Samočisticí fasádní systém JUBIZOL

Fasádní systém JUBIZOL Premium je určen pro tepelnou ochranu nově budovaných nebo rekonstruovaných prestižních objektů, kterým jeho pečlivě vybraná škála odstínů vrchních dekorativních omítek dodá požadovanou eleganci a nádech minimalismu.

Díky využití nanotechnologie při výrobě vrchních omítek má vysokou vodoodpudivost a samočisticí schopnost, což systém předurčuje pro použití na fasádách vysokých objektů exponovaných srážkami a zvýšenou vlhkostí. JUBIZOL Premium je obzvláště vhodný do znečištěného prostředí městských a průmyslových center, na objekty v těsné blízkosti veřejných komunikací nebo do slaného přímořského prostředí.

Tenkovrstvá dekorativní omítka JUBIZOL Nano finish S, použitá v systému JUBIZOL Premium jako finální vrstva, je vyrobená na bázi silikonových pojiv, zušlechtěná nano částicemi, s typickou stejnoměrnou hlazenou strukturou a samočisticím efektem. Je vhodná nejenom jako závěrečná vrstva v tepelně izolačních systémech, ale hodí se také pro dekorativní ochranu fasádních stěnových povrchů a na různé druhy jemně zrnitých stavebních konstrukcí (minerální omítky, beton, vláknocementové a dřevotřískové desky). Omítka je výjimečně vodoodpudivá a vysoce paropropustná, s fungicidním a algicidním ochranným účinkem, snadno se nanáší a dlouhodobě odolává povětrnostním podmínkám, průmyslovým zplodinám, kouřovým plynům i UV záření.

Univerzální použití, maximální životnost, tisíce odstínů

JUBIZOL Premium lze aplikovat na všechny druhy zdiva a stěny z betonu, na fasádní povrchy bez přesahů střechy nebo chráněné před srážkami pouze minimálními přesahy střechy, a to i do těch nejnáročnějších klimatických podmínek. V provedení s lamelami nebo deskami z minerální vlny je vhodný pro objekty se zvýšenými požadavky na požární bezpečnost, paropropustnost a zvukovou izolaci. Systém byl optimalizován a dlouhodobě testován pomocí procesů zrychleného stárnutí a tepelných šoků v klimatických komorách. I díky tomu vykazuje dlouhodobou životnost a výrobce na něj poskytuje garanci až 25 let. Lze jej tónovat do více než 40 000 odstínů podle vybraných barevných vzorníků společnosti JUB.

Skladba fasádního systému JUBIZOL Premium:

0 podklad (zdivo, beton)

1 lepidlo (JUBIZOL Ultralight Fix)

2 izolační obklad (JUBIZOL EPS nebo MW)

3 základní omítka (JUBIZOL Ultralight Fix)

4 armatura (JUBIZOL výztužná mřížka 160 g/m2)

5 základní omítka (JUBIZOL Ultralight Fix)

6 základní nátěr (JUBIZOL Unigrund)

7 dekorativní omítka (JUBIZOL Nano finish/Aerogel finish S 1,5 mm nebo 2,0 mm)

Pružnější a ještě pevnější

Alternativně lze pro JUBIZOL Premium použít jako vrchní dekorativní omítku JUBIZOL Aerogel finish. Tato vylepšená mikroarmovaná silikonová hlazená omítka je ideální pro pasivní a nízkoenergetické budovy, kde je zvláště důležitá trvalá a účinná tepelná izolace. Hodí se na všechny povrchy, které jsou více mechanicky zatížené nebo vystavené vyšší vlhkosti a dešti. Omítka je zušlechtěná aerogelem a speciálními plnivy z pěnového skla, které zvyšují izolační schopnosti a předchází tak přehřívání základní omítky i riziku vzniku prasklin. Inovativní hybridní technologie, kombinující karbonová a čedičová vlákna, poskytuje omítce vyšší pevnost a pružnost současně. Podobně jako omítka JUBIZOL Nano finish S omezuje trvalou vodoodpudivostí kondenzování vlhkosti na fasádním povrchu, což snižuje riziko vzniku řas a plísní. Současně nabízí vysokou paropropustnost a odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Fasádní systémy společnosti JUB mají více než 45letou tradici a jsou tak prověřeny časem a skutečnou praxí. Pro své fasádní systémy JUBIZOL Strong, JUBIZOL Premium a JUBIZOL EPS získala jako jeden z prvních evropských výrobců tepelně izolačních systémů certifikát Passive House pro realizaci fasádních povrchů ve standardu pasivních staveb. Investice do tepelně izolačního systému JUBIZOL je proto vhodnou investicí do účinné a dlouhodobé ochrany stavebních objektů. Více informací naleznete na www.jub.cz