Nové možnosti pro falcování
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Falcované krytiny vyžadují jak precizní řemeslné zpracování, tak i materiály, které obstojí z hlediska tvárnosti, odolnosti i estetiky. Produktová řada SATJAM ProfiFalc® proto rozšiřuje nabídku materiálů pro falcování, aby poskytla realizátorům větší volnost při návrhu a provádění střech.
SATJAM rozšiřuje možnosti materiálů pro falcování a sdružuje je pod jednu střechu produktové řady SATJAM ProfiFalc®
Materiály pro falcované krytiny mají v sortimentu společnosti SATJAM dlouhodobě pevné místo a osvědčený hliníkový plech pro falcování patří mezi stálice nabídky. Aby bylo možné ještě lépe vyhovět představám investorů o vysněné střeše, rozšířila nabídku další materiálová alternativa a pestřejší barevná paleta. Produktová řada SATJAM ProfiFalc® tak nyní nabízí ucelené řešení pro falcování ve skandinávské kvalitě a umožňuje lépe reagovat na specifické požadavky jednotlivých realizací.
Hliník prověřený praxí
Hliníkový plech pro falcování nese označení AluFalc® a byl vyvinut norskou společností Speira. „Jedná se o speciální slitinu hliníku s příměsí legujících prvků, jako je mangan a hořčík, které zlepšují mechanické vlastnosti a tvárnost materiálu. Výsledný plech je díky této kombinaci pevný, ale zároveň má patřičnou tažnost, aby jej bylo možné dobře tvarovat bez rizika poškození,“ uvádí Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech.
V praxi se tyto vlastnosti projevují snazším zpracováním detailů i při složitějších tvarech střech, ovšem s nižším rizikem poškození materiálu během ohýbání. Jádro krytiny o síle 0,7 mm je opatřeno prémiovou povrchovou úpravou na bázi modifikovaného polyuretanu v tloušťce 25 µm. Příměsi zlepšují odolnost při tvarování, takže je menší riziko poškrábání a usnadňuje manipulaci na stavbě. Vedle hladkého provedení je dostupný také v mírně strukturované variantě Stucco. Její nerovnoměrný povrch kromě efektního vzhledu přispívá ke snížení hlučnosti za deště. Novinkou u hladkého provedení jsou atraktivní odstíny RAL 7035 světle šedá a RAL 9005 černá, které rozšiřují možnosti architektonického řešení.
Ocelový plech pro falcování kombinuje dobré mechanické vlastnosti a nižší dopad na životní prostředí.
Odolná a udržitelná ocel
K hliníkové variantě v loňském roce přibyl ocelový plech. Pod označením GreenCoat® PLX Pural Matt BT se skrývá speciální svitková ocel ve falcovací kvalitě od švédské společnosti SSAB. „Tento typ oceli je velmi měkký a má vysokou tažnost. To usnadňuje zpracovatelnost materiálu, takže je ideální právě pro falcování. Ocelové jádro svými parametry přesahuje normové standardy – má větší tloušťku 0,6 mm a větší vrstvu zinkového povlaku o gramáži 350 g/m². Tím se dociluje vyšší odolnosti vůči mechanickému poškození i korozi, větší tuhosti a prodlužuje se životnost výsledné krytiny,“ říká Ing. Petr Tureček ze společnosti SATJAM.
Materiál je opatřen ekologickým povrchem o síle 50 µm na bázi polyuretanu. Běžně používané ropné látky u něj nahrazují složky z obnovitelných zdrojů. Udržitelné suroviny přitom plně zachovávají vysokou odolnost materiálu. Plech dosahuje třídy RUV5 (UV odolnost) a RC5 (odolnost vůči korozi), tedy maximálních hodnot v obou kategoriích. Krytina si tak dlouhodobě zachovává barevnou stálost a odolává mechanickému poškození i klimatickým vlivům. Současnou nabídku rozšiřují dva nové architektonicky žádané odstíny RR 887 šedá a RR 033 černá.
Obě varianty materiálu jsou ze zadní strany opatřeny ochranným lakem a na střed svitku se aplikuje fólie pro zabezpečení povrchu proti mechanickému poškození při transportu nebo manipulaci. Kraje svitků zůstávají záměrně neochráněné, takže fólie nezasahuje do zámků, což proces falcování významně usnadňuje. Svitky se vyrábí v šířce 625 mm a v délkách od 2 000 mm. Pokládku je možné provádět na střešní plochy se sklonem od 4°, což rozšiřuje spektrum realizací, kde lze falcovanou krytinu SATJAM ProfiFalc® uplatnit. Při aplikaci v rozmezí 4° až 7° sklonu střešní roviny je ovšem nutné splnit jak podmínky platných předpisů, tak i instrukce pro správnou pokládku.
Optimální podklad
Pro dosažení očekávané funkčnosti systému je vhodné doplnit krytinu o odpovídající separační vrstvu. Využít lze polypropylenovou strukturovanou rohož Wrap, která díky větší tloušťce pomáhá lépe vyrovnávat drobné odchylky podkladu a tlumit vibrace. Alternativou je podkladový pás TopSat na bázi asfaltu, který plní i hydroizolační funkci a lze jej použít pod krytinu jako ochranu před pronikající vodou.
Pro lepší orientaci při realizaci a správném provedení falcovaných krytin SATJAM jsou k dispozici základní montážní postupy, které naleznete ZDE.
SATJAM s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, okapových systémů a profilů, fasádních systémů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.