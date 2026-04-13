Modernizace Střední školy AGC v Teplicích

Investice do moderní budovy a špičkového technického vybavení přesáhla 100 milionů korun. S financováním pomohl Operační program Spravedlivá transformace.
Střední škola se tak stává nejmodernějším zařízením pro výchovu technických pracovníků v regionu
Nový objekt je klíčovým krokem ve strategii posilování technického vzdělávání v regionu a nabízí špičkové vybavení pro obory jako robotika, elektrotechnika či automatizace. Slavnostní otevření proběhlo na začátku roku 2026 v prostorách nové budovy.
Součástí novostavby je i centrální vstupní vestibul, který dotváří bezpečně uzavřený areál. Výstavba areálu probíhala v letech 2024 a 2025 a byla financována z vlastních zdrojů s podporou Operačního programu Spravedlivá transformace.
„Výstavba budovy je odpovědí na rostoucí poptávku po našich absolventech a na technologický vývoj v průmyslu. Jsme rádi, že díky této investici můžeme studentům nabídnout prostředí, které odpovídá současným požadavkům na technické vzdělávání,“ uvedl Tomáš Holomek, ředitel Střední školy AGC.
Nová budova propojuje dosud oddělené části školního areálu na Rooseveltově náměstí v Teplicích a nabízí nejen moderní dílny a laboratoře, ale i zázemí pro studenty a pedagogy. Součástí je centrální vstupní vestibul, bezbariérový přístup a bezpečně uzavřený areál.
„Nová budova obsahuje čtyři odborné dílny zaměřené na elektrotechniku, automatizaci a robotiku, dále také nová pracoviště pro výuku programování, průmyslových instalací a zabezpečovacích systémů,“ uvedl Tomáš Holomek.