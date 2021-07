Pomoc pro Moravu - dobré zprávy od firem

Samotná centrála společnosti, výrobní haly ani administrativní zázemí Alcaplastu nebyly tornádem bezprostředně poškozeny. „ Přesto momentálně naše činnost funguje v omezeném módu, protože rozumíme potřebám našich zaměstnanců trávit čas s rodinami a řešit aktuální situaci. Jsme rodinnou firmou, která vyrostla za 23 let naší existence zejména díky lidem z Břeclavska a Hodonínska. Máme tento region v srdci a záleží nám na tom, aby byl co nejdříve znovu v kondici ,“ pokračuje Radka Prokopová.

„ Poškozeným rodinám jsme také nabídli zázemí v podobě pokojů, v nichž mohou dočasně bydlet. Catering a jídlo, se kterým jsme počítali pro zaměstnaneckou Sabrage party, již jsme logicky zrušili, jsme dali záchranným složkám, které se v celé oblasti pohybují. Všechny naše aktivity koordinujeme také se záchrannými složkami a Jihomoravským krajem, aby celá záchranná akce probíhala co nejrychleji a nejefektivněji ,“ dodává Radka Prokopová.

Jako samosprávné profesní organizace sdružující autorizované osoby – projektanty, zaznamenáváme od našich členů velké množství nabídek bezplatné odborné pomoci postiženým obcím i jejím obyvatelům v podobě vypracování projektů rekonstrukce poškozených či nových domů místo zdemolovaných, urbanistických návrhů budoucí podoby obcí, včetně případného uspořádání architektonické soutěže, jejíž účastníci by se zřekli nároků na jinak běžné ceny a odměny. S nabídkou jsme oslovili krizový štáb Jihomoravského kraje a hodláme využít spolupráce se Svazem měst a obcí ČR (SMOČR) a Sdružením místních samospráv (SMS). „ Věřím, že tak jako po povodních v uplynulých dekádách, i obnova po řádění tornáda přispěje k lepšímu prostředí sídel na jižní Moravě, že se podaří postavit lepší domy a vzniknou kultivovanější veřejná prostranství ,“ uvedl Jan Kasl, předseda ČKA.

Hospodářská komora situaci od minulého týdne sleduje prostřednictvím místních okresních hospodářských komor v Hodoníně a Břeclavi, které zprostředkovávají přímý kontakt poškozených firem s podnikateli nabízejícími pomoc. „ Aktuálně dokončujeme databázi firem, které už od koncem tohoto týdne začnou najíždět na tornádem poničená místa a pustí se do práce. Od firem máme zároveň signály, že slibovaná státní podpora ve výši jeden milion korun jim nebude v řadě případů na restart ani zdaleka stačit. I proto by měla vláda zvážit dlouhodobější podporu na bázi covidové podpory mezd nebo ušlých nákladů ,“ říká ředitel OHK Hodonín Michal Švagerka.

Z hlediska domácností i firem je v současné době stěžejní oprava střešních konstrukcí, které během tornáda doznaly škody v podstatě na všech domech. „ Začleněné řemeslné cechy velmi rychle zmobilizovaly své síly a oslovily členské firmy s prosbou o podporu jižní Moravě. V nejbližších dnech se první týmy řemeslníků zapojí do prvních oprav poničených budov. Vedle nezbytné finanční pomoci se tedy podařilo zajistit i personální a odborné kapacity. Mimo jiné z řad klempířů nebo pokrývačů ,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

„Máme dostatek stavebního materiálu s dodáním do druhého dne“ říká jihomoravský výrobce stavebního materiálu KM Beta a.s.

I přesto, že byla společnost KM Beta a.s. v Hodoníně zasažena živelnou pohromou, je jediným výrobcem střešních tašek, stropů a cihel a suchých maltových směsí, který se vydal již v neděli pomáhat s odborným poradenstvím, zaměřením střechy přímo v terénu, tím se snaží co nejvíce urychlit proces obnovy postižených střech. Stavební materiál následně KM Beta dodá vlastní dopravou většinou do druhého dne přímo na stavbu.

KM Beta se s krizovým štábem a starosty konkrétních zasažených obcí dohodla na poskytnutí daru ve formě dodání stavebního materiálu v hodnotě 2 mil. Kč.



Pohled na část skladu střešních tašek přímo u jihomoravského výrobce KM Beta a.s. Pohled na část skladu střešních tašek přímo u jihomoravského výrobce KM Beta a.s.

Pohled na část skladu cihel přímo u jihomoravského výrobce KM Beta a.s. Pohled na část skladu cihel přímo u jihomoravského výrobce KM Beta a.s.

Zaměřování prováděné technickým týmem společnosti KM Beta a.s. Zaměřování prováděné technickým týmem společnosti KM Beta a.s.