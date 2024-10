Další ročník konference Statika staveb převážně o vývoji druhé generace eurokódů

V kongresovém centru Parkhotel v Plzni se uskutečnil další ročník tradiční konference Statika staveb. V bohatém programu se prolínala témata v souvislosti s technickými novinkami v oblasti druhé generace eurokódů včetně konkrétních návrhů a realizací nejrůznějších konstrukcí z pohledu projektantů, autorizovaných inženýrů, statiků, geotechniků a geofyziků. Nabízíme malé ohlédnutí.

Program dvoudenní konference byl již tradičně zaměřen na konstrukční řešení pozemních staveb a jejich statiku. První den převládaly příspěvky se zaměřením na evropské předpisy a novelizované normy, včetně plnění základních požadavků na stavby z pohledu nového stavebního zákona a vyhlášek pro výstavbu. Druhý den se diskutovalo na téma zděné konstrukce, porovnávaly se varianty výpočtu podle staré a nové normy a představovaly se moderní cihly pro lokální zatížení. Prostor byl věnován také zpracování projektové dokumentace staveb a navrhování zděných konstrukcí v druhé generaci eurokódů.



Odpovědná práce statiků a autorizovaných osob

Mezi návštěvníky opět převažovali autorizovaní stavební inženýři a statici, kteří se snaží opakovaně upozorňovat odbornou veřejnost i zákonodárce na vysokou odpovědnost své profese. To byl ostatně od počátku záměr organizátorů konference. Ve svém příspěvku to několikrát zdůraznil člen přípravného výboru, předseda oblastní kanceláře ČKAIT Plzeň a člen TNK 37 Luděk Vejvara. Takřka všichni přednášející opakovaně kritizují nedodržování vyhlášky o dokumentaci staveb, její nekorektní výklady a nejednoznačnosti v používané terminologii, což má významný dopad na cenu a kvalitu výsledného díla i na samotnou práci statiků. Jan Mařík ze společnosti Konstat v rozhovoru navíc dodává, že na autorizované osoby nejsou kladeny pouze nároky profesní, což vede ke specializaci v rámci dílčích oborů statiky, ale také nároky právní.

„Autorizovaná osoba má rozhodně vyšší míru odpovědnosti, než měla dříve. Statik se musí orientovat nejenom profesně, ale také v právních normách, smlouvách (apod.), jednoduše řečeno, musí mít jasné právní povědomí. Jinak se může stát, že opačná strana (ať už smluvního nebo úředního vztahu) bude v takové výhodě, že postavení statika (obecně odborníka) nebude rovnocenné,“ uvedl na dotaz redakce a zmínil též rychlý nástup digitalizace, rozvoj technologií a materiálů, jež umožňují modelovat specifické konstrukce, často až na hranici možností, což nevyhnutelně vede ke specializaci v rámci dílčích oborů statiky a podporuje práci v širších týmech odborníků.







Pro zástupce firem to znamená intenzivněji seznamovat autorizované inženýry a statiky s novými materiály a technologiemi a nabízet součinnost. Potvrzují to zástupci společnosti Heluz, kteří jsou pravidelnými návštěvníky konference. Letos například představili moderní cihly a popsali lokální zatížení a statické modely zděných budov. Vyjádřili se také k tématu odpovědnosti statiků.

„Laická a leckdy i odborná veřejnost si příliš neuvědomuje, jaké nároky jsou na statiky kladené. Na statikovi je návrh nosných konstrukcí od střechy až po základy, a to konstrukcí z betonu, oceli, zdiva, dřeva nebo třeba i skla či jiných moderních materiálů. Statik musí umět stanovit i únosnosti konstrukce třeba za požáru nebo s narůstající potřebou rekonstrukcí objektů s dožívající životností musí umět podle současných norem posoudit nosné konstrukce navržené podle o několik generací starších norem, a to není vůbec lehký úkol. A zodpovědný za svou práci je každý statik, a to až do konce svého života,“ uvedla na dotaz redakce Zuzana Hejlová.







