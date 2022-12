Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Předveďte kreativitu v soutěži HELUZ dům roku 2022

Předveďte kreativitu v soutěži HELUZ dům roku 2022 Hotové realizace soutěží o finanční odměnu a budoucí investoři o cihly na stavbu

První ročník soutěže HELUZ dům roku překvapil loni velkým zájmem a tvořivostí soutěžících, do veřejného hlasování se zapojily tisíce podporovatelů. Druhý ročník opět ukáže, co se u nás postavilo nového a přispěje ke vzniku dalšího domova, a to i díky odměnám pro vítězné projekty.