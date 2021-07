Stavba / Ceny dřeva, kovů i dalších materiálů raketově rostou. Vývoj je nepředvídatelný

Ceny dřeva, kovů i dalších materiálů raketově rostou. Vývoj je nepředvídatelný

Ceny letí nahoru a výrazně se zhoršuje i dostupnost některých stavebních materiálů, zejména dřeva, kovů a výrobků z nich. Firmy odkládají projekty a prodlužují se termíny. Stabilnější situace je na trhu cihelných výrobků a tvrdých krytin. Stoupají také ceny na trhu technických zařízení budov.

Z hlediska dostupnosti dřeva a výrobků ze dřeva se v porovnání s rokem 2020 situace výrazně zhoršila. Potvrzují to Petr Dusil a Petr Marx ze společnosti Domy Atrea. Dodací lhůta dřevěných konstrukčních profilů KVH a BSH stoupla z 3 až 5 týdnů od objednání na minimálně 3 měsíce a více. Podobné je to i u dřevoštěpkových desek OSB, které se dodávaly dříve maximálně do 14 dní, dnes jsou to minimálně 3 měsíce, spíše více. Stejné lhůty platí pro dřevovláknité desky s tím, že pro letošní rok jsou již dodávky téměř vyčerpané.

Skokově a nepředvídatelně se mění i ceny: „Nejhorší je, že v době objednání materiálu nelze zafixovat cenu, ale cena bude stanovena až v okamžiku jeho dodání, což znamená velikou nejistotu, jak pro stavební firmy, tak stavebníky,“ říká Petr Dusil z firmy Domy Atrea.

Situace je obdobná i u jiných materiálů, které se uplatňují ve dřevostavbách od firmy Domy Atrea. „Ceny některých izolací stouply o více než 100 % oproti roku 2020 a i přesto nejsou dostupné,“ upozorňuje Petr Dusil. Výjimkou jsou podle jeho slov základní pálené keramických a betonové krytiny, které dostupné jsou. Ostatní krytiny mají problémy s termíny dodávek i cenou. Ceny TZB zatím stoupají postupně v řádech procent, s výjimkou výrobků z kovů, ty stoupají skokově. Elektrokomponenty kopírují růst ceny mědi, která se stejně jako u OSB desek mění vysloveně dynamicky. „U materiálů, kde lze fixovat cenu v okamžiku objednání toto využíváme. To je asi 20 % materiálů na dům. Ostatní se promítá do úpravy realizační ceny,“ vysvětluje Petr Dusil.

Růst ceny a snížení dostupnosti stavebních materiálů má za následek pozastavení některých projektů, případně prodloužení jejich realizace, než si stavebníci zajistí další zdroje financování, které však nejsou pomocí hypoték, ale z jiných zdrojů. „Stavby zahájené v roce 2021 mají termínové problémy s ohledem na dodávky konstrukčního materiálu, což se nyní již zohledňuje smluvně. Stavby zahájené v roce 2020 nemají až na výjimky problémy s dodržením termínů,“ říká Petr Dusil a dodává: „Celkově je situace velmi složitá až zoufalá. Často se stavebníci dostávají do slepé uličky. Před zahájením realizace není jisté, kolik dům ve výsledku bude stát a zda a kdy bude k dispozici materiál. Nikdo netuší, co se bude dít dál.“

Vedle dřeva se situace zhoršila u oceli a izolací

Zdražování prakticky všech komponent pro stavby potvrzuje Karolína Niebauerová, nákupčí společnosti LLENTAB, předního dodavatele ocelových hal. Výrazně se mění ceny oceli a izolací, tedy polystyrenu a minerální vaty, klíčových materiálů pro stěnové panely. Jejich cena se zvýšila o 60 až 90 %. „Nejen, že se mění ceny, ale poptávaný materiál bohužel často ani není k sehnání. Dodavatelé jsou schopni ceny garatovat jen několik málo dní,” říká Karolína Niebauerová. Podle jejích slov to výrazně ovlivňuje aktuální projekty.

Nedostatek materiálů vnímají všichni napříč stavebním trhem. „Zhoršenou dostupnost materiálů jsme zaznamenali již koncem loňského roku. To, jak se celá situace vyvinula, jsme ještě nezažili,“ řekla portálu TZB-info Eva Maráková, marketingová specialistka společnosti PAMA, a.s., která se specializuje na zastřešení, opláštění, prosvětlení a izolace staveb. „Nedostatek materiálů námi nabízeného sortimentu se týká téměř všech produktů, nejvíce ale sendvičových panelů, PIR izolace a ocelových krytin, kde se situace stále nelepší, spíše naopak. Nedostatek surovin a komponentů pro výrobu sendvičových panelů dosáhl kritického stavu.

