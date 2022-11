Stavba / Hrubá stavba / BYX: bydlet v nájmu, a přece ve vlastním

BYX: bydlet v nájmu, a přece ve vlastním Recept na dostupné bydlení jako od chytré horákyně

Program BYX „podrží“ byt i jeho cenu až 6 let a v rámci úhrad nájmu část plateb použije na snížení doplatku kupní ceny, tedy i případné hypotéky. A tak zatímco klient již ve vysněném bytě žije v režimu nájmu (až 4 roky po kolaudaci objektu), s každým měsícem se přibližuje k jeho vlastnictví. Bydlet ve vlastním tak mohou i ti, kteří by v čase nedostupných hypoték na financování nedosáhli. Nejde přitom jen o mladší klienty na začátku produktivního věku. Možnost mít svůj byt se stává reálnější i pro živnostníky (OSVČ), kteří mohou být při prokazování příjmů bankám v nevýhodě. Tyto a další přednosti přináší program BYX.

„Program BYX je momentálně nejvýhodnějším způsobem, jak se v Česku dostat k vlastnímu bydlení i v případě, že nemáte dostatek hotovosti nebo nesplňujete přísná kritéria hypoték – nebo jen chcete chytře vyčkat nižších sazeb hypotečních úvěrů. Složíte třeba jen 5 % zálohy kupní ceny bytu a můžete bydlet, zbývající část ceny bytu pak doplácíte spolu s nájmem, a to za podmínek, které jsou v porovnání s běžnou hypotékou výhodnější v řádech vyšších stovek tisíc korun, o nesrovnatelně vyšší flexibilitě nemluvě,“ říká Ing. Martin Kubišta, garant programu BYX a ředitel společnosti Rezidence Letňany 22 s.r.o. a doplňuje: „Jako první program využijeme v novém pražském projektu Letnian a už teď je jasné, že se podařilo nalézt win-win situaci jak pro klienta, tak pro investora a financující banky. BYX bude využit i pro další bytové projekty a je připraven i pro projekty jiných investorů.“

Měsíční platby ovlivňuje klient

Na počátku klient složí zálohu, k čemuž mu postačí jen 5 % prostředků z kupní ceny bytu. Volitelná vyšší záloha potom přímo snižuje celkovou cenu bytu i výši nájmu, přičemž vliv zálohy je transparentně zobrazen v kalkulátoru BYX. Flexibilní je i rozložení doplatku v čase a rychlost jeho úhrady formou měsíčních plateb, jejichž výši ovlivňuje sám klient. Účast v programu BYX může navíc kdykoliv ukončit, doplatit celou kupní cenu a byt ihned převzít do svého vlastnictví.

BYX garantuje fixní kupní cenu

Vítanou jistotou v době turbulentních a nepředvídaných změn na trhu je záruka fixní ceny, která se po dobu účasti v programu BYX nezmění. To klientům umožní plánovat úhrady podle vlastních možností a preferencí, a to dokonce v termínu, který si sám zvolí. Nárůst hodnoty bytu po dobu trvání BYX tak jde zcela ve prospěch klienta – investice se mu tedy dále zhodnocuje. K výhodám BYX patří také možnost kdykoliv doplatit kupní cenu a účast v programu ukončit. „Členství“ v programu BYX lze též převést na třetí stranu a spolu s tím případně inkasovat rozdíl mezi původní kupní a aktuální tržní cenou. Toto vše zaručuje značnou flexibilitu při pořízení bydlení, či při řešení nepředvídaných situací v budoucnosti.

Výhody oproti úvěrům na bydlení

Platí, že čím dříve se klient do programu BYX zapojí, tím výhodnější podmínky získá. Část měsíčních plateb je přitom úhradou kupní ceny bytu podobně jako splátka jistiny u hypotéky, ale oproti ní ve výrazně vyšší míře a bez nutnosti administrativně náročné procedury. Té se lidé nevyhnou při sjednávání hypotečního financování, které navíc značně komplikují současné velmi vysoké úroky těchto úvěrů. Ústřední myšlenkou za vznikem programu BYX je předpoklad, že v horizontu trvání BYX se úrokové sazby hypotečních úvěrů opět sníží a stanou se opět dostupnějšími. BYX tedy klientovi dává čas pro nalezení správného momentu pro správné rozhodnutí. To je ona flexibilita, která je v současném prostředí rezidenčního trhu nevídaná.

V úvodní fázi bude program nabízen v rámci tří unikátních bytových projektů, a to nejprve v Praze, a v prvním čtvrtletí příštího roku je již plánováno jeho spuštění i na dalších projektech – Nový Perštýn v Liberci a Rezidence na Plachtě v Hradci Králové. Následně investoři počítají s rozšířením nabídky do dalších oblastí a na další bytové projekty, a to i na projekty jiných investorů.

