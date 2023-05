Stavba / Izolace, střechy a fasády / BAU v Mnichově zaplnil všechny haly. Mnohé velké firmy ale chyběly

BAU v Mnichově zaplnil všechny haly. Mnohé velké firmy ale chyběly

Společným znakem vystavovatelů na největším evropském stavebním veletrhu BAU 2023 v Mnichově byl kromě prvotřídního zpracování sortimentu a příkladné prezentace na výstavní ploše důraz na kvalitní vnitřní prostředí při použití jejich produktů a u velkých korporátů snižování uhlíkové stopy. Na výstavišti jsme s kamerou strávili téměř dva dny. Podívejte se na naši videoreportáž.

Pohyb po mnichovském výstavišti s kamerou a novinářskými akreditacemi ovšem nezaručuje otevřené dveře ke sbírání reportážního materiálu v zaplněných halách a automatickou ochotu vystavovatelů k poskytnutí exkluzivního videoobsahu formou např. krátkého interview. Někde dokonce uvedené rekvizity znamenaly slušné, ale úplné vyhoštění ze stánku. Do určité míry je to pochopitelné. Velké korporáty s draze budovaným image nepustí do médií nic, co neprošlo přísným vnitřním schvalovacím procesem. Přesto jsme se pokusili to, co bylo k vidění, pro naše čtenáře zprostředkovat.

Velcí stavaři hledí na snižování emisí CO 2

Oproti minulým ročníkům na veletrhu chyběly některé velké firmy, jejichž dceřiné společnosti patří i u nás ve svém oboru mezi lídry. Nicméně další velcí výrobci, kteří tradici účasti na BAU v Mnichově drží, připravili opět působivé expozice svého sortimentu. Společným tématem je snižování emisí CO 2 a dekarbonizace. Heslem stánku největšího partnera veletrhu, společnosti Schüco, výrobce fasádních systémů, portálů, oken a dveří, bylo Minimising CO 2 in Construction. Společnost deklaruje cíle dekarbonizace v celém životním cyklu staveb, od návrhu, přes výstavbu a provozování po recyklaci.

Mezi chytrá produktová řešení, označené jako IOF – internet fasád, usnadňující údržbu a ovládání patří umísťování malého štítku s čipem a QR kódem odkazujícím na digitální dvojče produktu s informacemi o použitých materiálech, zárukách, historii údržby a dalších. Každý prvek lze identifikovat, lokalizovat a automaticky propojit se všemi informacemi a dokumentací.

Zrovna tak společnost Hörmann komunikuje prostřednictvím snižování uhlíkové stopy. Jejímu stánku dominoval nápis Optional CO 2 Neutral. Hörmann uvádí, že všechny produkty evropské propagační kampaně roku 2023 jsou CO 2 neutrální. Pokrývá 100 % své spotřeby elektrické energie ve všech evropských lokalitách zelenou elektřinou. Tato a mnohá další opatření umožňují podle informací společnosti ušetřit více než 75 000 tun CO 2 . Zbývající emise kompenzuje společnost financováním projektů ochrany klimatu.

Hörmann cílil v minulých letech na nové segmenty podnikatelské činnosti, jako jsou například dřevěné interiérové dveře. Kromě nich si mohli návštěvníci vyzkoušet na vlastní kůži vchodové, interiérové i speciální dveře s různými stupni odolnosti proti vloupání, požární odolností, dveře se skrytými samozavírači a dveřními závěsy, magnetickými zámky, vstupními asistenty se čtečkami otisků prstů apod.

Střešní hala patřila z velké části fotovoltaice

Současný rozmach fotovoltaiky a poptávky po ní způsobil, že společnosti zabývající se výrobou zejména střešních krytin, ale i jiných segmentů se bez řešení fotovoltaiky neobejdou. V Mnichově byly k vidění stánky se skládanou krytinou pro šikmé střechy s integrovanou fotovoltaikou s vyřešeným připojením, jako např. u společnosti Prefa. Výrobci sendvičových střešních systémů a profilovaných plechových krytin automaticky nabízí s fotovoltaikou i systémy pro uchycení panelů do jejich profilů.

Rovněž výrobci systémů pro ploché střechy nabízejí způsoby uchycení nebo v případě hydroizolačních fólií řešení vodotěsného napojení prostupující konstrukce. Společnost Rockwool myslí na upevnění fotovoltaiky nabídkou tepelné izolace Solarrock se zpevněných povrchem pro přenesení zatížení např. právě od solárních panelů.

Pro další zajímavosti a plno záběrů z výstaviště včetně ukázek prezentovaných řešení a produktů se podívejte na naši videoreportáž v úvodu tohoto článku nebo v rozlišení 4K na ESTAV.tv.

Největší evropský stavební veletrh BAU se na mnichovské výstaviště vrátil po čtyřleté pauze způsobené kovidem. Podle závěrečné zprávy pořadatele Messe München zavítalo mezi 17. a 22. dubnem 2023 do 18 vyprodaných hal rekordních 190 tisíc návštěvníků. Další ročník se bude konat za dva roky, a to již v tradičním lednovém termínu.