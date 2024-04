Stavba / Hrubá stavba / Ocelové konstrukce / Slovenský Gardeon chce ovládnout český trh montovaných garáží

Slovenský Gardeon chce ovládnout český trh montovaných garáží

Rodinná společnost Gardeon je další slovenskou firmou v řadě, která se chystá prorazit na tuzemském trhu. Českého zákazníka chce oslovit především nabídkou montovaných garáží, které jsou stylové a mimořádně funkční, navíc šetří námahu, prostor i čas. Ve svém portfoliu nabízí ale i zahradní domky, zastíněné terasy a přístřešky na auta. Neotřelý koncept řadí firmu mezi nejrychleji rostoucí firmy v celoevropském měřítku.

S roční mírou růstu 61 % je Gardeon jediným letošním slovenským zástupcem v prestižním žebříčku nejrychleji rostoucích firem Evropy, sestavovaném časopisem Financial Times ve spolupráci s německou výzkumnou společností Statista. Na seznamu tisícovky evropských „skokanů“ zaujala firma 501. příčku.

Z garáže ke garážovému guru

Příběh firmy Gardeon je synonymem píle, pracovitosti, cílevědomosti a sebedůvěry, koktejlu, který je prověřeným klíčem k úspěchu. Jedná se o ryze rodinnou společnost, která se vyvíjela postupně. Její zakladatel Marián Choleva byl původně automechanik, který v 90. letech provozoval svou živnost ve vlastní garáži. Své dva syny vedl odmala k práci a zodpovědnosti, což se mu v pozdějším podnikání vyplatilo. Nápad věnovat se výstavbě montovaných garáží dostali společně v Německu v roce 2010. Koncept přenesli na Slovensko a postupně se vypracovali až na dnešní úroveň nejrychleji rostoucí slovenské firmy, která svou působnost postupně rozšiřuje na celou střední Evropu. V roce 2019 se firma přejmenovala na mezinárodně rezonující Gardeon a zároveň dokončila výstavbu moderního výstavního centra na úpatí Malé Fatry v Turčanském Ďure, kde si mohou zákazníci na vlastní oči prohlédnout celý sortiment společnosti od garáží nejrůznějších rozměrů, přístřešků na auta, zahradní domky po terasy. Tímto krokem odstartovala expanze a raketový růst. Léta dřiny, strategická rozhodnutí, ale hlavně tisíce spokojených zákazníků to vše tkví za dnešním úspěchem.

Rychle a bez námahy

Hlavní výhodou montovaných staveb Gardeon je rychlost výstavby. Bez nadsázky lze říci, že ráno odjíždí zákazník do práce a večer zajíždí do hotové funkční garáže, případně může uklidit veškeré nářadí a zahradní techniku do hotového zahradního domku. Je na zákazníkovi, aby pro instalaci stavby připravil rovný pevný podklad. Všechno ostatní obstará tým z Gardeonu. Sestavení celého díla je díky hotovým dílům a koordinované týmové práci velmi rychlé. Po stavbě nezůstane žádný nepořádek, vše je pro koncového zákazníka naprosto bez starostí. Díky online konfigurátoru si může každý navrhnout vlastní stavbu online dle rozměrových a finančních možností. Volit může jednoduché nezateplené konstrukce, ale i uživatelsky komfortnější zateplenou variantu. Garáž se tak může stát plnohodnotným rozšířením obytného prostoru v rámci domu. Mnozí zákazníci do garáže umísťují dílnu, kancelář, posilovnu nebo „chlapskou klubovnu“. Fantazii se v tomto ohledu meze nekladou.

U Gardeonu zákazník objedná nejen kvalitní skelet s bezúdržbovým maximálně odolným povrchem, ale i okna, dveře, kvalitní plně automatická vrata německé firmy Hörmann, případně další příslušenství, v podobě závěsných systémů na uskladnění jízdních kol a nářadí. Jednotlivé panely jsou z oceli. Exteriérový povrch stavby evokuje klasickou omítku, která se nanáší již ve výrobě. Díky tomu nedochází ke konstrukčním chybám, které jsou častým problémem u zděných omítek. Na první pohled ale nikdo nepozná, že se nejedná o zděnou stavbu. Další výhodou ocelového sendviče je minimální nárok na prostor. Základní nezateplená stěna má tloušťku necelých 50 mm, zateplená pak 40 mm. V neposlední řadě je zajímavá cena, která je oproti zděným stavbám o cca 60 % nižší.

Vstup společnosti Gardeon na český trh je příležitostí pro české zákazníky k získání kvalitního, bezúdržbového a na instalaci velmi jednoduchého zázemí každého domu či chaty. Každý majitel domu ví, jak svízelná je absence praktického a prostorného zázemí. Moderní domy, kde se šetří na každém zastavěném metru staví majitele před nepříjemnou skutečnost po vysněném nastěhování. Problém s parkováním, nemožnost úschovy zahradního nábytku, techniky, nářadí na údržbu domu a zahrady produkuje chaos v okolí domu, který je možné vyřešit dodatečnou výstavbou zázemí. Gardeon v tomto ohledu nabízí jedinečné řešení na míru každé stavbě.