Pozvánka na 9. ročník konference ČKAIT: STATIKA STAVEB Plzeň
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Pozvánka na 9. ročník konference ČKAIT: STATIKA STAVEB Plzeň
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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků – oblast Plzeň, ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT, Aktivem Statika, mosty a zkušebnictví a Aktivem geotechnika při ČKAIT, vás zve na 9. ročník konference Statika staveb Plzeň, která se koná v úterý 8. a středu 9. září 2026 v Congress Center Parkhotel Plzeň. Jedná se o největší odbornou akci se zaměřením na statiku staveb v České republice.
Konference je zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb v základních materiálových variantách nosných konstrukcí, jako je beton, ocel, dřevo a zdivo. Je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním, dozorováním a posuzováním staveb, zejména jejich nosných konstrukcí. Součástí programu je workshop na aktuální téma a také společenský večer.
Video s ohlédnutím za minulým ročníkem
Těšit se můžete na:
- nejnovější informace o současné problematice při navrhování a provádění konstrukcí
- vzájemnou diskuzi, v průběhu konference a společenského večera
- setkání s kolegy z oboru
- získání nových kontaktů, potřebných pro vaši profesi
- bohatý catering
- příjemnou atmosféru, kterou plzeňský Congress Center Parkhotel nabízí
Program konference a registrace
Svou osobní účastí na konferenci získáte možnost aktivně se podílet na rozvoji tohoto oboru v České republice.
Těšíme se na setkání v Plzni!
Tým organizátorů