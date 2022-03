Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Baumit Baumacol – lepení obkladů a dlažeb v novém pojetí

Baumit Baumacol – lepení obkladů a dlažeb v novém pojetí

Kvalitně realizované obklady a dlažby v interiéru i exteriéru patří dnes k základním požadavkům investorů nejen u novostaveb, ale také při rekonstrukcích původních objektů. Ucelený certifikovaný program Baumit Baumacol, který dlouhodobě nabízí pro tuto oblast komplexní řešení, má v letošním roce v nabídce tři významné novinky. Dvě lepicí hmoty Baumit Baumacol FlexUni Gel a Baumit Baumacol FlexTreme doplňuje také nová spárovací hmota Baumit Baumacol XL Fuge.

Renomovaní výrobci obkladů a dlažeb představují ve svých kolekcích neustále nové trendy, které se nevztahují pouze k barevným odstínům, ale také k jejich povrchovým úpravám a samozřejmě i k rozměrům. Na tento neustálý vývoj reaguje přední výrobce stavebních materiálů Baumit hned několika novinkami pro rok 2022. Připomeňme pouze, že komplexní program Baumit Baumacol zahrnuje širokou nabídku vhodných cementových lepidel pro obklady a dlažby, hydroizolačních a vyrovnávacích stěrek, základních nátěrů, spárovacích hmot, pružných tmelů a dalšího příslušenství. A právě sekce lepicích hmot a spárování je doplněna o nové materiály, jejichž vlastnosti nejvíce ocení realizační firmy, ale i stavebníci z řad domácích kutilů.

Jak částečně prozrazují názvy obou novinek, klíčovým faktorem je v obou případech flexibilita lepicí hmoty, která je vyjádřena jejím odborným zatříděním. Mluvíme zde o schopnosti lepidla deformovat se napětím mezi obkladovým prvkem a podkladem, a to bez poškození povrchu. Tuto úroveň deformovatelnosti lepidla samozřejmě lze laboratorně simulovat. Speciální přístroj vyhodnocuje průhyb vzorku se stanovenou vrstvou lepicí hmoty. V případě dosažení průhybu ≥ 2,5 mm se jedná o zatřídění s označením C2T S1, tedy skupinu deformovatelných lepidel. Pokud laboratorní přístroj vykáže průhyb ≥ 5,0 mm bez poškození povrchu, spadá tento materiál do kategorie vysoce deformovatelných lepicích hmot se zatříděním C2T S2.



Program Baumit Baumacol je v roce 2022 rozšířen o nové materiály v oblasti lepicích a spárovacích hmot.

Novinka Baumit Baumacol XL Fuge je spárovací hmotou nabízenou v šesti nejžádanějších barevných odstínech.



První novinkou na trhu je lepicí hmota Baumit Baumacol FlexUni Gel se zatříděním C2T S1, která se nabízí v pytlovém balení o hmotnosti 25 kg. Již na první pohled ji charakterizuje a od běžné konkurence odlišuje snadná zpracovatelnost, jejímž výsledkem je krémovitá konsistence lepicí hmoty. Dochází tak ke snadnějšímu nanášení hmoty na předem připravený podklad. Zmíněná krémovitost však přináší v porovnání s konkurencí i další benefity. Vedle plochy slepu (určující mimo jiné životnost obkládané plochy), která musí být podle technologických zásad 65 %, resp. 90 %, podle místa aplikace (interiér vs. exteriér) a jíž je díky tekutější konzistenci lepidla FlexUni Gel docíleno, patří mezi jeho přednosti i vyšší vydatnost. Se spotřebou 2,5 kg/m2 se tak lze dostat k celkové úspoře materiálu ve výši až 20 %. Při výčtu předností nelze opomenout ani zvýšené rozmezí tloušťky vrstvy. Zatímco u běžných lepidel lze pracovat s tloušťkou vrstvy lepicí hmoty do 5 mm, novinka výrobce Baumit nabízí flexibilní rozmezí tloušťky od 2 do 15 mm. A to nejlepší nakonec. Lepidlo Baumit Baumacol FlexUni Gel lze použít ve dvou konzistencích. Ta hustší s přidáním 6,5 l vody na balení (25 kg) je vhodnější k lepení obkladů. Při aplikaci 8 l vody u jednoho balení je konzistence přirozeně tekutější, a používá se proto především k lepení dlažby. To, co však obě zmíněné konzistence bezkompromisně spojuje, je dodržení deklarovaných technických parametrů této lepicí hmoty.



Baumit Baumacol FlexUni Gel – nová lepicí hmota nabízí snadnou zpracovatelnost.

Baumit Baumacol FlexUni Gel – snadné nanášení lepicí hmoty na podklad pomocí zubového hladítka.

Baumit Baumacol FlexUni Gel – detail nanesení lepicí hmoty na podklad.



Cementová lepicí hmota Baumit Baumacol FlexTreme, coby druhá novinka na trhu se stavebními materiály, spadá svými špičkovými vlastnostmi do zatřídění C2TE S2 a jedná se tak o vysoce flexibilní (deformovatelnou) lepicí hmotu pro všechny druhy a rozměry obkladových prvků. Tento kvalitní výrobek v balení o hmotnosti 20 kg navíc nachází uplatnění u náročných aplikací s vysokým statickým nebo tepelným zatížením, a to v exteriéru i interiéru. Patří sem například obklady bazénu, lepení velkoformátových obkladů či dlažby nebo tenkých obkladových prvků. Aplikovat se dá i v případě pokládky dlažby na podlahové topení. Stejně jako v případě prvně zmíněné cementové lepicí hmoty se opět jedná, díky jednoduché zpracovatelnosti, o jemnou krémovitou konzistenci materiálu.

Poslední novinkou z portfolia uceleného programu na lepení obkladů a dlažeb je nová spárovací hmota Baumit Baumacol XL Fuge na širší spáry, nabízená na trhu v 5kg balení. Dosavadní úspěšná produktová řada Baumit Baumacol Premium Fuge nabízí použití spárovací hmoty pouze pro spáry o šířce od 1 do 8 mm. Právě toto částečné omezení je řešeno novým výrobkem s označením Baumit Baumacol XL Fuge, který umožňuje plošné spárování kamenných a keramických obkladových prvků se šířkou spáry v rozpětí 3–15 mm. Základním složením se jedná o flexibilní mrazuvzdornou spárovací hmotu se sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností, určenou pro interiéry i exteriéry. Díky obsahu trasových složek hmota také vykazuje zvýšenou odolnost proti vápenným výkvětům, což ocení uživatel zejména při spárování kamenných či betonových prvků. Její aplikace se doporučuje také v místech se zvýšeným namáháním, např. na terasách, balkonech nebo plochách s podlahovým vytápěním. Zajímavostí u této spárovací hmoty je její dostupnost v šesti nejžádanějších barevných odstínech.

Komplexní řešení pro lepení obkladů a dlažeb Baumit Baumacol rozšiřuje díky těmto novinkám na trhu možnosti svého využití.



Baumit Baumacol FlexUni Gel – novinka v oblasti lepicích hmot nabízí dvě konzistence použití při zachování deklarovaných technických parametrů.

Baumit Baumacol FlexUni Gel – plocha slepu (vzorek vpravo) je téměř stoprocentní Baumit.