Firmy řeší nedostatek granulátu pro stavební materiály i pro jiná odvětví

Svět se aktuálně potýká s nedostatkem plastového granulátu pro výrobu stavebních materiálů, ale i pro elektrotechnický průmysl, automobilový průmysl a další. Projevuje se i nedostatek kovů, jejichž cena stoupá. Některé firmy omezují nebo zastavují výrobu.

Důvodů aktuálního stavu nedostatku plastového granulátů se sešlo hned několik. Je to samozřejmě pandemie covid-19, ale také problémy s lodní dopravou, stojící továrny pro výrobu a také nedostatek samotné suroviny pro výrobu, uvedl např. server Seznam Zprávy. Dodávky se opozdí až o mnoho měsíců. Podle serveru to pociťují zejména firmy vyrábějící díly pro automobilový průmysl, a to i v Česku.

Radka Prokopová, spolumajitelka výrobce sanitární techniky Alcaplast podle serveru uvádí, že podobnou situaci ještě nezažila. Objednávka z února byla dodavatelem zrušena. Při provedení nové objednávky je cena o 70 % vyšší. Šéf výrobce bazénů Albixon, pan Zdeněk Vosolsobě uvádí, že situace zatím nevypadá dramaticky, ale evidují opožděné a ponížené dodávky.

Opožděné dodávky a zdražování

„Bedlivě sledujeme situaci na trhu granulátů už od začátku tohoto roku, kdy se k nám dostaly informace o tom, že granuláty výrazně zdražují a některé (kvůli havárii ve výrobní továrně) nebudou vůbec. Situaci jsme zachytili ještě relativně včas a zejména pro zákazníky automotive jsme se předzásobili. Nyní zaslané objednávky dodavatelé potvrzují s otazníkem na listopad,“ uvádí Lenka Vodicová, vedoucí marketingu společnosti OBZOR Zlín, kterou oslovila redakce portálu TZB-info.

„Pro naši elektrotechnickou výrobu ovšem pociťujeme kromě citelného zdražení granulátů i výrazné zdražení oceli, mědi a cínu, několikanásobné prodloužení termínů dodání komponentů a v některých případech jsme dodavateli rovnou informováni, že objednávku nám nemohou dodat, protože chybí vstupní materiál,“ dodává Lenka Vodicová.

Ing. Jan Ochec, jednatel společnosti MEA Water Management s.r.o. uvádí: "Ani rychlé zvyšování cen materiálu nedokázalo omezit poptávku, což vyústilo v naprostý nedostatek některých klíčových surovin. To se projevilo nejenom v okamžitém zvýšení koncových cen, ale hlavně v prodloužení dodacích termínů. U některých sortimentů jsme zaznamenali i rušení již přijatých a potvrzených objednávek, to jsme nezažili za celou svou pracovní kariéru. S novými podmínkami se ale musíme všichni vyrovnat co nejlépe. Nejvíce problematické vidím dodržování termínů dodávek a cen, hlavně u dlouhodobě nasmlouvaných zakázek. Obavy můžou nastat, vzhledem k nedostatku materiálu a jeho cenovému navýšení, z celkového krátkodobého zbrždění stavební činnosti."

Společnost Xella CZ jako výrobce stavebních materiálů Ytong, Silka a Multipor neeviduje žádné omezení materiálových vstupů a vyrábí v plném rozsahu, uvádí Luděk Suchomel, vedoucí marketingového oddělení Xella CZ a dodává: "za první 4 měsíce jsme zpracovali téměř o 20 % více nabídek oproti stejnému období minulého roku. Mezi investory je stále oblíbenější volba jednovrstvého řešení obvodových stěn bez potřeby dalšího zateplení. I vzhledem k horší dostupnosti zateplovacích materiálů, u některých až 3–4 měsíce, očekáváme v tomto směru ještě vyšší zájem ze strany investorů. Jako vhodnou a vyhledávanou alternativou je také minerální tepelná izolace Multipor, vhodná pro vnější i vnitřní zateplení budov."

