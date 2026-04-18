Spravedlivá transformace mění Třinec
CirkArena je příběhem proměny místa i regionu. Vzniká na místě bývalého zimního stadionu z roku 1967, známého jako stará Werk Arena. Přibližně 70 % demoličního materiálu z původní hokejové arény bude znovu využito při stavbě nového centra.
Díky Operačnímu programu Spravedlivá transformace vzniká v Třinci nové výzkumně-vývojové centrum CirkArena, zaměřené na cirkulární ekonomiku. Projekt s podporou 1,87 miliardy korun má pomoci transformaci Moravskoslezského kraje a přinést nové technologie pro efektivnější využívání zdrojů a nakládání s odpady.
CirkArena je strategickým projektem programu Spravedlivá transformace zaměřeným na výzkum v oblasti odpadů
Výzkumné centrum se bude soustředit především na 3 hlavní oblasti:
- průmyslové odpady specifické pro Moravskoslezský kraj,
- bioodpady,
- stavební odpady.
Cílem výzkumu je hledat nové technologie a postupy, které umožní odpady znovu využívat jako cenné suroviny a zavádět principy oběhového hospodářství do průmyslu i veřejné správy.
CirkArena je projektem s ambiciózním plánem, který stojí na silném konsorciu výzkumných institucí, univerzit i partnerů z praxe. Velkou roli hraje také spolupráce s městem Třinec, které vytváří dobré podmínky pro příchod nových vědců a odborníků.
„Téma cirkulární ekonomiky je dnes mimořádně aktuální a CirkArena má potenciál stát se významným centrem výzkumu a inovací, které přitáhne talenty z ostatních regionů Česka i ze zahraničí,“ říká Jan Kříž, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí.
Z hokejové arény centrum inovací
CirkArena je příběhem proměny místa i regionu. Vzniká na místě bývalého zimního stadionu z roku 1967, známého jako stará Werk Arena. Principy oběhového hospodářství se promítají i do samotné stavby. Přibližně 70 % demoličního materiálu z původní hokejové arény bude znovu využito při stavbě nového centra. Tam, kde se dříve fandilo sportovním výkonům, bude nyní vznikat špičkový výzkum a nové technologie, které pomohou využívat odpady jako cenné suroviny a posouvat průmysl směrem k udržitelnější ekonomice.
Výstavba výzkumného centra byla zahájena v prosinci 2025. Dokončení stavby je plánováno na rok 2027 a slavnostní otevření by mělo proběhnout v roce 2028. Výzkumné aktivity nečekají na dostavbu centra, podařilo se již sestavit mezinárodní tým vědců, který zahájil svou činnost.
Projekt již splnil několik klíčových milníků, například podpis smlouvy s dodavatelem stavby proběhl již v únoru 2025 a pravomocné stavební povolení bylo získáno v říjnu, tedy výrazně dříve, než stanovoval původní harmonogram.
„Projekty jako CirkArena ukazují, jak může spravedlivá transformace přinášet konkrétní výsledky. Vzniká zde moderní výzkumné centrum, které propojuje vědu, průmysl i veřejnou správu a zároveň vytváří nové příležitosti pro region. Právě takové projekty pomáhají proměňovat tradiční průmyslové oblasti v prostředí, kde vznikají inovace, nové technologie i pracovní příležitosti pro další generace,“ uvádí Radana Leistner Kratochvílová, ředitelka odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku Ministerstva životního prostředí.
Široké partnerství výzkumu, průmyslu i veřejné správy
Nositelem projektu je společnost Materiálový a metalurgický výzkum, která na projektu spolupracuje s univerzitami a výzkumnými organizacemi, například VŠB – Technická univerzita Ostrava, ČVUT v Praze, VUT Brno, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nebo Ústav chemických procesů AV ČR. Dalšími partnery jsou Institut cirkulární ekonomiky, Moravskoslezské inovační centrum nebo statutární město Třinec.
CirkArena jako otevřený prostor pro vzdělávání i veřejnost
Ambicí projektu není pouze výzkum, ale také propojení vědy, vzdělávání a veřejného života. CirkArena má fungovat jako otevřená platforma pro spolupráci mezi výzkumnými institucemi, průmyslovými partnery, školami i veřejností. V budoucnu nabídne také vzdělávací programy, workshopy, přednášky nebo popularizační akce zaměřené na cirkulární ekonomiku.
„CirkArena nebude jen uzavřeným výzkumným centrem. Projekt počítá s tím, že bude otevřený veřejnosti a nabídne také vzdělávací programy pro školy, studenty i širokou veřejnost. Chceme, aby se lidé mohli s principy cirkulární ekonomiky setkávat přímo v praxi. CirkArena má ambici stát se nejen centrem výzkumu, ale také místem vzdělávání, setkávání a společenských aktivit v Třinci,“ dodává Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
Přínos pro region a veřejnost
Operační program Spravedlivá transformace cíleně financuje projekty, které v kraji zvyšují míru recyklace a materiálového využití odpadů, testují pilotní technologie a urychlují zavádění oběhových řešení do praxe. Podpora míří také na aplikovaný výzkum, rozvoj inovačních center a start-upů v zelených technologiích, aby firmy snáze nahrazovaly primární suroviny druhotnými a snižovaly materiálovou náročnost výroby. Celkově tak program pomáhá překlopit region z lineárního modelu na cirkulární, bez ohledu na konkrétní projekt či stav jeho realizace.