S plísněmi a řasami na fasádách lze účinně bojovat

Biotické napadení fasády začíná nenápadně. Nejprve se objeví malá zelená nebo šedá skvrna, která se pomalu zvětšuje. Pokud se nezakročí, skvrna se rozroste a vytvoří tmavou mapu. Biotické napadení je způsobeno mikroorganismy, které jsou součástí přírody již po miliony let. Tyto mikroorganismy mohou napadnout i povrchy stavebních konstrukcí. Nejprve se na fasádě usídlí bakterie, následují řasy a nakonec plísně.

Nejedná se pouze o estetický problém, dlouhodobé působení mikroorganismů může vést až k celkové degradaci. Mikroorganismy totiž produkují odpadní produkty, které chemicky narušují povrch fasády. To vede ke zvýšené nasákavosti, pronikání vlhkosti a postupnému zvětrávání omítek či barev. Porost také může prorůst do mikrotrhlin ve fasádě a zvětšovat svůj objem při navlhnutí. Pokud se řasy a plísně z fasády neodstraní včas, bude vždy obtížnější a nákladnější ji opravit než v případě standardní údržby.

Údržba je vždy nejjednodušší

Fasádu je důležité pravidelně udržovat, aby zůstala dlouhodobě v dobrém stavu. Pravidelným omýváním se odstraňuje znečištění a prach, které mohou způsobit zvětrávání a vyblednutí fasády. Po 10 až 15 letech je také nutné provést renovační nátěr fasádní barvou. Renovační nátěr obnoví vodoodpudivost fasády, ochrání ji před řasami a plísněmi, zlepší soudržnost povrchu a zvýší odolnost fasády proti povětrnostním vlivům. Odstranění řas a plísní z fasády také snižuje riziko vzniku plísní v interiéru.

Jestliže je fasáda v dobrém stavu a není napadena řasami nebo plísněmi, stačí ji v doporučeném intervalu údržby natřít. Nejprve je třeba nanést základní nátěr JUB REVITAL Primer, který překlene případné drobné trhlinky. Nakonec se nanáší ve dvou vrstvách některá z mikroarmovaných fasádních barev JUB.

Když už je pozdě

Pokud se na fasádě již řasy nebo plísně objevily, je důležité je co nejrychleji odstranit. Nejprve se fasáda musí důkladně umýt. To lze provést ručně nebo strojně. Při strojním mytí je třeba použít teplou tlakovou vodu s vhodným čisticím prostředkem. Čisticí prostředek je nutné po použití důkladně opláchnout.

Po vyschnutí umyté fasády je třeba ji dezinfikovat, aby se odstranily řasy a plísně. K tomu použijte speciální biocidní prostředek JUB ALGICIDE Plus. Tento bezbarvý roztok proniká hluboko do podkladu a ničí široké spektrum řas a plísní. Neobsahuje chlor a nezasoluje podklad. Nařeďte ho s vodou v poměru 1 : 5 a naneste štětcem nebo válečkem. Na silně zasažené povrchy naneste dva nátěry. Biocidní nátěr se neomývá a zaschlý je zdravotně nezávadný. Přípravek se nikdy nepřidává do barev nebo omítek!

Suchou a dezinfikovanou fasádu je následně potřeba natřít speciálním základním nátěrem JUB REVITAL Primer EXTRA. Tento nátěr je obsahuje polymerní pojiva, mikrovlákna a jemný křemičitý písek. Díky tomu odolává napadení řasami a plísněmi, zakrývá trhliny do 0,3 mm a sjednocuje povrch fasády. Také váže prachové a jiné nesoudržné částice, které nebylo možné odstranit čištěním. Nanáší se malířským válečkem s dlouhým vlasem nebo štětcem.

Posledním pracovním postupem je nátěr fasády speciální barvou JUB SILICONECOLOR San EXTRA. Tato vodou ředitelná mikroarmovaná fasádní barva má vysoký podíl silikonových pojiv a obsahuje účinné biocidní přísady. Díky tomu je odolná proti řasám a plísním, zakrývá trhliny do 0,3 mm a nepraská ani v místech s hrubým povrchem. Barva je také vodoodpudivá, paropropustná, odolná proti povětrnostním vlivům a méně náchylná k zašpinění. Nanáší se zpravidla ve dvou vrstvách malířským válečkem nebo štětcem. Druhou vrstvu je možné nanést asi po 6 hodinách. Barvu lze namíchat do stovek barevných odstínů.

Záruka na odolnost fasády proti napadení řasami a plísněmi

Pokud se na fasádě objeví řasy nebo plísně, které budou správně ošetřeny speciálním sanačním nátěrovým systémem JUB, může společnost JUB na základě vyhodnocení místních podmínek poskytnut záruku odolnosti proti napadení fasádní barvy řasami a plísněmi až na dobu následujících 10 let od aplikace systému. Více informací k záruce naleznete na www.jub.cz.

Podobnou záruku lze poskytnout i na ucelený fasádní zateplovací systém JUBIZOL. Kromě záruky proti řasám a plísním lze získat také záruku na funkčnost systému, odolnost proti krupobití a stálost barevného odstínu.