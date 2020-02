Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / HELUZ na veletrhu FOR PASIV 2020 představí novou maltu a překlad

HELUZ na veletrhu FOR PASIV 2020 představí novou maltu a překlad

Novou maltu HELUZ SIDI a překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný s variabilním prostorem pro venkovní stínicí techniku představí společnost Heluz na veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV 6. až 8. února 2020 v PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech.

HELUZ SIDI je předem připravená silikátově-disperzní malta pro tenkovrstvé zdění. Můžeme si ji představit jako hustší barvu na malování. Je to z výroby namíchaná směs, nic se do ní už na stavbě nepřidává, takže odpadá riziko jejího znehodnocení neodbornou úpravou, jako je přidání nesprávného množství vody do sypké cementové malty. Stačí otevřít kyblík s maltou HELUZ SIDI, ponořit do ní systémový váleček a je možné nanášet maltu na cihly a zdít. Jedná se o novou technologii zdění, která zajistí deklarované technické parametry výsledné konstrukce běžně dosažitelným úsilím na stavbě. S maltou HELUZ SIDI se stavba zjednoduší a urychlí, protože nanášení malty válečkem je jednoduché jako malování. Zdivo však vykazuje srovnatelné vlastnosti (mechanické, tepelně technické, akustické, statické) jako při použití cementové tenkovrstvé malty. Malta HELUZ SIDI je vhodná i pro pasivní a nízkoenergetické domy.

Téměř nepostradatelný pro výstavbu nízkoenergetických pasivních a nulových domů je pak nový překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný s variabilním prostorem pro venkovní stínicí techniku. Jedná se o druhou generaci jedinečného překladu HELUZ pro umístění venkovních žaluzií, rolet či screenů, bez nichž se výstavba bezpečných a úsporných domů již neobejde. V zimě stínicí technika minimalizuje úniky tepla, v létě naopak brání přehřívání interiérů a zvyšuje komfort bydlení.

Za každého návštěvníka bude vysazen jeden strom

Návštěvníci stánku společnosti HELUZ na veletrhu FOR PASIV pomohou už jen svou účastí k ještě zelenější přírodě v rámci projektu záchrany lesů. S pomocí české pobočky mezinárodní organizace PEFC, PEFC Česká republika, vznikl projekt, kdy za každého příchozího na veletrh bude vysazen jeden strom (pokud navštívíte stánek společnosti HELUZ hala 2, stánek 2A16 a předložíte zakoupenou vstupenku s logem HELUZ, obdržíte certifikát). Podle očekávané návštěvnosti veletrhu bude zalesněna plocha zhruba o velikosti jednoho hektaru.