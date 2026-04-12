Další stovky milionů podpoří uhelné kraje

12.4.2026
SFŽP

K financování je doporučeno 75 projektů napříč transformujícími se regiony v celkovém objemu 869 milionů Kč. Od začátku programu bylo vyhlášeno již více než 100 výzev a finančních nástrojů.

Kvalitní projekty převyšují dostupné prostředky

Výběrová komise doporučila u vybraných výzev navýšení alokace, aby bylo možné podpořit více kvalitních projektů, například u výzev zaměřených na kulturní infrastrukturu v Ústeckém kraji nebo oběhové hospodářství v Moravskoslezském kraji.

Velký zájem o podporu potvrdil i fakt, že některé kvalitní projekty musely být zařazeny do tzv. zásobníku projektů, a to kvůli vyčerpání alokace některých výzev.

Transformace už je v regionech vidět

Operační program Spravedlivá transformace se postupně dostává do fáze, kdy jsou jeho výsledky viditelné přímo v území. Řada projektů je už v realizaci nebo byla dokončena a lidé v regionech tak mohou stále častěji vnímat konkrétní přínosy: nové učebny, modernizované veřejné budovy, rozvoj komunitních služeb nebo vznik nových pracovních příležitostí.
Zároveň platí, že v některých oblastech programu zůstávají k dispozici finanční prostředky a příležitosti pro další kvalitní projekty. Pro inspiraci si můžete konkrétní realizované projekty prohlédnout v galerii projektů na webu opst.cz.

Největší objem podpory směřuje například do:
  • oblasti školství, kde bude podpořena modernizace a budování vzdělávací infrastruktury včetně pořízení vybavení ve 46 školách,
  • budování kulturních a kreativních center,
  • energetických úspor veřejných budov a infrastruktury,
  • oblasti budování výzkumných kapacit v Ústeckém kraji.
Významnou podporu získají také projekty zaměřené na:
  • sociální stabilitu a rozvoj komunit,
  • obnovu území,
  • vzdělávání ve firmách,
  • oběhové hospodářství.
 
 