Pro všechny výrobce panelů a trapézových plechů je situace více či méně podobná. Jsou nuceni výrazně omezovat nebo i zastavovat výrobu, protože nemají ocelové svitky.“ Situace podle jejích slov není tak kritická u sklolaminátových a polykarbonátových krytin, nicméně zdražení a prodloužení termínů výroby se dotklo i jich. „Výrobci ani dodavatelé zatím nejsou schopni říct, jak se celá situace bude vyvíjet,“ uzavírá Eva Maráková.

Na trhu s cihelnými výrobky je situace stabilnější, dodávky v řádu několika týdnů

Zvýšenou poptávku zaznamenává společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s, výrobce pálených zdicích materiálů a dalších výrobků pro stavbu. „Po mírném poklesu poptávky v období pandemie zájem o naše materiály roste. Zřejmě to souvisí s tím, že řada projektů musela být v minulých měsících odsunuta na období po Covidu a částečně i tím, že řada lidí se snaží ochránit své úspory před inflací investicí do bydlení,“ vysvětluje Jiří Weis, obchodní a marketingový ředitel společnosti.

Společnost, která v drtivé míře dodává cihly a další materiál přímo na stavbu, a to ve skladbě, kterou potřebuje stavebník, nyní podle slov Jiřího Weise potvrzuje všechny objednávky, aby uspokojila každého zákazníka. „Souvisí s tím prodlužování dodacích termínů, které v současné době činí u naprosté většiny výrobků 4 až 6 týdnů,“ dodává. Vysoká poptávka podle společnosti HELUZ souvisí s lepší epidemiologickou situací a neomezeným pohybem, čemuž odpovídá i stavební činnost. Ve zbytku Evropy je podle Jiřího Weise situace obdobná.

Průměrné ceny cihel jsou oproti roku 2020 nižší. „Cihly jsou v současné době stavebním materiálem s nejvíce stabilními cenami. Nový ceník nepřipravujeme, reagujeme pouze snižováním slev a postupným prodlužováním dodacích termínů. Žádného zákazníka neodmítáme, snažíme se regulovat nesoulad nabídky a poptávky pouze těmito opatřeními,“ uzavírá Jiří Weis ze společnosti HELUZ.

Stavebniny DEK navýšily skladové zásoby

„Celosvětová situace v dodávkách stavebních materiálů z plastů, dřeva a kovů je velmi atypická. Došlo k výraznému zvyšování cen a v některých případech i k prodloužení dodacích termínů. Nejedná se pouze o některé materiály, jak tomu většinou bývalo v minulosti, ale prakticky o veškeré materiály, které jsou z výše uvedených surovin vyráběny,“ uvádí ve vyjádření k cenám a dostupnosti stavebního materiálu Radek Vít, ředitel společnosti Stavebniny DEK a.s.

„U některých typů materiálu, především na bázi dřeva, plastu a kovů, dochází k prodlužování dodacích lhůt. Priorita Stavebnin DEK se nyní posunula směrem k zajištění dostatečného množství materiálu pro naši hlavní zákaznickou skupinu, což jsou profesionálové v oboru stavebnictví. Za tímto účelem jsme již v květnu navýšili celkové skladové zásoby o 200 mil. Kč, což je téměř +10 %. To by nám mělo pomoci současnou situaci překlenout tak, aby se naši zákazníci nedostali do situace, kdy nejsou schopni pokračovat v realizacích nasmlouvaných zakázek.

Cena u nedostatkových materiálů roste, někdy i výrazně. Vzhledem k vyšším vstupům výrobců musí celý trh akceptovat nezbytné navýšení jednotkových fakturačních cen. To je realita roku 2021. Našim zákazníkům ceny navyšujeme v závislosti na našich nákupních cenách a vždy jen o skutečné navýšení nákupních cen od dodavatelů. Vzhledem k masivním skladovým zásobám, které jsme v květnu navýšili na 2,4 mld. Kč, se nám daří garantovat zákazníkům fakturační ceny alespoň po nějakou dobu, i když kratší než dříve. To na trhu už zdaleka není běžné. Je to součást servisu Stavebnin DEK, který si můžeme dovolit jen díky naší velikosti,“ uvádí se dále ve vyjádření.

Příčiny nedostatku stavebních materiálů

(Zdroj: Stavebiny DEK)

Výrobky z plastů

Silný konec roku 2020 a tím nízké zásoby u výrobců.

Extrémní zima v Texasu zastavila mimo jiné produkci rafinerií a chemiček, Texas je klíčovým producentem PVC a dalších složek plastů pro celý svět.

Dlouhodobé plánované opravy některých výrobních zařízení.

Zvýšení ceny ropy.

Nedostatek volných kontejnerů, USA vykupují evropské a čínské výrobce plastů.

Explozivní nárůst výroby zdravotnických pomůcek a priorita této výroby.

Opatření spjatá s pandemií koronaviru.

Výrobky ze dřeva

Extrémně vysoká poptávka USA po řezivu a OSB.

Předzásobování obchodních firem a zpracovatelů.

Nárůst ceny kulatiny a její nedostatek v ČR.

Omezení výroby z důvodu pracovních neschopností dělníků.

Výrobky z kovů