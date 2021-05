Stavba / Hrubá stavba / Ocelové konstrukce / ArcelorMittal investuje do rozvoje tradiční české značky JÄKL

Společnost ArcelorMittal, která je vlastníkem výrobního podniku v Karviné, rozvíjí výrobu a prodej ocelových tenkostěnných profilů již více než sto let známých pod značkou JÄKL. Jenom za posledních pět let (tj. v letech 2016 až 2020) zde bylo vyrobeno více než 306 tisíc tun těchto profilů. Kdybychom tyto profily dokázali položit na zemský rovník, obtočili bychom jimi zeměkouli více než 2,5 krát! Jejich délka by totiž dosáhla 105 tisíc kilometrů.