PODCAST: Fotovoltaika, med a nikdy nekončící boj s termity – letošní mise v Zambii
Projekt výstavby střední školy v zambijské oblasti Kashitu představuje unikátní kombinaci vzdělávání, komunitní podpory a dobrovolnictví. Petr Bohuslávek si o této akci povídal s Martinem Kubínem, který se loni účastnil dokončovacích prací, letos se chystá na další cestu a v době zveřejnění tohoto podcastu zrovna sedí v letadle směr Afrika.
Martin popsal, že cílem projektu je vybudovat kampus pro žáky, kteří by jinak museli denně urazit velké vzdálenosti, a zároveň podpořit místní komunitu: „Hlavní myšlenkou je udělat kampus tak, aby tam žáci mohli i bydlet a nemuseli denně docházet z dalekého okolí. Důležitá je i podpora těch, kteří si to finančně nemohou dovolit.“
Budovy školy jsou stavěny z nepálených cihel, jejichž hlavním nepřítelem jsou termiti. Díky inovaci doktoranta Petra Čandy z ČVUT a celé řady spolupracovníků byla vyvinuta speciální cihla odolná termitům a vodě.
Součástí projektu je letošní instalace fotovoltaické elektrárny, která zajistí elektřinu pro kampus a tím i dostupnost vody z hlubokých vrtů. Další důležitou aktivitou je vybudování medárny a vzdělávání místních včelařů. Martin vysvětluje: „Cílem je včelařinu místních pozvednout a postupně zlepšovat, aby získali nejen infrastrukturu, ale i know-how, které jim umožní lépe hospodařit s přírodními zdroji.“