Jak chránit a ošetřit fasády zasažené plísní a řasami

Spolehlivým nástrojem v boji proti tvorbě řas a plísní na venkovních stěnách je pravidelná údržba. Majitel objektu by proto měl venkovní stěny domu pravidelně čistit a nejpozději po 10–15 letech renovovat jejich nátěr. Vlivem atmosférických jevů totiž postupně klesá voděodolnost fasádních povrchů. Díky tomu se fasáda rychleji znečišťuje a rovněž je více náchylná k napadení řasami a plísněmi.

Nejlepší prevence je údržba

Pokud řasy a spory plísní z povrchu fasády v rámci běžné údržby rychle neodstraníme, riskujeme zrychlenou degradaci fasády a budoucím opravám se nevyhneme. Opravy jsou přitom mnohonásobně dražší, zdlouhavější a často i na pracovní postupy náročnější než běžná údržba. Základními preventivními opatřeními je proto pravidelné čištění venkovních stěn a renovace nátěru. Mytím odstraníme veškeré nečistoty včetně těch organického původu a odebereme zdroj živin pro mikroby. S novým nátěrem oživíme fasádu a obnovíme její původní vlastnosti. Pokud je po důkladném omytí a vysušení podklad soudržný (nedrolí se) a nebyl napaden koloniemi řas a plísní (žádné skvrny ani mapy), stačí v termínu doporučené údržby nanést na původní venkovní stěnu základní nátěr JUB REVITAL Primer. Ten dostatečně spolehlivě přemostí i případné mikrotrhliny. Následně stačí ve dvou vrstvách aplikovat některou z mikroarmovaných fasádních barev JUB.

Když už je na prevenci pozdě

Trvalá likvidace řas a plísní na fasádě vyžaduje systémové řešení. Nejprve se provádí důkladné omytí celé fasády, poté její dezinfekce – odstranění řas a plísní z povrchu, následuje příprava podkladu speciálním základním nátěrem, a nakonec nátěr fasádní barvou se zvýšenou odolností proti biotickému napadení pro dlouhodobou ochranu fasády. Omytí provádíme ideálně tlakovou vodou s vhodným čistícím prostředkem. Ten musíme po použití z fasády důkladně opláchnout. Před dezinfekcí je potřeba nechat fasádu vyschnout. Dezinfekci realizujeme speciálním biocidním prostředkem JUB ALGICIDE Plus, který proniká hluboko do podkladu a účinně působí na široké spektrum řas a plísní. Nanáší se štětcem nebo malířským válečkem na silně zatížené povrchy. Vhodné je realizovat dvojnásobný nátěr a podle technologického předpisu jej není nutné po aplikaci z povrchu fasády omývat. Suché a dezinfikované fasádní povrchy se následně natírají základní barvou JUB REVITAL Primer EXTRA. Jedná se o vodou ředitelný základní nátěr, který odolává napadení nejrozšířenějšími druhy řas a plísní. V posledním kroku fasádu natíráme finální fasádní barvou JUB SILICONECOLOR San EXTRA. Tato mikroarmovaná vodou ředitelná barva dlouhodobě odolává napadení nejrozšířenějšími druhy řas a plísní a nabízí tak spolehlivou a dlouhodobou ochranu fasády. Je vhodná i na nejhrubější strukturované podklady. Nanáší se ve dvou vrstvách válečkem s dlouhým vlasem nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních nátěrů. Barva se dá tónovat do stovek odstínů.

