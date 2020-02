Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Videoseriál: Jak na hrubou stavbu domu 2. díl

Jednoduchý průvodce hrubou stavbou pro ty, kdo staví svépomocí nebo si chtějí ohlídat kvalitu práce řemeslníků. Společnost HELUZ cihlářský průmysl natočila video seriál, který v šesti krátkých spotech provede laika i ostřílenějšího stavebníka zděním hrubé stavby. Dnes přinášíme 2. díl.

2. díl: Vyrovnání zakládací malty

Zakládací malta se aplikuje na základovou desku, která by měla být chráněna hydroizolací proti vodě, zemní vlhkosti a proti pronikání radonu. Prvním krokem je příprava malty, která by měla mít konzistenci medovité hmoty. Před jejím nanášením si vyznačíme veškeré stavební otvory, jako jsou dveře nebo garážová vrata. Tloušťka vyrovnávacího maltového lože ze zakládací malty musí být větší než 10 milimetrů. Maltu nanášíme mezi vodící lišty přípravků vyrovnávací soupravy a stahujeme ji do roviny ideálně pomocí dvoumetrové hliníkové latě.

3. díl seriálu vyjde 11.2.2020