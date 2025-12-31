Ceny bytů letos meziročně vzrostly o 15 % a doba prodeje se zkrátila
Přehrát audio verzi
Ceny bytů letos meziročně vzrostly o 15 % a doba prodeje se zkrátila
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Ve 3.Q 2025 dosáhla průměrná prodejní cena bytů v Praze 141 000 Kč/m2, v Brně 117 000 Kč/m2, v Karlovarském kraji pouze 33 000 Kč/m2. Kromě růstu cen se zvýšil i počet uskutečněných transakcí a zkrátila se doba prodeje – v průměru se byt v rámci sítě RE/MAX prodá do 2 měsíců.
Český realitní trh v roce 2025 potvrzuje trend obratu, který se projevil již v druhé polovině roku předchozího roku, a zároveň nadále vykazuje výrazné regionální rozdíly. Podle analýzy společnosti RE/MAX vzrostly meziročně ceny bytů v průměru o 15 %.
Rodinné domy letos v Česku vykázaly průměrnou prodejní cenu 6,3 milionu Kč, přičemž v Praze dosáhla 19,5 milionu Kč a v Brně 13,2 milionu Kč.
Regionální disproporce se projevují i u nájmů – v Praze činí průměrná cena přibližně 450 Kč/m2, zatímco v Karlovarském kraji 180 Kč/m2. Meziročně nájmy vzrostly v Česku v průměru o 5–10 %.
Významnou roli sehrály i hypoteční sazby, které v průběhu roku mírně klesly, ale zůstaly na stabilní a zdravé úrovni 4,5 %, kterou kupující akceptovali. Stabilita financování podpořila důvěru a návrat kupujících na trh.
„Trh s bydlením pokračuje v růstové trajektorii, kterou sledujeme od druhé poloviny roku 2024. Zájem o nákup bytů roste jak u domácností, tak u investorů. Hypoteční sazby jsou stabilní a kupující je přijímají jako standard, což podporuje další oživení trhu,“ uvedl generální ředitel RE/MAX Česká republika.
Výhled na rok 2026
Společnost RE/MAX očekává, že v roce 2026 bude poptávka po bydlení dále růst. Hlavním důvodem je nedostatek nových bytů, způsobený zdlouhavými povolovacími procesy, omezenými kapacitami stavebních firem a podle dat ČSÚ také nízkým počtem vydaných stavebních povolení.
Současně pokračuje trend rozšiřování trhu do okolí Prahy a Brna. Stále více kupujících se rozhoduje pro přilehlá města a obce kvůli nižším pořizovacím nákladům. Tento přesun však zvyšuje tlak na dopravní infrastrukturu, protože mnoho obyvatel denně dojíždí do velkých měst.
„Pokud nedojde k urychlení povolovacích procesů a posílení kapacit stavebního sektoru, bude nabídka nového bydlení nadále zaostávat. Suburbanizace bude pokračovat a s ní i tlak na dopravu. V roce 2026 tak očekáváme další růst cen a zhoršující se dostupnost bydlení,“ dodal Jan Hrubý, generální ředitel RE/MAX Česko a Slovensko.
O společnosti RE/MAX
Společnost RE/MAX je nejúspěšnější síť realitních kanceláří po celém světě, za kterou stojí více než 50 let praxe a zkušeností. Na český trh vstoupil RE/MAX v dubnu roku 2005 a jako první na místním realitním trhu zavedl etický kodex, reklamační řád a garanci kvality služeb. Navazuje tak na tradici celosvětového pojetí skutečně kvalitních služeb se zárukou. V současnosti je RE/MAX Česká republika franšízou číslo jedna v prodeji a pronájmu nemovitostí, ale také nejúspěšnějším poskytovatelem franšízových licencí v oblasti realit. V Česku je aktuálně otevřeno 180 poboček a pod značkou RE/MAX pracuje více než 1 500 realitních makléřů. Společnost RE/MAX je také hrdým držitelem ocenění Franchisa roku a již po desáté v řadě obhájil RE/MAX známku kvality – Superbrands.