout a postavit podle zadání model konstrukce a ten při finále podrobit zatěžovací zkoušce, se v mezinárodní kategorii Academic určené vysokoškolákům mezi sebou utkalo rekordních 77 týmů. Vítězství putovalo polskému týmu The Adamant z Warsaw University of Technology ve složení Adrian Ciura, Kacper Bednarczuk, jejich model vážil 269,7 gramu a unesl zatížení 86,37 kilogramu, výsledná efektivita činila 319.55. Hojně zastoupeny byly i kategorie Junior pro středoškoláky a Advanced pro doktorandy.
O soutěž, do níž se studenti hlásí ve 2 – 3členných týmech, je dlouhodobě velký zájem. „Hala roku v sobě spojuje potřebu znalostí získaných při studiu, nápaditosti a invence, manuální zručnosti i celkového adrenalinového pojetí akce. Studenti se zároveň učí pracovat v týmech a využívat tak společně svoje schopnosti. Soutěž má velmi striktní pravidla, studenti se tak připravují i na svoje profesní uplatnění, kdy je potřebné zohledňovat řadu regulí,“ říká doc. Vladimír Žďára z Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, která je odborným garantem soutěže.
Letošním úkolem ve středoškolské kategorii Junior a vysokoškolské kategorii Academic bylo navrhnout a zhotovit model konstrukce mostu nad řekou, po níž plují lodě. U kategorie Advanced byla technická část pravidel zadána přímo v den soutěže, úkolem doktorandských týmů bylo postavit hnízdo ptáka ohniváka. Při zatěžovací zkoušce se na modely pokládaly podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutila. Vítězem se stává tým, jehož model dosáhne nejvyšší efektivity, tedy nejlepšího poměru mezi únosností a vlastní hmotností.
V mezinárodní kategorii Academic se utkalo celkem 77 týmů, z toho jich šestnáct přijelo ze zahraničí. První cenu získal tým The Adamant z Warsaw University of Technology ve složení Adrian Ciura a Kacper Bednarczuk, jejich model vážil 269,7 gramu a unesl zatížení 86,37 kilogramu, výsledná efektivita činila 319.55. V první pětici oceněných se přitom umístily další dva polské týmy, druhé místo vybojoval tým také z Warsaw University of Technology, na čtvrtém místě byl tým z Politechniky Koszalińské. Týmy studentů Fakulty stavební ČVUT se umístily na třetím a pátém místě. Ve středoškolské kategorii Junior soutěžilo celkem 52 týmů. Prvenství získali studenti týmu CRAFTSMANI ve složení Jakub Samler, Jakub Hlaváček, Jakub Bednář ze SPŠ stavební Hradec Králové. Jejich model vážil 364,1 g, unesl zatížení 57,75 kilogramu, efektivita činila 158.16. V doktorandské kategorii Advanced se utkalo 5 týmů, vítězství si odnesl tým Stavařský komando ve složení Eliška Kafková, Věra Kabíčková, Jan Macháček z Fakulty stavební ČVUT v Praze.
„Soutěž Hala roku vznikla na naší fakultě před čtyřiceti lety a i dnes je vysoce aktuální. Vysoký zájem účastnících se studentů a diváků z řad studentů i akademiků napříč celou fakultou ukazuje, že ji vnímají jako možnost pro svůj odborný růst i jako ukázku reálných projektových situací. V rámci výuky na fakultě učíme studenty modelovat konstrukce, počítat jejich namáhání, ale v této soutěži si to mohou zkusit v praxi a přímo tak vidět slabá místa svého návrhu. Od účastnících se firemních partnerů navíc mohou získat cennou zpětnou vazbu a navázat kontakty důležité pro další profesní uplatnění,“ říká děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka.
Akce Hala roku Structure Challenge se konala pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Petra Konvalinky a ČKAIT, jež byla v této soutěži i profesním partnerem studentů Fakulty stavební ČVUT. Odborným garantem byla Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební. Generálním partnerem soutěže byla společnost HOCHTIEF CZ, podporu zajistila i řada významných firem ze stavebního sektoru.
Podrobné informace a výsledky všech soutěžních kategorií jsou k dispozici na: halaroku.fsv.cvut.cz.
Fakulta stavební je jednou z 8 fakult Českého vysokého učení technického v Praze, je historicky nejstarší a patří k největším fakultám ČVUT v Praze.