Proces stavebního povolení pro montované haly: Co musíte vědět
Přehrát audio verzi
Proces stavebního povolení pro montované haly: Co musíte vědět
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Získání stavebního povolení je klíčovým krokem při realizaci montovaných hal. Tento proces není radno podceňovat – bez řádného povolení se vystavujete riziku sankcí a komplikací při kolaudaci. Montovaná hala sice nabízí rychlou a efektivní výstavbu, ale i zde platí přísná pravidla stanovená stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.
Proces získání stavebního povolení pro montované haly je v České republice jasně definován právními předpisy. Každý investor, který plánuje výstavbu montované haly, musí počítat s tím, že bez příslušného stavebního povolení nelze zahájit žádné stavební práce. Legislativa se vztahuje na všechny typy montovaných hal – od skladovacích až po výrobní objekty.
Nejprve je nutné připravit projektovou dokumentaci, která musí odpovídat charakteru plánované montované haly i jejímu využití. Dále je třeba získat souhlas dotčených orgánů a vlastníků sousedních pozemků. Samotné podání žádosti o stavební povolení na příslušném úřadě zahrnuje doložení všech potřebných dokumentů.
Každá projekt většinou prochází několika fázemi, v závislosti na stádiu konkrétního projektu. Od samotného záměru výstavby, specifikace jednotlivých potřeb investora a jejich sladění s územním plánem a případnými omezeními ze strany stavebních úřadů až po samotnou kolaudaci.
Stupně projektové dokumentace
- Architektonická studie stavby
- Dokumentace pro územní řízení (DÚŘ)
- Dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) stavby (DSP)
- Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
- Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Architektonická studie
Nejjednodušší formou projektové dokumentace je architektonická studie, která se zpracovává proto, aby představila zákazníkovi koncept stavby. Vychází z jeho požadavků a jejím cílem je nabídnout optimální variantu. V rámci studie se řeší dispoziční, materiálové a estetické požadavky investora, začlenění do okolní krajiny a do terénu včetně napojení sítí. Zpracovává se formou jednoduchých výkresů a zpravidla se vytvoří i více variant. Součástí architektonické studie může být i vizualizace pro lepší představivost. Neprojednává se na úřadech, její obsah tedy není přesně stanoven vyhláškou.
Dokumentace pro územní řízení (DÚŘ)
Dalším stupněm je dokumentace pro územní řízení (DÚŘ), která se zpracovává v případě, že na pozemku pro stavbu není územním plánem schváleno využití pro stavební účely. Tento stupeň projektové dokumentace předchází stavebnímu povolení a v některých případech je možné obě řízení sloučit. Dokumentace řeší nejčastěji vliv na životní prostředí nebo zemědělský půdní fond a slouží jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu o zastavění vybrané plochy a vydání územního rozhodnutí.
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Na DÚŘ zpravidla navazuje dokumentace pro stavební povolení (DSP), která obsahuje vlastní konstrukční, prostorové a materiálové řešení stavby podle požadavků zákazníka tak, aby byla v souladu s požadavky veřejných zájmů (např. dopravních, energetických nebo hygienických). Obsahuje:
- technickou a průvodní zprávu,
- stavební a situační výkresy,
- stavebně konstrukční řešení,
- požárně bezpečnostní (PBŘ),
- přípojky,
- technické zařízení budov (vodovod, kanalizaci, vytápění, elektroinstalaci, rozvod plynu, hromosvod),
- PENB průkaz energetické náročnosti budovy.
Na základě této projektové dokumentace lze získat vyjádření všech účastníků stavebního řízení, což jsou především majitelé sousedních pozemků a správci dotčených sítí. Na základě této dokumentace, všech vyjádření a kladných stanovisek může být zahájeno vlastní stavební řízení.
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Následně se pak zpracovává dokumentace pro provedení stavby (DPS), což je detailně propracovaná dokumentace s konkrétním technickým řešením sloužící k vytvoření položkového rozpočtu stavby a jejímu vlastnímu provádění. Slouží také jako podklad pro stavební dozor, který podle ní kontroluje správnost provádění prací a je rovněž podkladem pro výběr zhotovitele stavby.
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
V případě, že se na stavbě vyskytnou větší změny oproti dokumentaci pro stavební povolení, zpracovává se po dokončení stavby dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se předkládá ke kolaudaci haly. Podle platné legislativy je každý majitel nemovitosti povinen ji mít k dispozici a často se vypracovává při rekonstrukcích stávajících objektů.
Pamatujte, že kvalitně zpracovaná žádost urychlí celý proces a minimalizuje riziko zamítavého stanoviska. Pokud plánujete stavbu montované haly, neváhejte oslovit odborníky, kteří vám pomohou s administrativou i technickými náležitostmi – výrazně tím zvýšíte šanci na hladký průběh schvalovacího procesu.
Pokud potřebujete poradit, obraťte se na odborníky od výrobce a dodavatele profesionálních montovaných hal společnosti PROMO HALY s.r.o.