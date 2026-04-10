Hala roku Structure Challenge na ČVUT přivítá rekordní počet soutěžních týmů
V soutěži Hala roku Structure Challenge, při níž studenti staví modely konstrukcí a následně je zatěžují až do jejich zhroucení, se letos utká rekordní počet týmů za celou historii akce. Přihlášeno je i 17 zahraničních družstev.
Soutěž Hala roku Structure Challenge, pořádaná Fakultou stavební ČVUT v Praze, pomáhá studentům lépe pochopit působení zatížení na konstrukce a odhalovat jejich slabiny v praxi. Dle kategorií je určena studentům středních škol, vysokoškolákům stavebních oborů a doktorandům. Účastníci mají za úkol navrhnout a postavit podle zadání model konstrukce a ten při finále podrobit zatěžovací zkoušce.
Vítězem se stává tým, jehož model dosáhne nejvyšší efektivity, tedy nejlepšího poměru mezi únosností a vlastní hmotností. Akce se koná pod záštitou děkana prof. Petra Konvalinky a ČKAIT, jež je v této soutěži i profesním partnerem studentů Fakulty stavební ČVUT. Odborným garantem je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební. Generálním partnerem soutěže je společnost HOCHTIEF CZ, přičemž podporu zajišťuje i řada dalších významných firem ze stavebního sektoru. Letošek přitom bude co do účasti počtu soutěžních týmů rekordní v celé historii soutěže – v mezinárodní kategorii Academic, určené vysokoškolským studentům, by mělo zápolit 87 týmů, z toho 17 ze zahraničí.
Studenti se do všech kategorií soutěže hlásí ve 2–3členných týmech. Letošním úkolem ve středoškolské kategorii Junior a vysokoškolské kategorii Academic je navrhnout a zhotovit model konstrukce mostu nad řekou, po níž plují lodě. U kategorie Advanced se technická část pravidel zadává přímo v den soutěže, soutěžní týmy tak musí prokázat svoji schopnost reagovat okamžitě, materiál na výrobu modelů poskytuje organizátor a týmy staví model přímo na fakultě. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci. Pro vítězné týmy jsou připraveny finanční odměny, soutěžící se mohou těšit i na speciální ceny firemních partnerů soutěže.
„Chceme, aby v soutěži Hala roku Structure Challenge studenti uplatňovali znalosti získané při studiu společně s vlastními nápady, kreativitou a týmovou spoluprací. Dbáme přitom o rovné podmínky pro všechny. V pravidlech soutěže proto limitujeme materiály, které mohou použít na stavbu modelu konstrukce, a také způsoby jejich opracování. Toto také přísně kontrolujeme, aby v soutěži nebyly zvýhodněny týmy s možností pořídit kvalitnější, avšak cenově velmi nákladné materiály, či týmy s lepšími technickými možnostmi jejich opracování,“ říká doc. Vladimír Žďára z Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, která je odborným garantem soutěže.
„Velmi mě těší, jak velký zájem studenti o soutěž projevují napříč všemi kategoriemi. Jejich nasazení, talent i ochota věnovat vlastní čas tvorbě modelů jasně ukazují, že stavitelství pro ně není jen studijním oborem, ale skutečnou vášní. Soutěž hraje důležitou roli v jejich odborném růstu – umožňuje jim vyzkoušet si reálné projektové situace, pracovat v týmu a převzít odpovědnost za výsledky své práce. Tyto zkušenosti jsou klíčové pro jejich budoucí profesní uplatnění. Díky mezinárodnímu rozměru soutěže mají studenti navíc jedinečnou možnost porovnat své znalosti, nápady a dovednosti se zahraničními vrstevníky a získat širší perspektivu. Velkým přínosem je i aktivní zapojení průmyslových partnerů ze stavebního sektoru: soutěžícím to umožňuje představit své schopnosti, získat cennou zpětnou vazbu přímo od odborníků z praxe a navázat kontakty, které mohou ovlivnit jejich další profesní dráhu,“ říká prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze.
O soutěž Hala roku Structure Challenge je mezi studenty dlouhodobě velký zájem. Počet přihlášených týmů do vysokoškolské kategorie Academic, která je od roku 2019 vyhlašována v mezinárodním standardu, přitom letos dosáhl historického rekordu. V průběhu podávání přihlášek týmů proto musela být navýšena kapacita soutěže. V Academicu tak mezi sebou bude zápolit 87 týmů, z toho jich 17 přijede i s modelem konstrukce ze zahraničí – Slovenska, Polska a Rumunska. V kategorii Junior pro středoškoláky se utká 56 týmů z českých středních škol, v doktorandské kategorii Advanced se na soutěž chystá 5 týmů.
Soutěž Hala roku Structure Challenge 2026 v kategorii Academic pro vysokoškoláky se koná 14. dubna, středoškolská kategorie Junior pak 15. dubna a doktorandi v kategorii Advanced budou soutěžit 16. dubna. Soutěže se konají na Fakultě stavební ČVUT v Praze Dejvicích.
Podrobné informace jsou k dispozici na: halaroku.fsv.cvut.cz.
Fakulta stavební je jednou z 8 fakult Českého vysokého učení technického v Praze, je historicky nejstarší a patří k největším fakultám ČVUT v Praze. Fakulta získala pro ČVUT významné hodnocení v mezinárodním žebříčku univerzit - QS World University ...