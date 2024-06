Stavba / Hrubá stavba / Stavebnictví s důrazem na společenský přínos. Rozdíly realizace staveb v Česku a v Africe

Bonidee není jen stavební firma, ale tvořitel změn v oblasti stavebnictví. Jejich práce překračuje hranice České republiky a snaží se o pozitivní dopad až v odlehlých koutech Afriky. Jak se zrodila myšlenka stavět skateparky v Africe, co vše obnáší jejich realizace a jak své projekty financují?

Stavíte skateparky v Africe a založili jste neziskovou organizaci Skate World Better, jak tento nápad vznikl?

Nápad stavět skateparky v Africe vznikl dříve, než jsme založili firmu Bonidee. Je to vlastně přesně naopak. Nejprve byla touha vybudovat v Africe zázemí pro místní děti, což je téma, kterému se jen zřídka někdo věnuje. Teprve po této zkušenosti jsme se rozhodli realizovat komerční projekty i napříč Českou a teď už i Slovenskou republikou. Důvodem vzniku SWB byla snaha přispět ke kvalitě veřejného života v Africe a tím pomocí skateboardingu vdechnout mladým lidem trochu jiný pohled na svět. Tato aktivita vyžaduje neskutečné úsilí, hodně času, nářadí a především dostatek financí. Proto jsme se rozhodli vkročit i do komerční sféry, a recipročně tak pomocí veřejných zakázek v ČR moct nezištně budovat skateparky po Africe.

Proč vlastně skateparky? Jezdíte taky?

Ano, všichni zaměstnanci naší firmy, a tím pádem i členové neziskové organizace, jsou aktivními jezdci. Právě proto, že máme vlastní zkušenosti, jsme se rozhodli rozšiřovat přístup ke skateboardingu, ať už u nás doma, nebo v Africe. Skateboarding je unikátní sport, který rozvíjí v jezdcích kreativitu, zájem o pohyb, ale především vzájemný respekt, uznání a spolupráci. To byly důvody, proč jsme se začali věnovat aktivitám napříč africkým kontinentem. K úspěchům ve skateboardingu vede zdlouhavá cesta. Každý jezdec musí nesčetněkrát padnout, aby eventuálně jednou uspěl, což je metaforou pro život samotný a právě toto uvědomění se snažíme v mladých lidech naším příspěvkem vzbudit.

To, co stavíte nejsou „jen“ skateparky, ale vytváříte místa, která spojují komunitu. Kde berete inspiraci?

Skateboarding pochází z ulice a doteď platí, že veškeré překážky, které ve skateparku stavíme, jsou původně pouličními prvky, které si skateboarding přivlastnil. V ČR nám skateparky navrhuje spřátelené architektonické U/U studio, s vlastními návrhy se na trh teprve chystáme vstoupit. V Africe se snažíme o to, aby se nejednalo pouze o prostor vhodný pro sport jako takový, ale také aby to bylo místo, kde se mohou shromažďovat lidé, pořádat edukativní aktivity a podobně. V návaznosti na mou předchozí odpověď, inspiraci nám dává skateboarding samotný. Snažíme se udělat co nejatraktivnější projekt pro co největší skupinu lidí, která poté prostory ráda navštěvuje a využívá je nejen ke sportu.

Je náročné získávat nové projekty, nebo je o takovou revitalizaci veřejného prostoru zájem?

Ve skutečnosti poptávka výrazně převyšuje naši schopnost projekty budovat. Nejedná se pouze o časové možnosti, ale především o lidské a finanční kapacity. Fyzická práce na stavebních projektech je náročná a ne každý disponuje zkušenostmi, které vyhledáváme. Navíc, jak bylo zmíněno, zaměstnáváme pouze lidi s osobním přesahem do skateboardingu, aby každý jednotlivý stavitel uměl případně zhodnotit, zda se budované dílo nevymyká představě jezdců. Dá se říci, že permanentně sháníme nové lidi, jelikož jako firma rosteme. Finanční zázemí nám naštěstí pokrývá společnost Roger, která nám pravidelně pomáhá s cashflow. Vzhledem k tomu, že zhotovujeme veřejné zakázky, netrápí nás platební morálka investora, ovšem pravidla, která jsou zákony nastavena, by nám neumožnila profinancovávat například tři souběžné projekty. S externí pomocí financování máme naštěstí prostor soustředit se především na vlastní práci a příliš se nestresovat splatnostmi pohledávek.

Zvládáte celou realizaci sami, nebo spolupracujete i s jinými firmami? Máte například nasmlouvané pracovníky přímo tam, kde projekt stavíte, nebo máte své vlastní lidi?

Většinu práce si děláme sami, jelikož víme, jak by měl skatepark vypadat, co by měl obsahovat a jaké detaily jsou uživatelsky důležité, a jaké ne. Jsou ovšem jednotlivé práce, které ze stejného důvodu přenecháváme povolanějším. Jde například o arboristiku, malbu nebo případně usazování nebetonových povrchů, typicky dlažby nebo asfaltu.

Jaký projekt je pro vás srdcovou záležitostí? Na jaký jste nejvíc hrdí?

To je těžká otázka, všechny projekty nám dělají radost, protože u skateparků platí, že na světě neexistují dva stejné projekty. Pokaždé jsou překážky a jejich rozvržení trošku jiné, a proto je pokaždé co nového objevovat a s čím si lámat hlavu. Zajisté jsme velmi pyšní na veškeré projekty, které jsme zbudovali v Africe, ale co se týká těch českých, neuměli bychom nejspíš jmenovat pouze jeden. Jsme rádi, že jsme měli možnost s Prahou 7 renovovat podchody na Vltavské. Stejně tak máme obrovskou radost, že jsme mohli po dlouhém, dvacet let trvajícím boji lokálních jezdců postavit první skatepark v Chebu. Část svých výdělků z komerčních projektů věnujete realizaci dalších skateparků v Africe.

Není potom těžké si udržet stabilní cash flow?

Je tomu tak, ovšem nejedná se o částku, která by nám omezovala běžný provoz v ČR. Mimo finanční prostředky poskytujeme na své nekomerční projekty především nářadí, drobné materiály a vlastní práci. Jak jsem již zmínil ve své předchozí odpovědi, s cashflow máme problém mnohdy z úplně jiných důvodů. Naštěstí se nám již podařilo najít řešení díky společnosti Roger, která nám skrze své nabízené služby pravidelně pomáhá. Cash flow je samozřejmě alfa a omega naší práce, jelikož bez placení materiálů a záloh bychom nemohli žádný projekt pořádně ani započít.

Jaké máte plány do budoucna, chcete se více věnovat neziskovým projektům, nebo máte úplně jinou vizi?

Rádi bychom pokračovali a rozvíjeli se stejným tempem jako doposud. Rádi bychom stavěli projekty nejen napříč naší republikou, ale například i na Slovensku, případně v Polsku nebo Maďarsku. Co se týká Afriky, určitě bychom rádi vybudovali mnoho dalších projektů a postupně zvětšovali jejich rozsah. Máme i nějaké další plány, ale ty jsou v tuto chvíli ještě pod pokličkou, každopádně s jistotou si troufnu tvrdit, že se teprve zahříváme a ty veliké projekty nás teprve čekají.