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Pozvánka na 9. ročník konference ČKAIT: STATIKA STAVEB Plzeň

8.7.2026
Informační centrum ČKAIT, s.r.o.
Sponzorováno

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Pozvánka na 9. ročník konference ČKAIT: STATIKA STAVEB Plzeň

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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků – oblast Plzeň, ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT, Aktivem Statika, mosty a zkušebnictví a Aktivem geotechnika při ČKAIT, vás zve na 9. ročník konference Statika staveb Plzeň, která se koná v úterý 8. a středu 9. září 2026 v Congress Center Parkhotel Plzeň. Jedná se o největší odbornou akci se zaměřením na statiku staveb v České republice.

Konference je zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb v základních materiálových variantách nosných konstrukcí, jako je beton, ocel, dřevo a zdivo. Je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním, dozorováním a posuzováním staveb, zejména jejich nosných konstrukcí. Součástí programu je workshop na aktuální téma a také společenský večer.

Video s ohlédnutím za minulým ročníkem

Těšit se můžete na:

  • nejnovější informace o současné problematice při navrhování a provádění konstrukcí
  • vzájemnou diskuzi, v průběhu konference a společenského večera
  • setkání s kolegy z oboru
  • získání nových kontaktů, potřebných pro vaši profesi
  • bohatý catering
  • příjemnou atmosféru, kterou plzeňský Congress Center Parkhotel nabízí

Program konference a registrace

Svou osobní účastí na konferenci získáte možnost aktivně se podílet na rozvoji tohoto oboru v České republice.

Těšíme se na setkání v Plzni!

Tým organizátorů


 
 