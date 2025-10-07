Radon jako právní problém
Radon v budovách nepředstavuje jen zdravotní riziko, ale může přinést také právní komplikace. Přesto většina kupujících či nájemců netuší, jaká práva mají, a naopak prodávající nebo pronajímatelé často neznají své povinnosti.
Občanský zákoník otázku radonu výslovně neřeší a žádné konkrétní povinnosti neukládá. Jeho zvýšená koncentrace však může být považována za skrytou vadu, kterou lze uplatnit v rámci reklamace. Kupující tak může žádat slevu z kupní ceny nebo z nájemného, případně využít jiné právní nástroje.
Klíčové je, aby kupující reagoval včas a dokázal přítomnost radonu doložit. V případě sporu může sehrát důležitou roli znalecký posudek, ačkoli se obvykle zpracovává až ve chvíli, kdy dojde k soudnímu řízení. Významný rozdíl bývá mezi staršími stavbami a novostavbami. U těch nových se problematika radonu sleduje již v rámci povolovacích procesů.
Jelikož precedentní soudní rozhodnutí k radonu prakticky neexistují, v případě problému je důležité obrátit se včas na advokáta. Radon tedy není jen technická záležitost ve stavebnictví, ale je i důležitým právním tématem, které by kupující ani prodávající neměli podceňovat.