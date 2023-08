Stavba / Hrubá stavba / Vzniká provizorní kontejnerová škola v Moravské Nové Vsi

Vzniká provizorní kontejnerová škola v Moravské Nové Vsi

Česká televize zveřejnila reportáž ze stavby kontejnerové školy v Moravské Nové Vsi. Připomínáme pořad Tornádo rok poté, kdy jsme natáčeli o rekonstrukcích domů i v Moravské Nové Vsi.

Stavba kontejnerové školy v Moravské Nové Vsi

Montuje se 26 kontejnerů pro žáky základní školy. Na původní budově školy jsou totiž stále patrné známky tornáda před dvěma lety.

Stavba provizorní kontejnerové školy začala nyní a výuka zde začne se začátkem školního roku od 4.9. Zároveň se začíná s opravou školní budovy poškozené tornádem. Část tříd proto bude i v budově místní základní umělecké školy.

Provoz budovy školy z kontejnerů je plánován na 10 měsíců, tj. na jeden školní rok po dobu rekonstrukce tornádem poškozené budovy základní školy. Rozpočet na rekonstrukci školy je 41 milionů korun.

Kontejnery jsou vybaveny osvětlením a vytápěním, voda a kanalizace bude připojena na místě. Z reportáže je vidět, že prostory jsou vytápěny elektrickými přímotopy.

V Moravské Nové vsi jsme natáčeli i s kamerou estav.tv pro pořad Tornádo rok poté

Reportáž České televize ze začátku montáže kontejnerové školy: Školu zasaženou tornádem nahradí provizorní kontejnerové třídy — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)

V 2022 jsme po roce jsme natáčeli i v Moravské Nové Vsi. Natáčeli jsme také v Mikulčicích a Hruškách. Hledali jsme poučení pro návrh, stavbu a rekonstrukci domů, pro fungování infrastruktury. Zajímalo nás, jak se vypořádaly obce s odpadem a jak se provádělo oceňování škody.

Tornádo rok poté II. díl, který jsme natáčeli i v Moravské Nové Vsi

V létě 2022 jsme se na Moravu rok po tornádu vrátili zejména hledat poučení. Jedno z písemně zaznamenaných tornád je před 900 lety v Kosmově kronice. Ročně Česko postihne asi 5 tornád. Jejich časy průběhu se liší od desítek vteřin až po tříhodinovou apokalypsu zaznamenanou v roce 1910. V roce 2021 tornádo na Moravě trvalo 35 minut a zanechalo za sebou spoušť v délce 26 kilometrů a 500 m šířky a dosahovalo na Fujitově stupnici stupeň F4, což je v Evropě nebývalé.

Přemýšleli jsme, jak téma uchopit, jak ukázat na kritická místa, kdy je třeba se zamyslet nad jiným řešením. Ve světě již běžně existují prefabrikované obytné buňky, sklepy, kryty, které dokážete zakopat do země a v případě potřeby zde ukrýt rodinu a blízké. Prevence je nezbytná i u veškerých stavebních konstrukcí. Je třeba zodpovědně přistupovat ke stavbě domů a jejich příslušenství. Lehké, nezpevněné a špatně provedené konstrukce a technologická nekázeň, jsou vždy tím slabým článkem. Stavebníci si zesilují zdi, využívají častěji těžkých betonových stropů, dbají na precizní spojení jednotlivých částí stavby, včetně krovů. Stejně tak pracují obce na systému včasného varování.

Je třeba nepodlehnout pasivitě ani nenechat věci ležet ladem.

Pokud se zkušeností budeme dobře pracovat, pak nás to dozajista dovede k řešení, jež alespoň částečně dokáže eliminovat to, co zdánlivě vypadá neřešitelně. Vzájemná provázanost včasné výstrahy, možných úkrytů a přizpůsobeného chování lidí v kritické situaci jsou možným řešením.