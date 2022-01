Stavba / Hrubá stavba / Beton, malty, omítky / Bohatý program Baumit Akademie i v roce 2022

Bohatý program Baumit Akademie i v roce 2022

Vzdělávací program Baumit Akademie se i letos zaměří na nejnovější Baumit produkty, služby a postupy, legislativu či moderní projektování. O přípravě a programovém obsahu nového ročníku jsme si povídali s Ing. Václavem Nevšímalem, vedoucím produktového managementu společnosti Baumit.

Představil byste v krátkosti poslání Baumit Akademie a objasnil, komu je určena?

Tento náš vzdělávací program už po mnoho let doprovází zahájení stavební sezony a v očích nejen odborné veřejnosti se stal významnou platformou pro vzdělání a sdílení znalostí a zkušeností z oblasti stavebních materiálů, navazujících systémových řešení, legislativy nebo inovací v oboru stavebnictví. Obdobně jako v předchozích letech je tato série konferencí určena široké odborné veřejnosti. Věřím, že naplníme vzájemná očekávání a že našimi inovativními výrobky a systémovými řešeními podpoříme stavební projekty a realizace po celé České republice.

Baumit Akademie se po minulém on-line ročníku vrací k tradičnímu formátu odborných přednáškových dnů v sedmi významných městech ČR. V čem spatřujete výhodu této formy organizace?

Loňský ročník Baumit Akademie byl pro nás i naše partnery velmi specifický a souvisel s tehdejšími opatřeními a restrikcemi při pořádání akcí. Byla obrovská výzva připravit on-line setkání v takovém rozsahu! Nicméně počet přihlášených „na dálku“ i následné ohlasy posluchačů byly mimořádné a věřím, že jsme trhu vše předali tak, jak jsme zamýšleli. Přesto se tento způsob organizace samozřejmě v žádném ohledu nevyrovná osobní účasti, diskusím tváří v tvář a setkání s mnoha našimi partnery či spřátelenými projektanty. Právě osobní kontakt přednášejícího na pódiu s upřenými zraky posluchačů, účastníci píšící si poznámky, soustředění zástupci konkurence v předních řadách, odpovědi na dotazy a reakce posluchačů – to vše výrazně zefektivňuje předávání informací. Další předností osobního setkání je možnost ukázat posluchačům prezentované výrobky i prakticky, ať už se jedná o hotové vzorky, skladby a systémová řešení, nebo i jejich zpracování. Vše totiž přenášíme z malé plochy před hledištěm na velké plátno nad jevištěm. Také v letošním ročníku Baumit Akademie bude v přednáškových sálech na co koukat a nepůjde zdaleka jen o stavební materiály. Vstoupíme společně s účastníky v našem oboru do světa virtuální reality, dále představíme významnou inovaci v obalové technologii nebo trendy v oblasti projektování a realizace.

Jak je tedy Baumit Akademie pro rok 2022 naplánována ohledně termínů a vybraných měst?

Zde se odrazíme od zkušenosti z předchozích let. Zjistili jsme, že dostupnost Baumit Akademie pro dostatečný počet lidí je nezbytné řešit téměř v každém krajském městě, v některých dokonce dvakrát. Proto jsem přesvědčen, že pro každého, kdo se bude chtít zúčastnit, budeme v letošním ročníku Baumit Akademie dostupní – stačí se pouze zaregistrovat na webových stránkách baumit-akademie.cz. Právě zde naleznete všechny důležité informace ohledně termínu i místa konání, programu konference nebo způsobu registrace.

Jaká zajímavá témata nabídne Baumit Akademie v roce 2022?

V předchozích odpovědích jsem už některé oblasti nastínil, ale nerad bych nyní prozrazoval více. Jako lídr na trhu stavebních hmot máme nesnadnou pozici. Konkurence se námi inspiruje a s podobnými tématy je máme – obrazně řečeno – v zádech. Na druhé straně je tu očekávání trhu, že opět přineseme něco nového, trendového a inovativního. Stěžejní je pro společnost Baumit v posledních letech téma zdravého bydlení a také nyní výrazně investujeme do on-line a IT projektů. A právě to jsou zmíněné směry a témata, o kterých budeme na Baumit Akademii 2022 hovořit. Samozřejmě nemůžeme opomenout naše důležité produktové řady a s tím spojené novinky. I proto představíme účastníkům nové stěžejní informace z oblasti zateplovacích systémů, minerálních omítek i sanací nebo nové výrobkové technologie lepidel na obklady.

Jedním ze zmíněných témat, dokonce s možností vyzkoušení v místě konání přednášek, je aplikace Baumit Quido Virtuální realita. Jak vstupuje právě virtuální realita a celkově on-line svět do oboru stavebnictví?

Virtuální realitou obecně se zaobíráme celou poslední sezonu, jde o téma velmi specifické a tvůrčí. Říká se, že vizím se meze nekladou, a téměř to vypadá, že to brzy bude platit i pro tyto technologie. Možnosti, jak s těmito chytrými nástroji pracovat, jsou nezměrné. My samozřejmě cílíme na přínos našim partnerům, zpracovatelům a investorům. Chceme, aby chytré nástroje výrazně usnadňovaly výběr samotného materiálu, systémového řešení včetně náhledu na hotovou konstrukci, popis technologických kroků apod. Při pohledu na naše webové stránky zjistíte, že několik chytrých nástrojů už tam máme. Naším posledním velkým projektem je vlastní e-shop. Nyní pokračujeme s virtuální realitou, ale rozhodně neusínáme na vavřínech a připravujeme další projekt – technologii, která osloví k využití celou odbornou i laickou veřejnost. Představte si obrovské množství různých variant a možností povrchových úprav fasád včetně kreativního ztvárnění betonu, dřeva nebo obkladu. To vše si teď může každý zájemce namodelovat a vidět ve virtuální realitě Baumit.

Kde najdeme více informací k novému ročníku Baumit Akademie a jak se zájemci mohou zaregistrovat?

Stejně jako minulý rok jsou veškeré informace k programu, termínům a jednotlivým místům konání blížící se Baumit Akademie zveřejněny na webových stránkách www.baumit-akademie.cz. Samozřejmě opět platí, že kapacity sálů v jednotlivých městech jsou limitované, a tak včasná registrace pomocí on-line přihlašovacího formuláře bude pro zájemce o náš vzdělávací program velkou výhodou.