„Koncern Geberit pozorne sleduje aktuálny globálny nedostatok surovín, ktoré sú potrebné na výrobu vlastných produktov, ako aj dramatické zvýšenie ich ceny na svetových trhoch. Centrála koncernu Geberit prijíma všetky potrebné kroky na zachovanie kontinuity výroby vo svojich 29 výrobných závodoch po celom svete a tým aj na zachovanie kontinuity úspešného predaja“, uvádí Anton Mariňák, Head of Marketing, Geberit spol. s r.o.

Šárka Večerníková, šéfka marketinku společnosti Trevos, a.s. pro portál TZB-info uvedla, že nedostatek materiálu pro výrobu plastu ohrožuje výrobní společnosti napříč obory po celém světě. Nedostatek granulátu ale není jediný problém. Chybí i materiál na kovové komponenty. Firma TREVOS, a.s., český výrobce průmyslových prachotěsných a interiérových svítidel, začala v loňském roce spolupracovat s německým dodavatelem surovin na bázi polyurethanu a polykarbonátu.

„Dodávky čirého polykarbonátu, který se nemusí dobarvovat a není nijak speciální, nejsou ohroženy. Větší problém je se speciálním čirým polykarbonátem, který v současné době na trhu není nebo pouze velmi omezeně,“ říká Šárka Večerníková. „Na začátku pandemie Covid v březnu 2020 šly ceny plastového granulátu hodně dolů. Byla to nejistá doba, a dodavatelé ani odběratelé nevěděli, co se bude dít. S podzimním oživením trhu se situace ale radikálně změnila a suroviny zdražily o 100 %. Dá se tedy očekávat, že bude docházet i ke zdražení výrobků pro koncové uživatele, ač je to nechtěná a poslední možná varianta,“ dodává. V současné době se podle Šárky Večerníkové termíny dodání zakázek výrazně neprodlužují. Ale může nastat situace, kdy se nasmlouvaný materiál nedodá a výroba se bude muset omezit.

Pro EPS byl kritický březen a duben

Předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene k současné situaci uvádí: „Všichni výrobci izolačních desek z pěnového polystyrenu v České republice mají surovinu pro výrobu zajištěnu, kritické byly zejména měsíce březen a duben. Objem EPS dodaného na trh byl v prvním čtvrtletí 2021 ve srovnání s loňským rokem o něco nižší. Rozdíl může být zhruba −5 %. Přestože poptávka už třetí měsíc převyšuje současné výrobní kapacity, podle našeho názoru se během krátké doby situace vyrovná a to také kvůli tomu, že stavebnictví není schopno zabudovat výrazně větší množství izolací z důvodu nedostatku pracovníků na stavbách.“







Silvia Tajbliková ze společnosti BASF pro portál TZB-info uvedla, že firma je, jako téměř všichni výrobci plastových produktů, meziproduktů a jiných výrobků na celém světě, ovlivněna současnou napjatou situací v dodavatelských řetězcích.

„Mimo jiné to pro nás představuje omezení dodávek produktů jako například polyamidu, který se používá také v automobilovém průmyslu. Důvodem je nečekané a obzvláště silné oživení hospodářství počínaje posledním čtvrtletím 2020, jakožto i již napjaté dodavatelské řetězce. Mimořádné okolnosti mimo naši kontrolu, jako jsou dočasná blokáda Suezského průplavu nebo extrémní zima na jihu USA, situaci ještě více ztížily,“ vysvětluje Silvia Tajbliková. Společnost BASF podle vyjádření úzce spolupracuje se svými zákazníky, informuje je o situaci a jejím dalším vývoji.

Nejistá je i budoucnost

Známý výrobce střešních oken FAKRO je jednou z nejdynamičtějších a nejrychleji se rozvíjejících firem v tomto odvětví na světě. Proto jsem se ptali i u společnosti FAKRO. „Aktuální situaci jsme konzultovali s výrobním závodem, kde vedení exportu potvrdilo, že výroba produktů FAKRO zatím aktuální situací zasažená není, ale doba je velmi nejistá a nedá se odhadnout, co očekávat v dlouhodobějším časovém horizontu,“ informovala redakci TZB-info Mariola Studnicka ze společnosti FAKRO CZECH s.r.o.