Evropa proměňuje politiku v činy v oblasti dostupnosti bydlení
Příklady 7 členských států a jejich vlastní cesty k řešení dostupností bydlení. Recepty jsou různé: podpora výstavby, hypoték, ale i omezení krátkodobých pronájmů.
V první polovině roku 2025 došlo v evropské bytové politice k posílení koordinovaných kroků na úrovni EU i jednotlivých států. Evropská komise zahájila práce na vůbec prvním Evropském plánu dostupného bydlení, když dne 7. května 2025 vyhlásila výzvu k předložení podkladů pro vytvoření rámce EU v oblasti nabídky, dostupnosti a investic.
Zatímco se Evropská unie zaměřila na vytvoření společného rámce, několik členských států přistoupilo k vlastním reformám, aby čelily problémům s dostupností bydlení přímo.
Česká republika v červnu přijala zákon o podpoře bydlení, který zavádí opatření na zlepšení dostupnosti bydlení pro osoby v bytové nouzi. Nový zákon zřizuje místní kontaktní místa a státem garantované nájemní programy, jejichž cílem je snížit rizika pro soukromé pronajímatele a motivovat je k uvolnění většího množství bytů na trh.
Nová portugalská vláda přepracovala svou strategii v oblasti bydlení s cílem rozšířit výstavbu ve velkém měřítku. V květnu představila program „Construir Portugal“, který výrazně zvýšil ambice v oblasti veřejného bydlení – zhruba na 59 000 bytových jednotek do roku 2030 – a doprovodila ho reformou využití půdy pro urychlení výstavby.
Slovinsko zavedlo cílená opatření ke zmírnění tlaku na nájemní trh. V březnu vláda vydala omezení krátkodobých pronájmů, která stanoví limit 60 dní ročně pro byty v bytových domech a 150 dní pro rodinné domy, aby se podpořilo využití bytového fondu pro dlouhodobé bydlení. Současně schválila roční finanční program ve výši 100 milionů eur na rozšíření nabídky veřejného nájemního bydlení.
Německo spustilo v červnu balíček „Bauturbo“ na urychlení výstavby. Vláda rovněž prodloužila platnost Mietpreisbrem se do 31. prosince 2029, aby zabránila prudkým růstům nájmů, a zachovala pravidlo, podle něhož nové nájemné v určených oblastech nesmí překročit místní průměrné nájemné o více než 10 %.
Itálie v rámci rozpočtového zákona na rok 2025 potvrdila podporu pro kupující pořizující první nemovitost prodloužením státního záručního programu na hypotéky do roku 2027. Současně přesměrovala stavební pobídky směrem k rekonstrukcím a energetické účinnosti.
Španělsko dne 3. dubna 2025 ukončilo program „zlatých víz“ spojený s investicemi do nemovitostí, aby omezilo poptávku ze strany zahraničních kupujících a zlepšilo dostupnost bydlení pro domácí obyvatele. Současně vstoupil v platnost nový referenční index nájemního bydlení (Housing Lease Reference Index), který od ledna omezuje meziroční růst nájmů na 2,2 %, aby se dále stabilizovala inflace nájemného.
Bulharsko mezitím posiluje zaměření na ochranu spotřebitelů a energetickou účinnost v rámci příprav na přijetí eura k 1. lednu 2026. Tyto kroky mají za cíl zvýšit transparentnost a učinit trh atraktivnějším pro evropské i mezinárodní investory.
Zdroj: Pololetní analýza trhu, RE/MAX