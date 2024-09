Stavba / Hrubá stavba / Beton, malty, omítky / EvoBUILD: Inovativní značka pro udržitelné stavební materiály s nižší uhlíkovou stopou

Heidelberg Materials, významný hráč v oblasti udržitelného stavebnictví, představuje svou novou značku EvoBUILD, která se zaměřuje na moderní materiály s výrazně sníženou uhlíkovou stopou a podporu cirkulární ekonomiky. Tato značka si klade za cíl poskytnout stavebnímu sektoru produkty, které kombinují kvalitu, spolehlivost a ekologickou odpovědnost, a přispívají tak k udržitelnější budoucnosti.

Do roku 2030 plánuje společnost získávat až polovinu svých globálních příjmů právě z udržitelných stavebních materiálů. Tato ambice je podložena rozsáhlým výzkumem a vývojem, který se zaměřuje na tvorbu inovativních materiálů splňujících přísné ekologické a technické standardy po celou dobu jejich životnosti. V rámci svého závazku k udržitelnosti se Heidelberg Materials zaměřuje na efektivní využívání zdrojů, snížení spotřeby surovin a intenzivní recyklaci. K tomu patří také nové přístupy ke stavebnímu odpadu, který se postupně mění v cenný zdroj pro další výrobu.

Přísná kritéria emisí CO 2 a využití recyklátu





Každý produkt, který se dostane pod značku EvoBUILD, musí splňovat přesně definovaná kritéria v oblasti udržitelnosti. Materiály zahrnují jak cement a beton, tak kamenivo a asfalt, a všechny musí splňovat specifické normy týkající se snížení uhlíkových emisí nebo využití recyklovaných materiálů. Výrobky z této řady se dělí na dvě hlavní skupiny – nízkouhlíkové a cirkulární, přičemž některé produkty mohou mít obě tyto vlastnosti. Nízkouhlíkové materiály musí při výrobě generovat nejméně o 30 % méně CO 2 než běžný cement typu CEM I v roce 2020. Cirkulární produkty musí obsahovat minimálně 30 % recyklovaného kameniva nebo být vyrobeny s výrazně nižší spotřebou nových surovin.

V České republice byly již zavedeny první produkty této řady, přičemž se nyní soustředí hlavně na nízkouhlíkové materiály. Do budoucna se však počítá s postupným zaváděním cirkulárních produktů, které budou vyvinuty na základě moderních technologií a znalostí z oboru recyklace stavebních materiálů. Tento přístup odpovídá širšímu globálnímu trendu, kdy se stavební průmysl snaží přecházet na udržitelnější modely výroby a využívání materiálů.

Snižování uhlíkové stopy při výrobě cementu

Jedním z klíčových způsobů, jak Heidelberg Materials dosahuje nižších emisí, je nahrazování tradičních surovin, jako je portlandský cement, alternativami s nižší uhlíkovou stopou, jako jsou vysokopecní struska nebo popílek. Tyto materiály slouží jako sekundární cementové materiály (SCM), které výrazně snižují uhlíkovou náročnost výsledných produktů, a tím přispívají ke snížení emisí CO 2 jak v samotném cementu, tak v dalších výrobcích z betonu, jako jsou prefabrikáty nebo dlažební prvky.

Dalším krokem k udržitelnosti je využití recyklovaného kameniva v betonu, což přispívá k ochraně přírodních zdrojů tím, že snižuje potřebu těžby nových surovin. To je v souladu s principy cirkulární ekonomiky, která klade důraz na opětovné využití materiálů. Heidelberg Materials se zaměřuje také na vývoj materiálů s nižší spotřebou surovin, jako je například ultra-vysokopevnostní beton (UHPC), který umožňuje výrazně snížit množství potřebného materiálu při zachování nebo dokonce zlepšení výkonových parametrů.

3D tisk betonu přispívá k minimalizaci odpadu

Významnou inovací je i nasazení 3D tisku betonu, které umožňuje vytvářet komplexní struktury s minimálním odpadem a optimalizovaným využitím materiálu. Tento způsob výroby otevírá nové možnosti jak pro architekty, tak pro inženýry, kteří se mohou soustředit na vytváření efektivních a zároveň ekologických stavebních projektů.

EvoBUILD představuje víc než jen pokrok v technologii stavebních materiálů – je to směr, kterým se vydává celé odvětví. S ambiciózním cílem generovat do roku 2030 polovinu příjmů z udržitelných produktů a s důrazem na snižování emisí CO 2 a podporu cirkulární ekonomiky se Heidelberg Materials stává lídrem v oblasti udržitelného stavebnictví. Produkty evoBUILD nejsou jen odpovědí na současné výzvy, ale jsou také předzvěstí budoucnosti, kde udržitelnost nebude volbou, ale standardem. Tato vize, podpořená inovacemi a pevnými závazky, činí ze značky evoBUILD klíčového hráče v transformaci stavebního průmyslu směrem k ekologické budoucnosti.

EvoBUILD – brožura v PDF

Více informací o nových produktech a inovacích najdete na webových stránkách společnosti: www.heidelbergmaterials.cz