Bytový dům Letnian, Praha-Letňany

Jedná se o projekt výstavby bytového domu se 144 bytovými jednotkami v Praze-Letňanech, ve dvou sedmipodlažních věžích hodnotné a nadčasové architektury od renomovaného studia ADR architektů Koláře a Lapky. Bytový dům Letnian nabídne vedle atraktivní nabídky bytů od garsoniér až po rodinné byty s terasami nebo předzahrádkami, se soukromým parkem a nízkou energetickou náročností, zejména výbornou polohu na okraji obchodní a sportovní zóny nových Letňan s vynikající dostupnosti všemi směry. Celkové investiční náklady na realizaci záměru převyšují 1,25 miliardy korun.

Projekt se vyznačuje (vedle unikátního transakčního programu BYX) i přístupem marketingového a produkčního minimalismu, aplikovaného pro zlepšení efektivity projektu a zvýšení přidané hodnoty produktu pro jeho klienty.

Projekt bytového domu Letnian je rozvíjen jako společná investice skupin SYNER Group a Kaprain.

Klíčová témata: Letnian, Praha 18 – Letňany, dopravní dostupnost a vybavenost, partnerství skupiny SYNER Group a Kaprain, ADR, efektivní provoz, marketingový a produkční minimalismus, maximalizace hodnoty pro kupující, program BYX

Projekt Nový Perštýn – Liberec

Přímo v prominentní pozici v centru Liberce se nachází čtvrť Perštýn, na jejímž místě vzniká v investičním nákladu přesahujícím 2,5 miliardy korun v partnerství investiční skupiny LIF GROUP a stavební a developerské skupiny SYNER Group komplexní projekt nové městské čtvrti – Nového Perštýna. Ve více než čtyřech etapách zde vznikne až 450 bytů, od malometrážních až po vícepodlažní byty s terasami (a to dokonce v nové dominantě Liberce – nejvyšší obytné budově města s 15 nadzemními podlažími). Součástí budou moderní kancelářské budovy a prostory s obchody, službami, restauracemi a kavárnami – současně s vynikající dopravní dostupností, a to jak pro pěší, tak pro vozidla, výbornou viditelností a nerušeným výhledem na panorama města či Jizerských hor. Rozvoj projekčního řešení byl zadán špičkovým architektonickým a projekčním autoritám – počínaje pražským studiem DOMY JINAK Architekti, renomovaným libereckým SIALem, a nadnárodní kanceláří architektů z CHAPMAN TAYLOR (UK), s ambicí realizovat nejprestižnější nemovitostní liberecký projekt současnosti.

Stavební práce na první etapě záměru – bytových domech Rezidence Kaskády – byly započaty v létě roku 2021, s termínem dokončení v druhé polovině roku 2023. Registrace zájmu o další etapu bytových domů – Vilapark Horizont – bude zahájen na jaře roku 2023, další etapy budou následovat. I v případě projektu Nový Perštýn bude možné aplikovat program BYX a pořídit si byt v konceptu „rent-to-buy“.

Vice na www.novyperstyn.cz

Klíčová témata: Liberec, Nový Perštýn, partnerství LIF Group a SYNER Group, nejvyšší bytová budova Liberce, DOMY JINAK Architekti, Chapman Taylor, SIAL, zcela nová čtvrť, nová dominanta Liberce, program BYX

Rezidence na Plachtě, Hradec Králové

Projekt Rezidence na Plachtě je samostatnou investicí skupiny SYNER Group. Zahrnuje 18 již dokončených bytových domů v městské části Hradec Králové-Malšovice, a řadí se mezi nejlepší hradecké rezidenční projekty současnosti – se všemi etapami vyprodanými ještě před zahájením vlastní výstavby, nyní s více než 400 zabydlenými domácnostmi, v celkové investici dosahující 1,5 miliardy korun. Vyznačuje se moderní, vzdušnou architekturou, efektivními dispozicemi bytů a jejich vhodnou skladbou, skvělou občanskou vybaveností, dopravní dostupností a bezprostřední blízkostí přírodní památky Na Plachtě s rozsáhlými lesy, rybníky, slatinnými loukami a mokřady. To vše z Rezidence na Plachtě dělá již od roku 2016 jednu z nejlepších rezidenčních adres Hradce a jedno z nejoblíbenějších míst pro život nejen pro rodiny s dětmi.

V současné době probíhá příprava výstavby posledního bytového domu, s předpokládaným dokončením v roce 2024, přičemž registrace zájmu bude zahájena ještě do konce tohoto roku. I v případě bytového domu v Rezidenci na Plachtě v Hradci Králové bude možné aplikovat program BYX, a pořídit si byt v konceptu „rent-to-buy“.