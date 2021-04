Stavba / Hrubá stavba / Modernizace zdymadla Hořín vrcholí, velká plavební komora už obnovila provoz

Modernizace zdymadla Hořín vrcholí, velká plavební komora už obnovila provoz

V zimě stavbaři Metrostavu dostrojili zvedací most náročnou metodou, kterou použili i u předcházející montáže tzv. kyklopského obkladu na stěnách plavební komory. Cílem bylo zachovat co největší množství původních kamenných prvků.

Lídr českého stavebního trhu Metrostav dokončuje modernizaci vltavského vodního díla Hořín u Mělníka. Ve čtvrtek 1. dubna se podařilo po půlročním omezení obnovit provoz velké plavební komory. Je to dobrá zpráva především pro dlouhé lodě, které už od této chvíle místem proplují směrem na Prahu bez omezení. V současnosti zbývá dokončit nejpozoruhodnější součást projektu – pohyblivý most přes zdymadlo. Stavbaři Metrostavu již připravují zkušební provoz unikátní zdvihací konstrukce, která jednak zachová dokonalou podobu kamenného mostu z roku 1905, a jednak umožní proplout lodím vysokým až sedm metrů.

„V současné době dokončujeme práce na řídicích technologiích a testujeme zdvihání a spouštění mostu. Když jde někdo zrovna kolem, musí to pro něj být fascinující zážitek – levitovat přes sto let starý most ve výšce pět metrů, to nikde jinde v Česku neuvidíte. Moc mě mrzí, že do závěru projektu zasáhlo onemocnění COVID-19, které paralyzovalo některé klíčové dodavatele. Naštěstí se nám podařilo minimalizovat zpoždění tak, aby v průběhu června mohla být stavba kompletně dokončena a vysoké lodě mohly proplout celým plavebním kanálem z Mělníka směrem na Prahu,“ řekl Jan Prokeš, vedoucí projektu z Metrostavu, který má s vodními díly na Vltavě bohaté zkušenosti. Za posledních 12 let se podílel na stavbách a rekonstrukcích zdymadel v Českém Vrbném, Hluboké nad Vltavou, Hněvkovicích či Kořensku.

V zimě stavbaři Metrostavu dostrojili zvedací most náročnou metodou, kterou použili i u předcházející montáže tzv. kyklopského obkladu na stěnách plavební komory. Cílem bylo zachovat co největší množství původních kamenných prvků. U žulových kamenů dosáhli 95procentní úspěšnosti, u řádkového zdiva jen o něco málo nižší. Po dostrojení most dosáhl váhy zhruba 400 tun, což pro představu odpovídá více než 10 plně naloženým kamionům. Poměrově vychází zhruba 100 tun na ocel a beton a 300 tun na kámen.

„O pohyb mostu se starají dva hydraulické agregáty pohánějící dvě dvojice hydraulických válců, každý o výtlaku cca 220 tun. Chod každého z agregátů zajišťují dva elektromotory o výkonech 30 kW a 40 kW. Po dostrojení mostu na plnou váhu jsme začali testovat nejen funkčnost pohybu mostu, ale také zabezpečovací zařízení či kamerový systém. Zabezpečení zahrnuje závory před i za mostem včetně světelné signalizace, které v případě zdvihu mostu zamezují vjezdu automobilů a cyklistů a vstupu chodců. Kamerový systém umožňuje obsluze zkontrolovat, že na mostě a v jeho blízkosti nehrozí nebezpečí úrazu či újmy na majetku,“ upřesňuje Josef Špaček, stavbyvedoucí z Metrostavu.

Cílem stavby s názvem Úprava ohlaví plavební komory Hořín je přizpůsobit vodní cestu na moderní evropské parametry třídy Va. Zatímco až dosud přípustná výška lodí při proplouvání zdymadlem za maximální plavební hladiny klesala na pouhých 2,1 metru, po modernizaci dosáhne minimální podjezdná výška 7 metrů (při zdviženém mostě). Díky kombinaci s rozšířením průjezdného profilu z 11 metrů na 12 se zdymadlo stane komfortnějším, bezpečnějším a průjezdnějším pro lodě plující z Labe přes Mělník až do Prahy.

Stavbu buduje pro investora Ředitelství vodní cest ČR největší česká stavební společnost Metrostav. Projekt je součástí modernizace 10 km dlouhého plavebního kanálu Vraňany-Hořín, která vyjde na přibližně dvě miliardy korun. Investici spolufinancuje Státní fond dopravní infrastruktury a Evropská unie Nástrojem pro propojení Evropy CEF.