Ozelenění tramvajových pásů

Od vybudování prvních tramvajových tratí v našich městech uplynula již řádka let. První tramvaje začaly jezdit po pražských ulicích v roce 1875 a v Brně dokonce už v roce 1869. Postupně se staly neodmyslitelným prvkem městské hromadné dopravy. Je to vlastně jediný typ dopravní plochy ve městech, který má pozitivní vliv na své okolí. „Zelenou tramvajovou trať“ známe od 80. let minulého století.