Soutěž o nejlepší projekt navazuje spolupráci s architektonickým studiem

Třináctý ročník oblíbené „Soutěže o nejlepší projekt“ pro studenty středních průmyslových škol stavebních, kterou každoročně organizuje společnost Wienerberger, přichází s další novinkou, kterou je spolupráce s architektonickým studiem LOXIA. Budoucím mladým projektantům se tak otevírá nový rozměr v podobě posouzení jejich soutěžních projektů i po architektonické stránce. Posílen je tím zejména hlavní cíl soutěže, a to podpora růstu nové generace působící v oblasti architektury a stavebnictví.

Nová spolupráce se promítne již do letošního právě probíhajícího ročníku. Zástupce společnosti LOXIA doplní odbornou porotu při hodnocení studentských projektů ve 2. soutěžním kole (celostátní kolo) a navrhne vítězné projekty v rámci „speciálního ocenění společnosti LOXIA“ pro obě soutěžní kategorie. Vyhlášen tedy bude nejlepší projekt rodinného domu z pohledu architektonického řešení (studenti 3. ročníků) a nejlepší projekt občanské a bytové stavby z pohledu architektonického řešení (studenti 4. ročníků).

„Naše soutěž již existuje neuvěřitelných 13 let. Za tu dobu došlo samozřejmě k několika změnám a úpravám. Nejzásadnější změna byla asi přechod na elektronickou podobu odevzdání soutěžních projektů, ke kterému došlo před dvěma lety. Ačkoliv jsme se současnou podobou soutěže spokojeni, tak naším cílem je ji neustále zlepšovat a rozvíjet. Proto jsme uvítali možnost propojení s architektonickým studiem LOXIA, které do soutěže jistě vnese nový impuls, a to bude v konečném důsledku ku prospěchu hlavně studentům a jejich budoucímu uplatnění,“ sdělil zakladatel soutěže a zároveň člen odborné poroty za Wienerberger Ing. Ivo Petrášek.

Autoři vítězných projektů v rámci „speciálního ocenění společnosti LOXIA“ se mohou těšit na atraktivní nepeněžní cenu v podobě designového a vysoce výkonného Apple iPad Air 2020, který využívají profesionální projektanti a architekti. LOXIA zároveň nabídne oceněným studentům placenou měsíční stáž ve své pražské kanceláři.

„Ze zapojení do ‚Soutěže o nejlepší projekt‘ máme velkou radost. Při naší práci musíme vždy myslet několik let dopředu, protože od první skici po kolaudaci projektu uběhne často řada let. Při navrhování jednotlivých staveb se tak orientujeme na budoucnost, kterou svými projekty zároveň vytváříme. A budoucnost, to je nová generace architektů a projektantů, která vzejde právě ze studentů středních průmyslových škol stavebních. Prostřednictvím cen, které v rámci našeho speciálního ocenění věnujeme autorům vítězných projektů, chceme tyto studenty podpořit a otevřít jim cestu do světa praxe, kterou považujeme za zásadní,“ vysvětluje Ing. arch. Jana Mastíková, hlavní architektka a partner architektonického studia LOXIA.

Architektonické studio LOXIA propojuje vášeň pro architekturu, kreativitu, zkušenosti a cit pro veřejný prostor s potřebami klientů již od roku 1995. Sehraný tým architektů a stavebních inženýrů provází stavby od první skici na papíře až po finální realizaci. LOXIA je specialistou a jedním z největších projektantů bytových domů v České republice s více než 10 000 zrealizovanými bytovými jednotkami. Umí toho však mnohem více, v portfoliu má také obchodní centra, administrativní budovy i továrny.

Přihláška, pravidla soutěže a veškeré potřebné informace jsou k dispozici na

https://www.wienerberger.cz/o-nas/spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-o-nejlepsi-projekt.html.

LOXIA Pražský ateliér LOXIA založil v roce 1995 Ing. arch. Milan Veselý a jeho hlavní architektkou a také partnerem je Ing. arch. Jana Mastíková. Mezi významné projekty studia patří například vizuálně velmi atraktivní sídlo KPMG, které stojí v blízkosti hotelu Hilton v pražském Karlíně. Ze studia pochází také projekty SUOMI Hloubětín, Chateau Troja Rezidence, Rezidence Kajetánka či Zahrady nad Rokytkou. Studio LOXIA je také autorem moderní radnice Prahy 12, která je novým symbolem Modřan a kromě vyřízení běžných úředních záležitostí nabízí i možnosti pro trávení volného času a setkávání místních obyvatel. Více informací na www.loxia.cz.