Příprava druhé generace eurokódů a technické novinky

Pravidelným tématem konference jsou referáty z revize Eurokódů EN 1991 pro zatížení konstrukcí. Přednáší je docentka Jana Marková, vědecký pracovník Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, která zastupuje ČR v technické komisi CEN/TC 250 a jejích subkomisích SC1 pro zatížení a SC10 pro zásady navrhování a normotvornou činnost. Ve svém příspěvku konstatovala, že soubor eurokódů řady prEN 1991 byl řádně doplněn a došlo i k řadě zjednodušení. Nicméně některé členské země EU nebyly v průběhu přípravy jednotlivých částí dostatečně aktivní a nyní, když se již přibližuje povinnost zemí zavést druhou generaci eurokódů, vyvíjí zvýšenou aktivitu.

„Konečnými edičními nebo technickými úpravami nyní prochází většina norem. Podařilo se snížit počet národně stanovených parametrů v eurokódech, takže došlo k větší harmonizaci. Přibyly doplňující postupy, které dosud chyběly nebo byly dosti obecné, a to včetně některých nových zatížení, namáhání konstrukcí na únavu a upřesnění způsobů použití nelineárních metod. V následujících letech bude nutné rychleji připravovat národní přílohy, doporučit hodnoty některých nových národně stanovených parametrů a uvážit potřebu kalibrace dílčích součinitelů a dalších prvků spolehlivosti pro zatížení. Důležité bude také připravit přesné klimatické mapy pro zatížení sněhem, větrem, teplotou a námrazou na základě statistického zpracování dat z posledních dvou desetiletí,“ uvedla (mimo jiné) ve svém příspěvku Jana Marková.







Podstatné je doplnit, že program konference probíhal již v době plné účinnosti nového stavebního zákona a diskuze se vedly v souvislosti s touto skutečností. Na mnohé problémy (digitalizace, národní přílohy, harmonizace norem, atd.), s nimiž se účastníci stavebního procesu v praxi běžně potýkají, bylo upozorňováno již dříve, byly obsahem i předešlých ročníků konference, a hledalo se řešení. Ne vždy se diskutující shodli. V úvodu do navrhování konstrukcí v podmínkách nového stavebního zákona a navazujících norem bylo například poukázáno na nejrůznější tlaky nejenom ze strany politické reprezentace, ale též ze strany tepelné techniky.

„Konstrukce je stále častěji přímými zásahy tepelné techniky oslabována, je snižována její rezerva ve spolehlivosti, kompaktnosti a robustnosti. Nosná konstrukce má nejprve stát a pak být projektována úprava na další fyzikální funkce stavby, jako jsou tepelně izolační a akustické vrstvy nebo enviromentální požadavky. Nosná konstrukce by měla být jednoduchá a staticky jasná a přehledná. Jednotlivé prvky, jako jsou stěny a stropy, by měly dobře být svázány. Oslabování vkládáním izolace není vždy vhodné a zvyšují se též časové i finanční nároky na statické posuzování a mění se působení prvků. Statika není doplňková profese, ale nutná část návrhu stavby. Nelze vytvořit jen architektonický nebo stavební návrh a požadovat řešení konstrukce stylem, že to další vyřeší statik…,“ uvedl v diskusi Luděk Vejvara a upozornil i na další oblasti, které zasahují do statického řešení stavby. Jsou to například práce nejrůznějších designových studií.

„Setkáváme se s případy, kdy nejsou respektovány ani stavební požadavky jako je šířka dveří, světlé výšky nebo plochy místností. Stavebník tak ve studii zaplatí za něco, co možná dobře vypadá a vytváří určitou představu o navrhované úpravě, ale s nedostatky, které pak musí řešit jiní a zejména naše autorizované osoby. A má zaplatit znovu. Bylo by dobré, aby designové návrhy obsahovaly pouze návrhy povrchových úprav, a nikoli neověřené zásahy do nosných konstrukcí,“ dodal Luděk Vejvara s tím, že toto ani zdaleka není celý výčet „narušitelů“.



