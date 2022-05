Stavba / Hrubá stavba / Písek z pískovny Nučničky lodí na pražské stavby

Písek z pískovny Nučničky lodí na pražské stavby

Přístav s překladištěm u pískovny Nučničky na Litoměřicku za dobu 3 let od začátku provozu odbavil bezmála půl milionu tun štěrkopísku k expedici do pražských betonáren. Doprava materiálu lodí je výhodnější z ekologického i ekonomického hlediska.

Dopravit bezmála půl milionu tun štěrkopísku k expedici do pražských betonáren lodí znamená uspořit zhruba 18 tisíc nákladních automobilů v okolí pískovny, na dálnici D8 i v ulicích Prahy. Při započtení cesty tam a zpět jde o úsporu asi 2,2 milionu kilometrů na silnicích.

Pískovna Nučničky zásobuje klíčové říční betonárny v Praze, které jako jediné dokážou efektivně zásobovat stavby v centru města. Významná je však i pro řadu odběratelů v Ústeckém kraji, například pro výrobce betonových dlažeb a betonových směsí.

Česká geologická služba již několik let varuje před hrozícím nedostatkem štěrkopísků a stavebního kamene. Z předběžných prognóz vyplývá, že do deseti let skončí 60 % aktivních ložisek. Spotřeba štěrkopísků a stavebního kamene přitom v poslední dekádě každoročně roste a s ohledem na objem plánovaných velkých investic do dopravní infrastruktury bude tento trend i nadále pokračovat.

Ekologické dodávky kameniva budou nyní směřovat i do betonu určeného pro výstavbu pražského metra D. Pískovna Nučničky se kvůli docházejícím zásobám připravuje na ukončení těžby v příštím roce. Přístav s překladištěm by však bylo možné napojit na vedlejší ložisko Počáply, v němž se v současnosti připravuje těžba.

„Dopravní spojení mezi pískovnami a betonárnami je základní ekologický problém, s nímž se v našem jinak velmi šetrném těžebním oboru musíme vypořádat. V Paříži, Bruselu či ve Vídni a dalších moderních velkoměstech se kamenivo zaváží do betonáren po vodě zcela běžně. Lodní doprava je sice o něco pomalejší, na druhou stranu významně ulevuje přetíženým silnicím i železnicím a jde o ideální řešení z pohledu ochrany životního prostředí a dopadů na zastavěná území. Proto uvažujeme o podobné investici jako v Nučničkách všude tam, kde je to technicky možné,“ říká František Jampílek ml. ze společnosti České štěrkopísky, která provozuje pískovnu Nučničky.