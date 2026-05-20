Montáž ETICS zrychlí materiály Weber pro strojní aplikaci
Zateplování fasád je časově i fyzicky náročná práce. Každá úspora času se zde projeví nejen v harmonogramu stavby, ale také v nárocích na pracovní sílu. Weber proto nabízí možnost strojní aplikace vybraných lepidel, stěrek a omítek pro ETICS. Realizační firmy tak mohou efektivněji zvládnout celý proces fasádních úprav.
Strojní aplikace má na stavbě jasnou výhodu: materiál se dostává na fasádu rychleji a v plynulejším pracovním tempu. Odpadá část ruční manipulace s připravenou směsí i opakované nabírání materiálu při nanášení, což snižuje fyzickou námahu. U rozsáhlejších fasád navíc pomáhá lépe držet návaznost jednotlivých kroků a zefektivnit práci celého týmu.
Strojně od lepení izolantu až po omítku
V rámci ETICS lze strojně aplikovat lepicí a stěrkové hmoty Weber z řad STANDARD a PROFI. Patří mezi ně weber tmel 700 z řady STANDARD a dále webertherm klasik, webertherm elastik a webertherm elastik plus z řady PROFI.
Tyto materiály pokrývají hlavní fáze realizace kontaktního zateplovacího systému. Slouží k lepení izolačních desek i k vytvoření základní vrstvy s perlinkou.
Na lepicí a stěrkové hmoty navazují pastovité omítky Weber z řady weberpas. Strojně lze aplikovat silikonové, silikátové nebo akrylátové omítky. A také inovativní varianty se samočisticím efektem či technologií, jako je weberpas aquaBalance pro lepší hospodaření fasády s povrchovou vlhkostí.
Realizační firma tak může strojní aplikaci využít ve všech navazujících krocích – od lepení přes základní vrstvu až po finální povrchovou úpravu.
Méně ruční práce, rychlejší stavba
Ruční nanášení materiálu patří při zateplování k časově i fyzicky nejnáročnějším částem realizace. Každý krok navíc se tu rychle projeví na únavě řemeslníků – ať už jde o manipulaci s balíky materiálu, nebo o samotné stěrkování a omítání podkladu.
Strojní aplikace část této zátěže přenáší na stavební techniku. Materiál se čerpá hadicí a nanáší plynuleji, bez neustálého nabírání a přenášení směsi po lešení. Pracovníci tak mohou držet stabilnější tempo a soustředit se hlavně na správné roztažení, zarovnání a finální zpracování vrstvy.
Výsledkem je rychlejší postup zejména na větších a souvislých plochách. Strojní aplikace zároveň omezuje prostoje mezi přípravou materiálu a jeho nanášením. Zařízení hmotu přečerpá a hadicí ji dopraví přímo k aplikační pistoli s tryskou. To je důležité především u staveb, kde rozhoduje termín dokončení, dostupnost pracovníků nebo koordinace více profesí.
Půjčte si aplikační stroj i s proškolením
Weber podporuje strojní aplikaci také službou zápůjčky vhodných zařízení. Pro ETICS lze využít například stroje Wagner PlastCoat PC 1030 nebo PFT Swing M FC-230V. Stroje je možné zapůjčit ve stavebninách, kde realizační firmy získají také zaškolení k jejich používání.
Současně při zakoupení materiálů Weber je možné domluvit proškolení pracovníků přímo na stavbě. Není třeba mít z použití strojního vybavení obavy – Weber vás to naučí.
Služba je vhodná pro firmy, které chtějí strojní aplikaci vyzkoušet bez nutnosti okamžité investice do vlastního zařízení. Zároveň tím získávají jistotu, že budou materiály aplikovat správným postupem a v souladu s doporučením výrobce.
Využijte podporu technických specialistů Weber
S výběrem vhodného postupu i nastavením aplikačního stroje vám pomohou techničtí specialisté Weber. Bezplatně vám doporučí vhodné materiály pro váš projekt a poradí s návazností jednotlivých kroků při realizaci ETICS. Díky tomu můžete technologii lépe přizpůsobit podmínkám na stavbě a využít její potenciál naplno.