Z prezentace Luďka Vejvary; další doporučení bylo možné najít v knize Zděné konstrukce, kterou obdrželi všichni návštěvníci konference

Se zaměřením na zděné konstrukce a porovnávání výpočtů

Asi největší prostor byl na konferenci věnován zděným konstrukcím, potažmo betonovým a železobetonovým konstrukcím, včetně možnosti jejich zesilování kompozitními materiály, uhlíkovými vlákny a pásky. Hlavním znakem uhlíkových vláken je vysoká měrná pevnost v tahu ve vztahu k vlastní nízké hmotnosti, což je mnohem výhodnější než (např.) ocel či sklo. Zmiňován je také uhlíkový beton a další materiály a technologie budoucnosti. Přednášející také komentují rychlý vývoj technologie zdění a širokou nabídku moderních cihel. Je patrné, že vedle běžných cementových malt se výrazněji prosadily i necementové malty na polymerové bázi.

„Z pohledu navrhování zdiva je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správné volbě konkrétní sestavy zdicích prvků a malty. Pro statický návrh a posuzování zdiva lze i pro tyto typy malt používat metodiku uvedenou v Eurokódu 6 s tím, že je potřebné respektovat doplňující předpisy výrobce, který uvádí důležité podmínky pro správný návrh a provádění zděných konstrukcí. Musí být zajištěna bezpečnost a trvanlivost převyšující předpokládanou životnost stavby. S ohledem na progresivní vývoj v rámci cihelných konstrukcí je nutné se zajímat o nové technologie a zvyšovat povědomí o užití Eurokódu 6, aby konstrukce z moderních zdicích prvků a malt byly správně technicky i ekonomicky navrhovány,“ podotýká při představování sortimentu Heluz Zuzana Hejlová.

Nosnými příspěvky dvoudenní konference byly bezesporu ty, které referovaly o přípravě druhé generace eurokódů a seznamovaly s technickými novinkami, a také ty které porovnávaly varianty výpočtu podle staré a nové normy (byly zařazeny na začátek a konec akce a rozpoutávaly nejvíce diskusí). Nicméně i příklady z praxe a prezentované zkušenosti statiků a autorizovaných inženýrů posunuly tento často opomíjený obor určitě vpřed a profesionalizovaly celý program konference. V naší anketě si návštěvníci nejvíce cení právě kontinuálního sledování legislativního procesu při vydávání nové generace norem pro navrhování (eurokódů) a také to, že se nevěnuje pouze odborné problematice, ale i shromažďování poznatků a diskusi k činnosti a odpovědnosti statiků, včetně jejich místa v procesu navrhování, realizace a hodnocení staveb.

„Vítáme myšlenku na vytvoření praktické a věcné pomůcky pro navrhování zděných konstrukcí, která by umožnila předběžný návrh dimenzí nosných konstrukcí za použití relativně jednoduchých pravidel, empirických vzorců (apod.) za předpokladu, že uživatel pomůcky bude mít znalosti o nosných konstrukcích, o jejich uspořádání a statickém působení. Vytvoření takové pomůcky, na níž by se shodli zástupci akademické obce, statici, projektanti i výrobci jednotlivých zděných materiálů, neboť ne vždy je znění normy a vyložení jednotlivých článků zcela jednoznačné. Doufám, že tato myšlenka s uváděním eurokódů druhé generace do praxe nezapadne a věřím, že se bude prezentovat na dalším ročníku konference,“ doplnila diskusi Zuzana Hejlová ze společnosti Heluz a doporučila návštěvu dalšího ročníku Statika staveb, který se bude konat v září 2025 opět v prostorách kongresového centra Parkhotel v Plzni.

