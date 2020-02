Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Videoseriál: založení první řady zdiva 4. díl

Společnost HELUZ cihlářský průmysl natočila video seriál, který v šesti krátkých spotech provede laika i ostřílenějšího stavebníka zděním hrubé stavby, dnes přinášíme 4. díl.

4. díl: Založení první řady

První řada broušených cihel se zakládá do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože, nebo i na vyzrálou zakládací maltu. Před položením cihel se musí s pomocí zubového hladítka s výškou zubu 6 milimetrů nanést tenkovrstvá malta nebo 2 housenky tenkovrstvého polyuretanového lepidla. První den doporučujeme vyzdít maximálně 3 řady cihel. Zdění stěny zahájíme založením rohu. Cihelné bloky na koncích stěny spojíme z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou a následně cihly ukládáme podél napnuté šňůry do maltového lože shora zasunutím per do drážek.